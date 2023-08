Sygnature Discovery acelera el crecimiento global con una importante adquisición en América del Norte

SYGNATURE DISCOVERY ACCELERATES GLOBAL GROWTH WITH MAJOR NORTH AMERICAN ACQUISITION

SYGNATURE DISCOVERY ACCELERATES GLOBAL GROWTH WITH MAJOR NORTH AMERICAN ACQUISITION - SYGNATURE DISCOVERY/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

NOTTINGHAM, Inglaterra, 1 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- El principal socio integrado de descubrimiento de fármacos, Sygnature Discovery ("Sygnature"), ha anunciado la adquisición de una de las organizaciones de investigación por contrato de descubrimiento más grandes de América del Norte, NuChem Sciences, con sede en Canadá. Esta adquisición consolida a Sygnature como uno de los desarrolladores más grandes del mundo en soluciones integradas de fase de descubrimiento de fármacos y avanza en su visión para convertirse en el líder del mercado global.

La transacción crea una importante ventaja competitiva para Sygnature, ya que expande su huella global y sus operaciones comerciales para aprovechar la experiencia en descubrimiento en el mercado norteamericano. Juntos, Sygnature Discovery y NuChem están creando una fuerza global que ofrece experiencia en el descubrimiento de fármacos para respaldar los programas de los clientes desde la validación de objetivos hasta la selección de candidatos, combinando lo mejor de las operaciones de América del Norte y Reino Unido.

Marc Lebel, P.D., presidente y director general de NuChem Sciences, dijo: "Los objetivos y valores de nuestra empresa encajan perfectamente con los de Sygnature para convertirse en un líder mundial en servicios de descubrimiento de fármacos. Estamos encantados de convertirnos en una parte integral de Sygnature Group, lo que nos permite aprovechar nuestra profunda experiencia científica y presencia en América del Norte y Europa, en beneficio de clientes y empleados".

NuChem Sciences, una CRO de descubrimiento líder en el mercado de América del Norte, emplea a más de 300 personas en centros de excelencia en Montreal y la ciudad de Quebec, Canadá, donde la empresa seguirá operando e impulsará una mayor expansión del mercado en América del Norte.

Fundada en 2011, NuChem Sciences ofrece soluciones de descubrimiento integradas e independientes expertas en química medicinal, sintética, de escalamiento, de procesos y computacional, así como DMPK, biología in vitro y farmacología in vivo. Además, la compañía proporciona servicios de química de proteínas y ofrece experiencia crucial basada en el conocimiento en biología estructural en las etapas iniciales del descubrimiento de fármacos para compañías biotecnológicas y farmacéuticas globales.

Tras esta adquisición, Sygnature Discovery contará con más de 1.000 empleados de 53 nacionalidades, incluidos más de 900 científicos que trabajan en programas de descubrimiento de fármacos independientes e integrados para las industrias farmacéutica, biotecnológica, de capital de riesgo y NFP. Fundada en 2004, la empresa ha entregado con éxito más de 40 nuevos candidatos a fármacos en desarrollo preclínico y 22 en ensayos clínicos, con sus científicos nombrados en más de 170 solicitudes de patentes.

El Dr. Simon Hirst, consejero delegado de Sygnature Discovery, comentó: "Esta adquisición representa un hito fundamental en el plan de crecimiento de Sygnature, que nos permite ofrecer mejores soluciones de descubrimiento a clientes de todo el mundo. La incorporación de NuChem Sciences mejora en gran medida la oferta de Sygnature Discovery, lo que nos convierte en un socio de descubrimiento de fármacos altamente diferenciado e integrado con una escala y un alcance inigualables. NuChem es una empresa de ideas afines que complementa los servicios existentes de Sygnature, hacia nuestra misión conjunta de mejorar la salud del mundo".

Además, Marc Lebel comentó que "esta adquisición no podría haberse realizado sin el apoyo y la colaboración de Amorchem, Investissement Québec, Fonds de solidarité FTQ y Business Development Bank of Canada; me gustaría extender mi agradecimiento a todos los involucrados".

Esta es la tercera de una serie de adquisiciones en los últimos dieciséis meses que han formado parte de la expansión global de Sygnature, tras la inversión de Five Arrows en el verano de 2021. Las adquisiciones anteriores realizadas fueron Peak Proteins en abril de 2022 y SB Drug Discovery en enero de 2023.

Acerca de Sygnature Discovery

Sygnature Discovery es una organización de investigación por contrato integrada de descubrimiento de fármacos líder en el mundo con sede en el Reino Unido, con sede en Nottingham e instalaciones adicionales en Alderley Park, Macclesfield y Glasgow. Su personal de más de 1.000 personas, que incluye 900 científicos, se asocia con organizaciones farmacéuticas, biotecnológicas y NFP globales.

Desde 2004, Sygnature Discovery ha entregado más de 40 nuevos compuestos preclínicos y 22 clínicos, con sus científicos nombrados en más de 170 patentes. Las áreas terapéuticas de especialización incluyen oncología, inflamación e inmunología, neurociencia, enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, enfermedades fibróticas y más.

www.sygnaturediscovery.com

Acerca de NuChem Sciences

NuChem Sciences, que emplea a 300 científicos y personal de apoyo, tiene su sede en Montreal, Quebec, y ofrece una gama de servicios de descubrimiento independientes e integrados en química, bioquímica, biología in vitro, DMPK, biología estructural y farmacología in vivo.

https://nuchemsciences.com/

Acerca de Five Arrows

Five Arrows es el brazo de activos alternativos de Rothschild & Co y tiene 23.000 millones de euros de activos gestionados con oficinas en París, Londres, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Luxemburgo. Con más de 9.000 millones de euros de activos bajo gestión, el negocio de capital privado corporativo de Five Arrows se centra en invertir en empresas con posiciones de mercado muy defendibles; fuertes equipos de gestión; modelos de negocios con alta visibilidad del crecimiento orgánico del volumen unitario y sólida economía unitaria; y múltiples palancas operativas que se pueden usar para desbloquear el valor latente. Los sectores se limitan a la asistencia sanitaria, los datos y el software, y los servicios empresariales basados en la tecnología.

https://www.rothschildandco.com/en/merchant-banking/corporate-private-equity/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2166944/Sygnature_Discovery.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2166928/Sygnature_Discovery_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sygnature-discovery-acelera-el-crecimiento-global-con-una-importante-adquisicion-en-america-del-norte-301890624.html