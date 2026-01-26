(Información remitida por la empresa firmante)

Swan Defence and Heavy Industries Limited obtiene un pedido de buque cisterna para productos químicos de la empresa europea Rederiet Stenersen AS

BOMBAY, La India, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Marcando un hito importante, Swan Defence and Heavy Industries Limited (SDHI) anunció la firma de su primer contrato de nueva construcción para seis (6) buques tanque químicos Tipo II de la OMI, cada uno de 18.000 DWT, que se construirán en su astillero revitalizado en Gujarat, India.

Valorado en 227 millones de dólares, el contrato del importante armador europeo Rederiet Stenersen AS, el primer y mayor pedido de buques quimiqueros adjudicado a un astillero indio, reafirma la capacidad de SDHI para la entrega de buques comerciales complejos de clase mundial.

El acuerdo incluye una opción para seis buques gemelos adicionales. La entrega del primer buque está prevista en un plazo de 33 meses, con entregas posteriores planificadas a intervalos regulares.

Los buques serán diseñados por Marinform AS y StoGda Ship Design & Engineering y clasificados por DNV. Construidos según los estándares Ice Class 1A, los buques cisterna contarán con propulsión híbrida avanzada de doble combustible, preparada para GNL, lo que permite múltiples modos operativos con un alto nivel de automatización.

Vivek Merchant, director de SDHI, afirmó: Esto marca un hito histórico en la nueva trayectoria del astillero para convertirse en un centro de construcción naval de vanguardia. El pedido de Rederiet Stenersen AS subraya la confianza mundial en nuestra capacidad para entregar buques de alta calidad y preparados para el futuro. Este acuerdo no solo representa un logro significativo para SDHI, sino también un sólido respaldo al creciente ecosistema de construcción naval comercial de la India. Las políticas marítimas progresistas, incluido el programa de Asistencia Financiera para la Construcción Naval, han permitido a los astilleros privados indios competir con éxito con sus pares líderes a nivel mundial. Agradecemos sinceramente a Rederiet Stenersen AS su confianza y apoyo en SDHI al embarcarnos en esta importante colaboración.

Este es el primer pedido de nueva construcción en el astillero más grande de la India tras su revitalización bajo la nueva dirección de Swan Corp Limited, la empresa matriz de SDHI.

John Stenersen, director de Gestión de Buques de Rederiet Stenersen AS, destacó: Este es nuestro primer contrato de nueva construcción con un astillero indio, tras una exhaustiva evaluación técnica y comercial. Nuestra decisión refleja una sólida confianza en la infraestructura, la capacidad de ingeniería y la disposición de SDHI para entregar buques especializados que cumplen con los estándares globales de Stenersen, manteniendo una relación calidad-precio competitiva.

Acerca de SDHI

Swan Defence and Heavy Industries Limited (SDHI), anteriormente Reliance Naval and Engineering Limited, es una empresa líder en construcción naval y fabricación pesada en India. El astillero opera el dique seco más grande de India (662 m 65 m) y tiene una capacidad de fabricación de 164.000 toneladas anuales.

