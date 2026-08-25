Sylvanian Families llega a Xanadú con talleres gratuitos, zona de juegos y Meet & Greet

Ralph y Freya de Sylvanian Families en Xanadú - XANADÚ

- El complejo madrileño acoge del 28 de agosto al 6 de septiembre ‘Un día especial con Sylvanian Families’, una experiencia creada en exclusiva para Xanadú y nunca antes vista

- Durante diez días, los más pequeños de la casa podrán sumergirse en el universo de la Aldea Sylvanian a través de una programación repleta de actividades gratuitas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de agosto de 2026.- Del 28 de agosto al 6 de septiembre, Xanadú acogerá ‘Un día especial con Sylvanian Families’, un evento creado en exclusiva para el complejo comercial y nunca antes visto para sumergir a los más pequeños en el universo de estas entrañables figuritas de animales.

Así, durante diez días, el espacio de Plaza Xanadú se transformará en la Aldea Sylvanian para recrear sus rincones y escenarios más emblemáticos y vivir una experiencia inmersiva a través de una programación repleta de actividades gratuitas.

En la planta baja de Plaza Xanadu, los niños podrán disfrutar cada día de una zona de juegos y de un taller de Aquabeads, la conocida marca de manualidades educativas con la que los más pequeños podrán crear su propio personaje de la Aldea Sylvanian uniendo pequeños abalorios de colores que se pegan solo con agua, y llevárselo a casa al finalizar.

En la zona de juegos también tendrán lugar otros talleres donde los niños podrán pintar y colorear los personajes de la aldea. Además, todos los participantes recibirán como regalo pegatinas de Syvalnian Families y una visera para llevarse a casa. El espacio estará abierto todos los días en horario de mañana (de 12:00h a 14:00 horas) y de tarde (de 17:00h a 21:00 horas).

Meet & Greet con Freya y Ralph

Cada tarde de 17:00h a 20:00 horas, el evento contará además con un área de Meet & Greet en la planta alta (Plaza Xanadú), para que los más pequeños puedan conocer, saludar y hacerse una foto con dos de los personajes más queridos de la Aldea Sylvanian: Freya Conejo Chocolate y Ralph Ardilla de la Nuez. Además, también se podrá disfrutar de vitrinas de exposición con productos de la marca enfrente de la zona del Meet & Greet.

Por último, todos los participantes en las actividades tendrán la oportunidad de entrar en el sorteo de premios y lotes de productos oficiales, entre ellos una Casa de Campo y una Familia Conejo de Leche. Para participar, solo tendrán que rellenar el formulario disponible en la web de Xanadú; los ganadores se darán a conocer durante la semana del 7 de septiembre.

Con este evento, Xanadú se posiciona una vez más como referente de ocio familiar en la Comunidad de Madrid al ofrecer actividades gratuitas y experiencias exclusivas para que los más pequeños compartan tiempo de calidad en familia y se entretengan durante el periodo vacacional antes de la vuelta al cole.

Para más información: https://www.xanadumadrid.com/landing/sylvanian-families-en-xanadu/

Un día especial con Sylvanian Families

Dónde: Xanadú. A-5. Salida 22.

Cuándo: del 28 de agosto al 6 de septiembre.

Dos espacios:

Zona de juegos y actividades: de 12 a 14h y de 17 a 21h en Plaza Xanadú (planta baja).

Zona de Meet & Greet: de 17 a 20h en Plaza Xanadú (planta alta).

Evento gratuito.

Dirigido para todas las edades.

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por El Corte Inglés como copropietario y Alfana desde su compra en julio de 2026. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

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