(Información remitida por la empresa firmante)

- Suvoda pone a disposición de los ensayos clínicos el asistente de IA Sofia para agilizar la obtención de respuestas y la toma de medidas

Puntos clave

Los ensayos clínicos requieren una IA con mecanismos de seguridad y control, diseñada específicamente para un sector regulado que conlleva importantes implicaciones para las personas y exige registros de auditoría.

que conlleva importantes implicaciones para las personas y exige registros de auditoría. Sofia facilita el acceso a datos complejos y dinámicos de los ensayos para los equipos de estudio, quienes gestionan grandes volúmenes de trabajo sujetos a plazos críticos.

para los equipos de estudio, quienes gestionan grandes volúmenes de trabajo sujetos a plazos críticos. Los equipos de estudio pueden obtener respuestas más rápidamente y tomar decisiones con confianza. Sofia va más allá de la simple recuperación de información y puede ejecutar acciones autorizadas en el sistema en nombre de usuarios con gran carga de trabajo, respetando siempre los permisos y los registros de auditoría exigidos en los ensayos clínicos.

CONSHOHOCKEN, Pa., 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Suvoda, una empresa global de tecnología para ensayos clínicos, anunció hoy que Sofia, su asistente de IA integrado en la plataforma Suvoda, ya está disponible para todos los nuevos ensayos clínicos que utilicen Suvoda RTSM/IRT o Suvoda eCOA. Sofia ofrece a los patrocinadores, las CRO y los centros de investigación un acceso más rápido a los datos del ensayo y la capacidad de actuar en consecuencia, gracias a una IA diseñada específicamente para la investigación clínica regulada.

"Sofia se encarga de las tareas operativas rutinarias para que los patrocinadores, las CRO y los centros de investigación puedan centrarse en las decisiones que requieren su criterio", afirmó E.K. Koh, director de producto de Suvoda. "La desarrollamos con el rigor que exigen los ensayos clínicos, ya que en este ámbito no hay margen para el error".

Los equipos de ensayos clínicos gestionan grandes volúmenes de trabajo sujetos a plazos estrictos. Se ocupan de controlar el inventario de medicamentos, revisar los detalles de los envíos, supervisar los calendarios de visitas de los pacientes y gestionar el cumplimiento de los cuestionarios en centros de todo el mundo. La verificación de estos flujos de datos puede desviar la atención de los pacientes y de las decisiones que requieren un criterio experto. Sofia se ha diseñado para cambiar esta dinámica. El objetivo es hacer que los datos complejos y cambiantes de los ensayos sean más accesibles, permitiendo así que los equipos concentren su atención donde la experiencia humana es más valiosa.

Sofia se lanzó inicialmente con empresas pioneras que contribuyeron a perfeccionarla antes de su actual expansión a todos los nuevos ensayos de Suvoda que utilizan sistemas RTSM/IRT y eCOA.

"Como usuarios pioneros, nos impresionó la rapidez con la que nuestros equipos incorporaron Sofia a su flujo de trabajo diario", afirmó Dawn Sorenson, directora del Centro de Excelencia IRT de Daiichi Sankyo. "La capacidad de la plataforma para resumir documentación y responder a consultas operativas hace que la información sea más accesible y reduce el tiempo dedicado a navegar por sistemas o generar informes. Tareas que antes requerían múltiples pasos ahora pueden resolverse mediante una conversación sencilla, lo que genera mejoras significativas en la eficiencia de las operaciones del estudio".

Diseñada de forma distinta a la IA de propósito general

Algunas herramientas de IA aplican un modelo de lenguaje extenso a un problema y confían en que el resultado sea preciso. Sofia se ha desarrollado de otra manera. La IA conversacional vincula la intención de cada pregunta con la base de conocimientos validada de Suvoda, donde expertos en la materia han transformado sus directrices en capacidades validadas. Estas capacidades se ejecutan con datos reales del estudio, dentro de un marco de gobernanza que protege el enmascaramiento del estudio y genera el registro de auditoría exigida en los ensayos clínicos. Actualmente, Sofia admite más de 40 temas y sigue ampliando sus capacidades de forma continua.

De la información a la acción

Sofia no se limita a responder preguntas. Para los usuarios autorizados, Sofía puede ejecutar acciones del sistema en su nombre en una misma conversación. Antes de actuar, Sofia resume lo que va a hacer y solicita confirmación. Cada acción se atribuye al usuario solicitante, se rige por los roles y permisos existentes y queda registrada en un registro de auditoría completo.

Sofia ha recibido recientemente el PM360 Innovation Award en la categoría de Inteligencia Artificial, lo que refleja el enfoque pragmático a la par que innovador que adoptó Suvoda para crear Sofia. Los primeros usuarios fueron fundamentales para crear un sistema que realmente se adapte a las necesidades de los equipos de estudio.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo gestiona Sofia la privacidad y la seguridad de los datos? R: Sofia opera bajo una política de retención de datos cero, nunca utiliza datos de clientes para entrenar modelos públicos y limita el acceso de cada usuario exactamente a aquello que ya tienen autorización para ver dentro de la plataforma Suvoda.

P: ¿En qué se diferencia Sofia de un chatbot convencional? R: Sofia es un asistente de IA determinista diseñado específicamente para ejecutar instrucciones expertas creadas por Suvoda sobre datos de ensayos clínicos en tiempo real dentro de un marco de gobernanza; asimismo, puede realizar acciones autorizadas en el sistema en nombre del usuario, previa confirmación del usuario.

P: ¿Qué idiomas admite Sofia? R: Sofía responde en el idioma de la consulta, brindando apoyo a los equipos del patrocinador global, CRO y los centros de investigación que operan en distintas zonas horarias y regiones.

Contacto para medios:

Robin Abadía

Director, comunicaciones externas, Suvoda

marketing@suvoda.com

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