SWI se convierte en socio de NVIDIA Cloud (NCP)

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Group (AMS: SWICH), una empresa de inversión con una capacidad de generación de energía de 3,6 gigavatios en Europa y Estados Unidos, ha anunciado que se ha convertido en miembro del programa NVIDIA Cloud Partner (NCP) como socio preferente.

SWI Group se une a un selecto grupo de socios de NVIDIA con competencias validadas y experiencia demostrada en infraestructura de IA. La membresía en la Red de Socios de NVIDIA le brinda a SWI Group acceso a arquitecturas de referencia y configuraciones validadas de NVIDIA, lo que facilita el despliegue de nueva capacidad certificada por NVIDIA a medida que la plataforma se expande.

Como socio preferente, SWI Group puede implementar infraestructura de computación acelerada por NVIDIA en una amplia gama de cargas de trabajo de IA, desde el entrenamiento y ajuste de modelos hasta la inferencia a escala de producción y la IA automatizada. Las competencias de SWI, certificadas por NVIDIA, abarcan computación, redes y software empresarial. En conjunto, reflejan la ambición de la compañía de operar como un proveedor de computación integrado verticalmente: implementando las últimas GPU de NVIDIA en sus propias fábricas de IA y ejecutando una plataforma de IA en la nube con el software NVIDIA AI Enterprise.

"SWI Group da un paso más en su camino para convertirse en un actor global de IA totalmente integrado verticalmente: primero fueron los terrenos, la energía y la infraestructura; ahora los chips, los tokens y las aplicaciones. Nuestra colaboración con NVIDIA nos ayudará a consolidar una posición sólida en Europa, Estados Unidos y otros mercados", declaró Max-Hervé George, fundador y consejero delegado de SWI Group.

SWI también adquirió recientemente una participación mayoritaria en Genesis Digital Assets (ahora conocida como SWI Digital), una empresa de centros de datos de 1,3 gigavatios, lo que representa su principal presencia en Estados Unidos. En Europa, SWI ha construido AiOnX, una cartera de 2,3 gigavatios en Irlanda, Reino Unido, España, Dinamarca e Italia, y uno de sus centros ha sido arrendado a un proveedor de servicios en la nube a gran escala.

La inversión en otras áreas del negocio del Grupo SWI continuará, y recientemente se anunció que Varia US, gestionada por SWI, ha firmado un acuerdo de empresa conjunta por valor de 693,9 millones de dólares con Brookfield Asset Management.

Acerca de SWI Group

SWI Group (SWI Capital Holding Ltd) es un grupo de inversión global especializado en mercados privados, que cotiza en Euronext Amsterdam con el símbolo SWICH. Fruto de la fusión de Icona y Stoneweg, el Grupo invierte su propio capital en infraestructura digital, bienes raíces y otras oportunidades en el mercado privado, combinando un enfoque emprendedor con la disciplina institucional. Para más información, visite www.swi.com.

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