SWI Stoneweg Icona Group acuerda adquirir una participación en una empresa de EE.UU. de centros de datos

-SWI Stoneweg Icona Group, que cotiza en Euronext Amsterdam, amplía su presencia digital con un acuerdo para adquirir una participación significativa en una empresa de EE.UU. de centros de datos

LONDRES, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Tras el anuncio realizado el 19 de febrero de 2026, SWI Group ("SWI"), que cotiza en Euronext Amsterdam, anuncia que ha firmado (a través de una filial de su propiedad absoluta) otro acuerdo vinculante para adquirir participaciones adicionales en empresas de infraestructura digital y tecnología por un precio total de compra de 330 millones de dólares.

Como se anunció previamente, el 1 de febrero de 2026, SWI Digital ejerció su opción para adquirir la totalidad (y no solo una parte) del capital social emitido de un holding privado que posee participaciones en las mismas empresas de infraestructura digital y tecnología por un precio total de compra de 170 millones de dólares.

Tras la finalización de ambas transacciones, se espera que SWI posea un total del 77,2 % del valor de la preferencia de liquidación de 1.124 millones de dólares correspondiente a las clases de acciones preferentes de la Compañía, y aproximadamente el 38,3 % de la participación total en la Compañía.

La finalización de las transacciones está sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre. Estos procedimientos regulatorios son de carácter confidencial.

Notas a los editores

Acerca de SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group ( www.swi.com ), que cotiza en la Bolsa de Valores Euronext de Ámsterdam con el código SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7), es un conglomerado de inversión alternativa impulsado por un fuerte espíritu emprendedor que opera en numerosos sectores, como centros de datos, inmobiliario, crédito y financiero. Las estrategias de inversión de la compañía se basan en una investigación exhaustiva, un profundo conocimiento directo y la capacidad de implementar estrategias eficientemente para maximizar el máximo potencial de rentabilidad.

En el ámbito de la infraestructura digital, el Grupo participa activamente en el desarrollo, la adquisición y la gestión de activos de centros de datos a través de AiOnX. El enfoque del Grupo en esta área abarca todo el ciclo de inversión, desde la adquisición y el desarrollo hasta la construcción y las operaciones, con el objetivo de construir infraestructuras de alta calidad y rentables a largo plazo. El grupo actualmente posee cinco centros de datos en toda Europa: Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, España e Italia.

SWI Group cuenta con equipos operativos locales para identificar, desarrollar y gestionar oportunidades en todo el mundo, tanto inmobiliarias como de inversión. SWI Group tiene aproximadamente 11.000 millones de euros de activos bajo gestión y alrededor de 300 empleados en 26 oficinas en todo el mundo.

