Swarm y Cellex anuncian una asociación estratégica para impulsar las terapias con células T de Swarm

-Swarm Oncology Ltd. y Cellex Cell Professionals GmbH anuncian una asociación estratégica para impulsar las innovadoras terapias con células T de Swarm para cánceres sólidos

La asociación tiene como objetivo acelerar la fabricación y el desarrollo clínico

LONDRES y COLONIA, Alemania, 24 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Swarm Oncology Ltd. ('Swarm Oncology' o 'Swarm'), una empresa de biotecnología pionera en nuevas terapias con células T para lograr una remisión a largo plazo en pacientes con cánceres sólidos avanzados, anunció hoy una asociación estratégica con Cellex Cell Professionals GmbH ('Cellex'), una organización líder de desarrollo y fabricación por contrato ('CDMO') especializada en la fabricación de terapias celulares y genéticas ('CGT') con un enfoque particular en el suministro clínico y comercial de terapias con células T.

A pesar de los avances en oncología, más del 82 % de los pacientes con cáncer metastásico avanzado finalmente sucumben a su enfermedad. Las inmunoterapias actuales proporcionan solo beneficios de supervivencia limitados debido a desafíos como el agotamiento de las células T, la cantidad inadecuada de células y la diversidad limitada de antígenos. La innovadora plataforma de terapia de células T de Swarm, Swarm-T, integra la preparación inmunitaria in vivo con la fabricación ex vivo patentada para generar células T policlonales altamente potentes y no agotadas. A diferencia de los enfoques convencionales, Swarm-T supera las limitaciones clave al ofrecer un ataque inmunológico poderoso y sostenido contra los tumores sólidos.

A través de esta asociación, Cellex suministrará material de partida celular y supervisará la transferencia de procesos, la fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación y el control de calidad. Además, Cellex proporcionará apoyo en materia de cumplimiento normativo e infraestructura especializada para acelerar las terapias de Swarm hacia los ensayos clínicos en 2026. La asociación tiene como objetivo acelerar los plazos clínicos, reducir los cuellos de botella en la fabricación y mejorar la escalabilidad, para llevar las innovadoras terapias de células T de Swarm a los pacientes con tumores sólidos que las necesitan.

Martin Olin, consejero delegado de Swarm, comentó: "La misión de Swarm es transformar la inmunoterapia superando sus limitaciones y llevando los cánceres sólidos a una remisión a largo plazo. Con la profunda experiencia de Cellex en la recolección de células, la fabricación de terapias y el cumplimiento normativo, podemos garantizar un proceso de fabricación sin fisuras y de alta calidad y avanzar en el desarrollo clínico, llevando tratamientos que cambian la vida a los pacientes con la fiabilidad y la escala que necesitan".

"Estamos entusiasmados de contribuir a la misión de Swarm de impulsar la innovación en el tratamiento del cáncer sólido", afirmó el profesor y doctor Gerhard Ehninger, consejero delegado de Cellex. "Con nuestras modernas instalaciones y más de 10 años de experiencia en la fabricación de terapias con células T, estamos bien posicionados para ayudar a llevar estas terapias transformadoras a la clínica de forma más rápida y eficiente".

Acerca de Swarm Oncology

Swarm Oncology fue fundada por el profesor John Campbell, un reconocido experto en fabricación de terapias con células T e inmunólogo, y Delin Ventures, un inversor especializado en ciencias biológicas. Swarm Oncology está desarrollando terapias con células T potentes y novedosas que superan las principales deficiencias de los enfoques de inmunoterapia con el objetivo de llevar los cánceres sólidos a la remisión completa. Para obtener más información, visite www.swarmoncology.bio.

Acerca de Cellex Cell Professionals

Cellex Cell Professionals es una empresa CDMO líder de servicio completo especializada en CGT. Con instalaciones de última generación ubicadas en Colonia, Alemania, y una trayectoria comprobada de más de 10 años en la fabricación de terapias celulares alogénicas y autólogas que cumplen con las normas de buenas prácticas de fabricación, Cellex colabora con varias empresas farmacéuticas y biotecnológicas innovadoras importantes que respaldan el desarrollo de procesos y la fabricación clínica y comercial. Además, Cellex ofrece materiales de partida personalizados de donantes sanos y pacientes afectados por afecciones específicas para fines de investigación, clínicos y comerciales, así como servicios de almacenamiento y logística. Para obtener más información, visite www.cellex.me/en.

Para obtener más información, contactar:Swarm Oncology:info@swarmoncology.bio

Relaciones con los Medios:ICR Healthcare Mary-Jane Elliott, Emily Johnson, Davide SalviSwarmOncology@icrhealthcare.com

Cellex Cell Professionals:Teléfono: +49 221 2509 0infocenter@cellex.me

