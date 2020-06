COMUNICADO: SUSE informa de un fuerte segundo trimestre enfocado en ayudar a los clientes a tener éxito en una economía desafiante (

- Las reservas mundiales de ACV aumentan con los ingresos mundiales en la nube que se disparan un 70% año tras año

- SUSE ayuda a las empresas a lidiar con los efectos de la pandemia por COVID-19

LONDRES, 9 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- SUSE(®), la compañía de software independiente de código abierto más grande del mundo, anunció hoy los resultados financieros* y lo más destacado del segundo trimestre de su año fiscal 2020 terminado el 30 de abril.

Las reservas de ACV (valor anual del contrato) del segundo trimestre de SUSE aumentaron un 30% año tras año, con un significativo crecimiento de las reservas regionales de ACV del 29% en Asia Pacífico y Japón a pesar del impacto de COVID-19 durante todo el trimestre. Los aspectos destacados adicionales del segundo trimestre incluyen:

-- un aumento del 63% en las ofertas de los clientes por valor de más de 1 millón de dólares. -- un aumento del 31% en las renovaciones de reservas ACV. -- un aumento del 70% en los ingresos en la nube a medida que SUSE continúa expandiendo su red de proveedores de servicios en la nube, agregando y aumentando las relaciones con los socios, incluyendo Britehouse [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2824067-1&h=533813458&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2824067-1%26h%3D3990072 531%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.britehouse.co.za%252F%26a%3DBritehouse &a=Britehouse], Exoscale [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2824067-1&h=2245902776&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2824067-1%26h%3D219120 3559%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.exoscale.com%252F%26a%3DExoscale&a=Ex oscale], Magic Cloud [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2824067-1&h=3191199283&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2824067-1%26h%3D303687 6619%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmagiccloud.fi%252Fen%252F%26a%3DMagic%2BC loud&a=Magic+Cloud], Nordicmind [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2824067-1&h=341133591&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2824067-1%26h%3D1381728 585%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nordicmind.com%252F%26a%3DNordicmind&a =Nordicmind] y Pedab [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2824067-1&h=3942268296&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2824067-1%26h%3D486239 267%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pedab.com%252F%26a%3DPedab&a=Pedab].

Entre las nuevas victorias destacables se incluyen el Servicio de Intercambio del Ejército y la Fuerza Aérea en los Estados Unidos y la compañía internacional de software automotriz Elektrobit.

SUSE sigue cuidando a los empleados y clientes de maneras significativas. En primer lugar para los empleados, SUSE ha sido capaz de aprovechar su fuerza de trabajo global y distribuida y la transición a una configuración de "trabajar desde casa" sin interrupciones. Para los clientes, la empresa comenzó el trimestre proporcionando [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2824067-1&h=2853819405&u...] tecnologías gratuitas para los fabricantes de dispositivos médicos, ofreciendo programas especiales para ayudar a las empresas a acelerar su transformación digital y proporcionando acceso a la formación online gratuita para el personal de TI del cliente. Los clientes han respondido positivamente, ya que miles de ellos han accedido a la formación de SUSE desde que la oferta se puso en marcha.

Con el apoyo de Microsoft, SUSE está ampliando su oferta para proporcionar [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2824067-1&h=193152048&u=...] tecnologías gratuitas de gestión de sistemas operativos y contenedores para empresas que apoyan la fabricación de dispositivos médicos para combatir COVID-19 dando acceso gratuito a Linux Enterprise High Performance Computing en Microsoft Azure.

"Tiempos sin precedentes desencadenan la colaboración donde las comunidades se unen para innovar por el bien," dijo Melissa Di Donato, consejera delegada de SUSE. "SUSE, como muchos otros, se ha visto afectado por los recientes acontecimientos mundiales, y estamos muy agradecidos por la fuerza de nuestra empresa y empleados, nuestras tecnologías innovadoras y de entrega de impacto, y nuestros clientes leales, todos los cuales nos han puesto en la posición de proporcionar ayuda y apoyo a los demás."

Los clientes de SUSE siguen inspirando y ofreciendo resultados invaluables en todo el mundo, convirtiendo las tecnologías de SUSE en soluciones que mitiguen los desastres naturales, salven vidas y reduzcan el cambio climático. El Tokyo Institute of Technology [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2824067-1&h=3863788734&u...] proporciona un proyecto de "supercomputadoras para todos" que beneficia no sólo a la academia, sino también a las empresas externas y a las instituciones de investigación, lo que les permite desarrollar investigaciones de vanguardia en áreas como la medicina, el análisis de fenómenos sociales e incluso las advertencias de terremotos. El London School of Hygiene & Tropical Medicine [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2824067-1&h=534033196&u=...], un centro líder en investigación y educación en salud pública y mundial, está permitiendo la investigación, la colaboración y la orientación en todo el mundo a quienes responden a los brotes de COVID-19 en todo el mundo.

SUSE tiene la intención de seguir proporcionando soluciones tecnológicas gratuitas y ofertas de servicios innovadores a aquellos que ayudan a responder a los desafíos mundiales actuales y potencialmente futuros.

Acerca de SUSE SUSE, la mayor empresa de software de código abierto independiente del mundo, impulsa la transformación digital con verdaderas tecnologías de código abierto para la empresa que simplifican, modernizan y aceleran las soluciones tradicionales, en la nube y de vanguardia. SUSE colabora con socios, comunidades y clientes para ofrecer y dar soporte a soluciones que permiten resultados empresariales de misión crítica. Las plataformas de contenedor y nube de SUSE, la infraestructura definida por software y las soluciones de inteligencia artificial y edge computing permiten a los clientes crear, implementar y administrar cargas de trabajo en cualquier lugar, ya sea en las instalaciones, híbridas y multinube. Para obtener más información, visite www.suse.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2824067-1&h=3095837199&u...].

* Resultados no auditados (no IFRS en el intercambio presupuestario).

