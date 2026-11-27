SyncroHub, la empresa catalana que hace inteligentes los edificios sin tocar una pared - Hugo Serrano

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 27 de noviembre de 2026.- Da igual de qué marca sean los equipos de un edificio: SyncroHub, nacida de Kontrol, se entiende con todos y los gestiona desde un mismo portal.

Son las once de la noche. En un hotel, una habitación vacía lleva horas con el aire acondicionado encendido. En un centro comercial, un contador registra un consumo que nadie revisará hasta final de mes. Y el responsable técnico de ambos edificios, desde su casa, no tiene forma de saberlo.

Para dar respuesta a esta situación, SyncroHub, empresa tecnológica de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha lanzado un portal en la nube que reúne todos los edificios en una sola pantalla, sin obras y sin cambiar un solo equipo. Según explica Hugo Serrano, CEO de SyncroHub, esta solución permite centralizar la información y mejorar el control de las instalaciones.

El edificio lo sabe todo; el problema es que nadie se lo pregunta

Los edificios actuales ya miden casi todo: temperaturas, consumos, alarmas, energía producida, entradas y salidas. Pero cada sistema guarda su información por separado y, a menudo, en un ordenador al que solo se accede desde la sala técnica. Quien gestiona varios inmuebles acaba desplazándose de uno a otro para comprobar datos que ya están medidos.

De diez pantallas a una

SyncroHub conecta esos sistemas, sean de la marca que sean, y los convierte en uno solo. El gestor puede ver en el mismo lugar cuánta energía producen las placas solares del tejado y cuánta consumen los cargadores del aparcamiento, o cruzar las entradas y salidas de huéspedes con la climatización de cada habitación.

Lo que cambia en el día a día

El técnico accede al sistema de cualquier edificio desde su mesa, sin desplazarse. Una fuga o un consumo anómalo genera una alarma por correo electrónico antes de que llegue la queja. La factura de luz o agua de cada inquilino se emite con un clic, sin recorrer los locales leyendo contadores.

"Los edificios ya tienen toda la información que hace falta; lo que les faltaba era alguien que la juntara", explica Hugo Serrano, CEO de SyncroHub. "Tras más de 25 años integrando instalaciones en Kontrol, sabemos conectar cualquier sistema. La propuesta es sencilla: hacer inteligente cualquier edificio sin tocar una pared, y que gestionar diez edificios sea tan fácil como gestionar uno".

Ya en funcionamiento

La plataforma ya funciona en tres portales: un hotel de Barcelona, que controla su gasto energético; una cadena de centros comerciales, que gestiona el consumo y la facturación de cada local; y un edificio de oficinas de un fondo de inversión, que hace lo mismo con sus inquilinos. Tras crecer con recursos propios, SyncroHub busca ahora nuevos clientes entre cadenas hoteleras, centros comerciales y gestores de edificios, y ofrece demostraciones a través de su web syncrohub.es/

Sobre SyncroHub

SyncroHub, empresa tecnológica de Sant Cugat del Vallès nacida de Kontrol, desarrolla un portal en la nube para gestionar edificios terciarios. Más información en syncrohub.es/.



Emisor: SyncroHub

Contacto: Hugo Serrano

Número de contacto: +34 606 517 132