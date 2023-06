Suvoda amplía la junta directiva con la incorporación de la veterana de ensayos clínicos Irena Webster

(Información remitida por la empresa firmante)

FILADELFIA, 20 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC , una compañía global de tecnología de ensayos clínicos que se especializa en estudios complejos en áreas terapéuticas como oncología, sistema nervioso central (SNC) y enfermedades raras, ha elegido a Irena Lerentracht Webster para unirse a su junta directiva. Webster es una líder mundial experimentada en el desarrollo de fármacos con más de dos décadas de experiencia a nivel de patrocinadora, directora de riesgos y sitio. Ha dirigido la estrategia y ejecución de ensayos clínicos globales en una gran variedad de áreas terapéuticas, incluidas neurología, psiquiatría, oncología, cardiología y enfermedades raras, contribuyendo a múltiples NDA y sNDA. Haz clic para twittear.

Webster actualmente se desempeña como vicepresidente, jefe de estrategia de programas y operaciones de desarrollo de Arkuda Therapeutics, una compañía de biotecnología que se enfoca en enfermedades neurodegenerativas. Antes de eso, dirigió los equipos de operaciones clínicas y biometría en FORMA Therapeutics (ahora una empresa de Novo Nordisk) a través de un programa global de células falciformes, así como la aprobación de olutasidanib (Rezlidhia™) para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda con mutación IDH1. También ocupó puestos sénior de operaciones y desarrollo clínico en Sage Therapeutics y Alkermes.

"Irena aporta una gran experiencia y conocimiento en todos los aspectos del desarrollo clínico y es conocida por ser una líder del cambio e innovadora práctica", destacó Jagath Wanninayake, consejero delegado de Suvoda. "A lo largo de su carrera, ha demostrado un compromiso con la ciencia de la investigación clínica, al mismo tiempo que se enfoca en el elemento humano, particularmente en el sitio y la experiencia del paciente. Su perspectiva única en el tablero de Suvoda hará una contribución significativa a nuestra capacidad de ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras que reducen la carga de los equipos de ensayos clínicos y los pacientes a los que atienden".

Además de unirse a la junta directiva, Webster también forma parte de la junta asesora de clientes (CAB) de Suvoda.

"Suvoda tiene una cultura de autenticidad, curiosidad, pasión y excelencia que es inmediatamente evidente para los clientes. El liderazgo está extraordinariamente centrado en el cliente, interesado en comprender y participar, en un esfuerzo por ayudar a alguien como yo, en el papel de patrocinador, hacer mejor mi trabajo", dijo Webster. "Estas características y cultura son los elementos que me motivaron a aceptar cuando me pidieron que me uniera a la junta. Estoy orgulloso de colaborar con algunas de las mentes más brillantes en el espacio eClinical, para marcar la diferencia en la forma en que los equipos de ensayos clínicos atienden a los pacientes".

El nombramiento de Webster se produce después del reciente lanzamiento de Suvoda de la plataforma Suvoda, que integra soluciones IRT, eConsent y eCOA para proporcionar a los patrocinadores y sitios de ensayos de medicamentos una manera perfecta de gestionar momentos complejos, de misión crítica y sensibles al tiempo en los ensayos clínicos.

Webster obtuvo su maestría en salud pública en el New York Medical College.

Acerca de Suvoda Suvoda es una compañía global de tecnología de ensayos clínicos que se especializa en estudios complejos de soporte vital en áreas terapéuticas como oncología, sistema nervioso central (SNC) y enfermedades raras. Fundada en 2013 por expertos en tecnologías eClinical, Suvoda permite a los profesionales de ensayos clínicos gestionar los momentos más urgentes en los ensayos más urgentes a través de soluciones de software avanzadas entregadas en una única plataforma.

