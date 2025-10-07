Suvoda anuncia el acuerdo comercial con Bolt

(Información remitida por la empresa firmante)

-Suvoda amplía el acceso de los pacientes a viajes para ensayos clínicos en toda la UE con la colaboración comercial de Bolt

CONSHOHOCKEN, Pa., 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Suvoda (recientemente fusionada con Greenphire), empresa global de tecnología para ensayos clínicos especializada en soluciones de software para abordar la complejidad de los ensayos en momentos críticos y urgentes, anunció hoy una asociación con Bolt Business, una empresa europea de movilidad, para ampliar las opciones de transporte accesibles y rentables para los participantes de ensayos clínicos en toda la UE. Esta colaboración permite a los especialistas en viajes de Suvoda reservar viajes en Bolt para pacientes de la UE, sin gastos de bolsillo para el paciente, lo que reduce la carga logística y financiera para los participantes y los centros. Los centros y patrocinadores pueden aprovechar esta alianza eligiendo Greenphire Travel, un producto disponible en la plataforma Suvoda.

"Los pacientes que participan en ensayos clínicos ya pueden afrontar complejos procesos de salud sin la carga adicional de un transporte precario. Nuestra colaboración con Bolt Business reduce los obstáculos para el viaje de los pacientes, lo que les ayuda a mantenerse inscritos en su ensayo, garantizando así la retención constante de pacientes que los centros y patrocinadores necesitan para el éxito de los ensayos", afirmó Will Wing, director de Producto y Viajes de Suvoda.

Al ofrecer una alternativa económica y fiable a los servicios de transporte tradicionales, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de privacidad y seguridad de datos, esta colaboración mejorará el acceso de los pacientes a las diversas poblaciones de pacientes que participan en los ensayos.

Esta colaboración se basa en el compromiso compartido de Suvoda y Bolt Business de eliminar las barreras para los participantes en ensayos clínicos. Ofrece a los pacientes transporte flexible en los mercados de la UE, a la vez que proporciona a Suvoda el control de costes y el apoyo en la gestión de cuentas que necesita. Con las opciones de movilidad de Bolt disponibles, ayudamos a los pacientes a centrarse en su salud", afirmó Liam James, gerente de cuentas de Bolt Business.

Esta colaboración es el último ejemplo de la inversión de Suvoda en el apoyo a los viajes internacionales de los participantes en ensayos clínicos. Suvoda ofrece un servicio de viajes flexible e integral que incluye:

Apoyo proporcionado a más de 8.400 centros en más de 2.000 estudios en más de 50 países.

Modelo de atención personalizado y ampliado, que incluye más de 90 coordinadores de conserjería dedicados que ofrecen apoyo personalizado a los participantes, orientado a ensayos de enfermedades raras y ultrarraras.

Un índice de satisfacción del 90 % entre los centros globales.

La nueva asociación sigue a la exitosa fusión de Suvoda con Greenphire en marzo de 2025. La empresa unificada reúne las mejores tecnologías de aleatorización, gestión de suministros para ensayos, consentimiento, participación del paciente, apoyo financiero y viajes en una sola plataforma, lo que refleja el compromiso de Suvoda de resolver los desafíos más urgentes y complejos de los ensayos clínicos a través de soluciones integradas y sin problemas.

Acerca de SuvodaSuvoda es una empresa global de tecnología para ensayos clínicos con una plataforma de experiencia en tiempo real que permite a los patrocinadores y las CRO tomar decisiones con confianza, y a los centros y pacientes actuar con calma y control. Suvoda ofrece soluciones de software interconectadas y orientadas a la acción, además de servicios y soporte líderes en el sector, para que incluso en los momentos más urgentes y cruciales, los estudios que cambian la vida sigan avanzando. Con sede en las afueras de Filadelfia, Suvoda también cuenta con oficinas en Portland, Oregón; Barcelona, España; Bucarest e Iasi, Rumanía; y Tokio, Japón. La empresa mantiene índices de satisfacción del cliente que superan constantemente la media del sector tecnológico, lo que ha contribuido a que la empresa sea seleccionada por patrocinadores de ensayos clínicos y CRO para respaldar más de 2.000 ensayos en más de 95 países. Suvoda se fusionó recientemente con Greenphire, proveedor líder de herramientas de gestión financiera y apoyo al paciente para ensayos clínicos. Para obtener más información, visite suvoda.com. Siga a Suvoda en LinkedIn.

