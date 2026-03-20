(Información remitida por la empresa firmante)

- SWI Group consigue una ampliación de capital de 260 millones de euros en relación con la expansión a Norteamérica de su estrategia de IA y centros de datos

ÁMSTERDAM, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tras el anuncio del 24 de febrero de 2026 relativo a la adquisición por parte de SWI Capital Holding Ltd. (SWI) de una participación significativa en la empresa estadounidense de centros de datos (TargetCo), SWI anuncia hoy la firma de acuerdos vinculantes con su fundador y accionista mayoritario, Max-Hervé George (el fundador), y su coinversor y accionista actual, Aliya Fund Limited (AFL), para una colocación privada de acciones ordinarias por un importe total de 260 millones de euros, distribuidos a partes iguales entre ambos inversores. Las acciones se emitirán hoy a un precio de suscripción de 5,20 euros, y se prevé su admisión a cotización a principios de la próxima semana.

Los fondos obtenidos se destinarán a financiar parcialmente la adquisición de la participación en TargetCo y a fines corporativos generales.

Según los acuerdos, cada inversor dispone de un derecho condicional a reembolsar parcialmente su capital en caso de un evento de liquidez especial vinculado a TargetCo.

La emisión de acciones al fundador y este derecho condicional constituyen una transacción significativa entre partes vinculadas y, como tal, han sido aprobados por el consejo de administración de SWI.

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Notas de los redactores

Acerca de SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group ( www.swi.com ), que cotiza en la Bolsa de Ámsterdam Euronext bajo el símbolo SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7), es un conglomerado de inversión alternativa impulsado por un fuerte espíritu emprendedor que opera en numerosos sectores, incluyendo centros de datos, bienes inmuebles, crédito y el sector financiero. Las estrategias de inversión del grupo se basan en una investigación exhaustiva, un profundo conocimiento de primera mano y la capacidad de implementar estrategias de manera eficiente para maximizar el potencial de rentabilidad. SWI Group se apoya en equipos operativos locales para identificar, desarrollar y gestionar oportunidades en todo el mundo, tanto en el sector inmobiliario como en estrategias de inversión. Actualmente, SWI Group gestiona aproximadamente 11.000 millones de euros en activos y emplea a más de 280 personas en 26 oficinas en todo el mundo.

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