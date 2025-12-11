Suvoda IRT nombrada líder en la PEAK Matrix® RTSM de Everest Group

(Información remitida por la empresa firmante)

CONSHOHOCKEN, Pa., 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Suvoda, una empresa global de tecnología de ensayos clínicos, anunció hoy que su software IRT (Tecnología de Respuesta Interactiva), también conocido como RTSM (Gestión de Suministro de Aleatorización y Ensayos), ha sido reconocido como líder en la evaluación PEAK Matrix de Everest Group para tecnología RTSM.

PEAK Matrix de Everest Group es una evaluación rigurosa y basada en datos de proveedores de tecnología, que compara el impacto en el mercado, la visión y la capacidad de entrega. La evaluación incluye entrevistas directas con clientes, lo que proporciona información sobre el rendimiento real y la experiencia del usuario. Este reconocimiento subraya la sólida adopción en el mercado, la innovación y la solidez técnica de Suvoda en el sector RTSM.

"Suvoda demuestra especialización en la gestión de estudios de alta complejidad y multibrazo, gracias a su plataforma low-code/no-code, su marco de Partición Virtual y su sólida red de integración", destacó Nisarg Shah, director de Práctica de Everest Group. "Su arquitectura modular, la configuración flexible de los estudios y las inversiones continuas en automatización basada en IA le otorgan una posición de liderazgo en la Evaluación PEAK Matrix de Productos RTSM de Ciencias de la Vida de Everest Group 2025".

"Nos honra haber sido nombrados Líderes por Everest Group. Este reconocimiento reafirma que Suvoda IRT ofrece capacidades y velocidad inigualables para la aleatorización y la gestión de suministros en ensayos clínicos complejos", afirmó Jagath Wanninayake, consejero delegado de Suvoda. "También refleja cómo seguimos mejorando nuestra plataforma, integrando IRT con nuestra gama más amplia de productos para gestionar los momentos más críticos y urgentes de cada estudio para nuestros clientes".

Suvoda IRT funciona como un centro de mando y control para la logística de ensayos clínicos, permitiendo a patrocinadores, CRO y centros administrar el tratamiento adecuado al paciente adecuado en el momento oportuno. Basado en una arquitectura configurable, Suvoda IRT admite incluso los protocolos más complejos y ofrece visibilidad del inventario en tiempo real y reabastecimiento predictivo. El sistema se adapta rápidamente a los cambios durante el estudio mediante herramientas de personalización integradas en la Plataforma Suvoda, respaldada por varias patentes que reconocen la innovación de la compañía. Suvoda IRT establece un nuevo estándar en la industria, transformando la experiencia de los ensayos clínicos para patrocinadores, CRO, centros y pacientes, haciendo que la experiencia sea más intuitiva.

Para mejorar aún más la usabilidad, Suvoda presentó recientemente Sofia, un asistente de IA que simplifica las tareas de los administradores de suministro de medicamentos al optimizar la recuperación de datos, la supervisión del inventario, la revisión de los horarios de visitas y la creación de visualizaciones de datos, todo dentro de una interfaz conversacional. El sistema también ofrece análisis en tiempo real mediante informes predefinidos y ad hoc para que los equipos puedan tomar decisiones informadas con rapidez.

Acerca de SuvodaSuvoda es una empresa global de tecnología para ensayos clínicos con una plataforma de experiencia en tiempo real que permite a los patrocinadores y las CRO tomar decisiones con seguridad, y a los centros y pacientes actuar con calma y control. Suvoda ofrece soluciones de software interconectadas y orientadas a la acción, así como servicios y soporte líderes en el sector, para que incluso en los momentos más urgentes y cruciales, los estudios que cambian la vida sigan avanzando. Suvoda se fusionó con Greenphire, proveedor líder de herramientas de gestión financiera de ensayos clínicos y apoyo al paciente. Para obtener más información, visite suvoda.com y siga a Suvoda en LinkedIn.

