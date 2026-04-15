SwiftMR® de AIRS Medical recibe la autorización de la FDA para funcionar junto con las soluciones de reconstrucción de a

(Información remitida por la empresa firmante)

CHICAGO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- AIRS Medical ha anunciado hoy que SwiftMR, una solución de mejora de imágenes de resonancia magnética, independiente del proveedor y con autorización 510(k) de la FDA, ha sido autorizada para funcionar junto con procesos de reconstrucción de aprendizaje profundo (deep learning, DL) de fabricantes de equipos originales (OEM).

SwiftMR funciona junto con las soluciones DL OEM de dos maneras:

En los casos en los que ya está instalada una solución DL OEM, SwiftMR funciona conjuntamente para ofrecer una reducción adicional del tiempo de exploración. En un centro de diagnóstico por imagen con un escáner GE 3T que utiliza AIR Recon DL, SwiftMR redujo aún más el tiempo de las exploraciones cerebrales rutinarias, que ya eran rápidas, de 15 a 9 minutos.

En los casos en los que una solución DL OEM no cubre una secuencia, SwiftMR amplía la cobertura y permite mejorar las imágenes mediante IA y reducir el tiempo de exploración en todas las secuencias de pulsos y todas las partes del cuerpo. La cobertura total de SwiftMR está autorizada por la FDA y se utiliza clínicamente desde 2023.

"La diferencia entre una exploración de 15 minutos y otra de 10 es si un centro puede pasar de una cita de 30 a una de 20 minutos. La reducción adicional del tiempo de exploración que ofrece SwiftMR junto con las soluciones DL OEM podría ser suficiente para cambiar su forma de programar las citas", afirma Jina Park, directora de estrategia de AIRS Medical.

Woojin Jung, jefe de producto de AIRS Medical, añadió: "Durante el último año, hemos entrenado a SwiftMR específicamente en imágenes procesadas por DL OEM y lo hemos probado con múltiples proveedores y potencias de campo. Esta nueva autorización de la FDA confirma que cumple las normas de calidad y da a nuestros clientes la confianza necesaria para implantar SwiftMR junto con las soluciones DL OEM".

SwiftMR, junto con las soluciones de aprendizaje profundo de los OEM, ya está disponible para los centros de diagnóstico por imagen y los hospitales que buscan la manera de realizar exploraciones más rápidas y acortar las citas. Obtenga más información y solicite una demostración en airsmed.com.

Acerca de SwiftMRSwiftMR es una plataforma de mejora de imágenes de RM con autorización 510(k) de la FDA desarrollada por AIRS Medical. Ofrece una reducción del tiempo de exploración de hasta el 50 % en todos los proveedores, intensidades de campo y partes del cuerpo. Actualmente funciona en más de 1700 centros de diagnóstico por imagen y hospitales de más de 40 países.

Acerca de AIRS MedicalAIRS Medical es una empresa global de imágenes médicas con IA que transforma la resonancia magnética a través del aprendizaje profundo. Sus soluciones, SwiftMR y SwiftSight, están implantadas en los principales sistemas sanitarios y redes de diagnóstico por imagen de todo el mundo. Más información en airsmed.com.

Contacto para los medios de comunicación: marketing@airsmed.com

SwiftMR, solución de mejora de imágenes de resonancia magnética basada en IA. Con autorización 510(k) de la FDA para reducir el tiempo de exploración por RM hasta un 50 %. Las cifras de tiempo de exploración citadas para centros específicos representan resultados de centros individuales y pueden no ser representativas de resultados típicos. Los resultados clínicos varían en función del modelo de escáner, la intensidad de campo, el protocolo de obtención de imágenes y la configuración del centro. Consulte airsmed.com para conocer todas las indicaciones de uso y los datos de rendimiento.

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