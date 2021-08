SUSE impulsa su oferta de mercado AWS con servicios profesionales

- Los clientes de AWS ya pueden disponer de acceso a los servicios de consultoría, formación y soporte premium de SUSE junto con el software de SUSE para simplificar y mejorar el negocio digital

- SUSE es uno de los primeros proveedores de SO Linux en proporcionar servicios de implementación y apoyo premium directamente en AWS Marketplace

NUREMBERG, Alemania, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- SUSE® , un líder mundial en soluciones de código abierto innovadoras, fiables y de nivel empresarial, ha dado a conocer hoy la disponibilidad de los servicios profesionales de SUSE - incluidos los servicios de consultoría, formación y soporte premium - en AWS Marketplace. Los clientes de Amazon Web Services, Inc. (AWS) ya pueden disponer de acceso a los servicios profesionales de SUSE junto con el software SUSE ya disponible, lo que simplifica sus procesos comerciales y mejora su capacidad para satisfacer las demandas en el sector de la economía digital.

SUSE es uno de los principales proveedores de sistemas operativos Linux en ofrecer apoyo premium y servicios de consultoría de forma directa en AWS Marketplace.

"En los últimos dos años, SUSE ha sido testigo del movimiento muy destacado de nuestros clientes hacia proveedores de nube pública como AWS", destacó Kenny Stewart, director de Soporte y Servicios Globales de SUSE. "Siempre nos hemos comprometido a ir a donde nuestros clientes necesitan ir, y este es el motivo por el que hemos trabajado con AWS para asegurarnos de que los clientes puedan obtener los servicios de consultoría, capacitación y soporte premium que necesitan, directamente en AWS Marketplace con sus soluciones de tecnología SUSE. Este es otro modo de ayudar a garantizar que puedan innovar en todas partes".

Chris Grusz, director de Desarrollo Comercial de AWS Marketplace, Service Catalog y AWS Control Tower en AWS, indicó: "Estamos encantados de que las ofertas de SUSE ya se encuentren disponibles dentro de AWS Marketplace, lo que proporciona a nuestros clientes compartidos más opciones y mayor confianza mientras ejecutan sus aplicaciones en la nube".

Al trabajar con AWS, SUSE ya proporciona a los usuarios de la nube soluciones completas que incluyen software y servicios profesionales relacionados, personalizando cada oferta de cara a satisfacer las necesidades únicas de los clientes. Al mismo tiempo que las aplicaciones de misión crítica se están trasladando cada vez más a la nube, los servicios de SUSE ayudan a garantizar que se ejecuten de manera óptima en la nube, minimizando el tiempo de inactividad e impulsando los negocios de los clientes dentro de sus respectivos mercados.

"La capacidad de comprar dentro de AWS Marketplace supone un elevado beneficio, ya que estandariza los términos de la licencia y reduce el tiempo de ejecución del contrato, al tiempo que brinda flexibilidad a través de ofertas privadas", comentó Abhi Shanmugan, director de arquitectura empresarial - aplicaciones e integración en Phillips 66. "Es para nosotros un placer que SUSE proporcione sus diferentes productos en AWS Marketplace".

Los servicios globales de SUSE ayudan a simplificar, acelerar y modernizar la infraestructura del cliente gracias a sus ofertas de coste fijo que se han diseñado con el fin de ayudar a las empresas a descubrir las soluciones de código abierto y que sirven para lograr resultados comerciales, diseñar soluciones que acelerarán la implementación, implementar soluciones con confianza para disponer de un rápido retorno de la inversión y optimizar soluciones y reducir la interrupción del negocio por medio de las relaciones directas con los profesionales de SUSE. Si desea más información, visite www.suse.com/services .

Acerca de SUSESUSE es un líder mundial en soluciones de código abierto innovadoras, fiables y de calidad empresarial, en las que confían más del 60% de las empresas de la lista Fortune 500 para impulsar sus cargas de trabajo de misión crítica. Nos especializamos en Enterprise Linux, gestión de Kubernetes y soluciones Edge, y colaboramos con socios y comunidades para capacitar a nuestros clientes a innovar en todas partes, desde el centro de datos, a la nube, al borde y más allá. SUSE devuelve el "abierto" al código abierto, dando a los clientes la agilidad para abordar los retos de innovación hoy y la libertad para evolucionar su estrategia y soluciones mañana. La empresa cuenta con casi 2.000 empleados en todo el mundo y cotiza en el mercado regulado (Prime Standard) de la Bolsa de Frankfurt. Para más información, visite www.suse.com .

