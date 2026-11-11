Sylvia Klaip: cómo la comunicación asertiva puede transformar las relaciones personales y profesionales - Sylvia Klaip

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de noviembre de 2026.- Decir que no a un cliente, expresar un desacuerdo en el trabajo o abordar una conversación incómoda con la pareja son situaciones que comparten una misma dificultad: comunicar lo que se piensa sin dañar la relación. Sylvia Klaip ha convertido esa cuestión en el eje de su actividad como mentora, escritora y conferenciante, después de una trayectoria de más de 25 años vinculada al mundo empresarial, en la que ha desarrollado una visión de la comunicación que integra asertividad, carisma y capacidad de influencia.

Su interés por la comunicación también tiene raíces personales. Klaip reconoce que durante años fue una persona insegura, con dificultades para expresar lo que sentía. Aquella experiencia terminaría influyendo en su evolución profesional y en su manera de entender la comunicación asertiva: una habilidad que no consiste únicamente en hablar con seguridad, sino también en escuchar, establecer límites y comprender al interlocutor.

De la experiencia empresarial a enseñar a comunicar

Ingeniera informática de formación, inició su trayectoria profesional en 2001 y ha consolidado una sólida carrera de más de 25 años en grandes multinacionales del sector bancario y tecnológico, desarrollándose en entornos de alta exigencia, responsabilidad y orientación a resultados.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en proyectos estratégicos de transformación organizativa, coordinación de equipos a nivel internacional y comunicación entre departamentos de diferentes países, adquiriendo una visión global del entorno empresarial y fortaleciendo sus competencias en liderazgo, gestión de relaciones profesionales, comunicación intercultural y trabajo en equipos multidisciplinares.

Con el tiempo, amplió su actividad hacia la mentoría, la formación y el desarrollo personal. Esa transición también estuvo relacionada con su interés por la voz y la expresión, que inicialmente había explorado a través de la música. Su formación en Coaching Profesional y Programación Neurolingüística (PNL), a través de un programa acreditado por la International Coaching Federation (ICF), su especialización como Vocal Coach por IVT y su máster en Terapia Vocal le permitieron profundizar en los distintos elementos que intervienen en la comunicación humana.

De esa combinación de experiencias surgió Cautiva Clientes, su programa de formación en comunicación estratégica y comercial, que ha superado las ocho ediciones. A través de una metodología propia que integra comunicación asertiva, carisma y técnicas de comunicación comercial, aborda dificultades habituales entre profesionales y emprendedores: explicar sus propuestas con claridad y seguridad, negociar sin adoptar una actitud agresiva, conectar con sus clientes y establecer límites sin deteriorar la confianza ni renunciar a su autenticidad. Todo ello con el objetivo de generar más oportunidades de negocio y aumentar sus ventas.

Su proyecto profesional fue reconocido con uno de los premios del Demoday 2025 de la incubadora del Instituto Internacional de Intraemprendimiento, una iniciativa vinculada al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y financiada por la Cámara de Comercio Europea. El jurado destacó su utilidad social, su potencial de crecimiento y su capacidad para conectar con el público a través de la comunicación.

La comunicación aparece así como una herramienta que trasciende las técnicas comerciales y afecta también a la manera de construir relaciones duraderas.

Entre el silencio y el grito: aprender a relacionarse

Esa perspectiva ocupa también un lugar central en su faceta como escritora. En La asertividad: entre el silencio y el grito, Klaip combina explicaciones teóricas con ejercicios prácticos para aprender a expresar necesidades y emociones, establecer límites y comunicarse de manera asertiva, sin recurrir al enfrentamiento ni al silencio. Es también autora de Cautiva a tu Público, una obra vinculada a su trabajo sobre la comunicación y la conexión con los demás.

Su actividad divulgativa se extiende a charlas, conferencias y contenidos sobre relaciones de pareja, donde analiza cómo los malentendidos, las expectativas no expresadas y las dificultades para escuchar pueden alimentar conflictos cotidianos. A través de su canal de YouTube, Evolución Klaiper, también acerca herramientas de comunicación, asertividad y desarrollo personal a quienes buscan construir relaciones más saludables.

Su experiencia como madre de tres hijos, mujer divorciada y emprendedora añade una dimensión biográfica a su interés por las relaciones humanas. Su trayectoria reúne situaciones familiares y profesionales en las que negociar, tomar decisiones y comunicar límites adquieren especial relevancia.

Para Klaip, la autenticidad no implica decir cualquier cosa sin considerar sus consecuencias. Su planteamiento distingue entre expresar una necesidad y responsabilizar al otro de lo que se siente.

Ese matiz conecta sus dos ámbitos de trabajo: las conversaciones profesionales y las relaciones afectivas. Aunque sus circunstancias sean diferentes, ambas requieren claridad, respeto y disposición para escuchar. Una idea que atraviesa su trayectoria y sitúa la comunicación no solo como una competencia profesional, sino como una habilidad cotidiana.



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