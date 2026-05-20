Synergis Software inaugura Adept Experience 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Synergis Software inaugura Adept Experience 2026 con el mayor lanzamiento de producto en la historia de la compañía

Adept Cloud, Adept AI, Adept Catalyst y la integración de última generación con SOLIDWORKS marcan una semana histórica para el líder en gestión de documentos de ingeniería.

BETHLEHEM, Pa., 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Synergis Software inauguró Adept Experience 2026, su conferencia anual para clientes, con el anuncio de producto más importante en sus 35 años de historia. El producto estrella fue Adept Cloud, un sistema de gestión documental de ingeniería SaaS nativo de la nube y totalmente gestionado, ahora disponible para el público general, que se suma a Adept, la galardonada plataforma local de la compañía. Synergis también presentó Adept AI, con capacidades de inteligencia artificial integradas en Adept Cloud; Adept Catalyst, una plataforma de colaboración controlada entre Adept y Microsoft SharePoint; y la integración de próxima generación con SOLIDWORKS.

"Nos comprometimos con esta comunidad respecto al futuro de Adept, sus posibilidades y su potencial. Tras años de inversión y miles de conversaciones con clientes, hemos llegado a este momento. Gestión documental nativa en la nube, IA integrada en la plataforma y colaboración controlada a lo largo del ciclo de vida de los activos de ingeniería: así es como se presenta la próxima era de Adept para nuestros clientes".

— Kristen Tomasic, presidenta, Synergis Software

Obtenga más información sobre Adept Cloud y la plataforma completa de Adept en SynergisSoftware.com , o regístrese para el webinar Adept Cloud .del 17 de junio.

Adept Cloud: Gestión de documentación de ingeniería galardonada, sin infraestructura

Adept Cloud lleva la potencia de Adept —galardonada con el premio G2 al Mejor Software de 2026— a un entorno SaaS totalmente gestionado y basado en navegador. Sin infraestructura local. Sin VPN. Sin incidencias de TI ni actualizaciones de fin de semana. Diseñado para organizaciones con gran cantidad de activos, donde la precisión de la documentación de ingeniería es fundamental para la seguridad operativa, el cumplimiento normativo y el éxito de los proyectos.

Para los clientes actuales de Adept, la transición es perfecta: los flujos de trabajo, los datos y los permisos existentes se transfieren sin cambios. Sin necesidad de reaprendizaje. Sin interrupciones.

La seguridad es la base, no una característica adicional. Implementado en Amazon AWS con inicio de sesión único incluido en todos los planes, análisis automatizado de vulnerabilidades y pruebas de penetración de terceros, Adept Cloud ofrece seguridad de nivel empresarial que resultaría prohibitiva para la mayoría de las organizaciones si la implementaran y gestionaran por su cuenta.

"Las organizaciones de ingeniería han estado gestionando infraestructuras que nunca quisieron poseer. Adept Cloud elimina por completo esa necesidad. El control de documentos, la integración CAD, la gestión de versiones, el registro de auditoría: todo sigue presente. Lo que se ha eliminado es la sobrecarga que consumía recursos de TI sin aportar valor a la ingeniería".

— Todd Cummings, vicepresidente de estrategia de productos, Synergis Software

Usuarios ilimitados. Sin costes por usuario.

Todos los planes de Adept Cloud —Essentials, Professional y Enterprise— incluyen usuarios ilimitados, desde ingenieros en sus oficinas hasta equipos en campo o en planta.

Más información sobre Adept Cloud .

Adept AI: Inteligencia donde residen sus datos de ingeniería

Adept AI ayuda a las organizaciones de ingeniería a acceder a la información más rápidamente, agilizar el trabajo con gran cantidad de documentos y extraer más valor de los datos de ingeniería que ya se encuentran en Adept, el sistema de registro.

Adept Catalyst: Colabora en SharePoint con Adept Governance

Adept Catalyst es una plataforma de colaboración controlada entre Adept y Microsoft SharePoint, diseñada para la realidad de que el trabajo de ingeniería no se reduce a los límites de la organización. Los proyectos de capital, las modificaciones de planta y el mantenimiento involucran a contratistas, socios de ingeniería y proveedores que trabajan fuera de su sistema de registro. Catalyst controla lo que sale de Adept y recupera los documentos mediante revisión, aprobación y control de versiones. Las partes externas colaboran en SharePoint, sin necesidad de acceso a Adept ni VPN. Al entregar el proyecto, Adept refleja lo que se construyó realmente, de forma precisa y completa. El registro siempre está actualizado, porque la gobernanza nunca se detuvo.

"Los fallos en la documentación de ingeniería no se anuncian, aparecen en el peor momento posible. Un incidente de seguridad. Una inspección fallida. Un costoso retrabajo después de la entrega que nadie previó. Adept y Catalyst se dedican a garantizar que ese momento nunca llegue".

— Scott Lamond, vicepresidente de Marketing, Synergis Software

Más información sobre Adept Catalyst .

Integración de última generación con SOLIDWORKS

Adept Spring '26, la versión más reciente de la plataforma local Adept, incluye la integración de última generación con SOLIDWORKS, que ofrece una interfaz de panel de tareas integrada con SOLIDWORKS para búsqueda, exploración y operaciones de documentos, así como actualización bidireccional de propiedad. La solución integrada de visualización y marcado permite a los revisores acceder fácilmente a los diseños sin necesidad de una licencia de SOLIDWORKS.

Líderes del sector se reúnen en Adept Experience 2026

Adept Experience 2026 reunió a profesionales de ingeniería y operaciones de Merck & Co., Albemarle, Energy Transfer, Ruhrpumpen, Hoosier Energy, Buzzi Unicem y otras empresas de toda América durante dos días de sesiones sobre productos, presentaciones de clientes y debates sobre la hoja de ruta. Steve McClatchy, autor de bestsellers del New York Times, pronunció la conferencia magistral del segundo día, titulada "Liderando el cambio en la era de la IA", basándose en dos décadas de trabajo con organizaciones como Google, Microsoft y John Deere. La conferencia continúa del 20 al 21 de mayo con dos días de formación técnica opcional.

Acerca de Adept Experience

Adept Experience es la conferencia anual de clientes de Adept, que reúne a líderes de ingeniería y operaciones de toda América para compartir las mejores prácticas, explorar nuevas capacidades de la plataforma y conectarse directamente con los expertos de Synergis y sus colegas.

Acerca de Synergis Software

Synergis Software es el creador de Adept, una plataforma líder de gestión de documentos de ingeniería en la que confían organizaciones globales como Dow, Con Edison, Merck y General Mills, y que fue galardonada en los premios G2 Best Software Awards 2026 como la plataforma de gestión de documentos de ingeniería mejor valorada. Durante más de 35 años, Synergis ha ayudado a industrias con uso intensivo de activos —incluidas fabricación, química, servicios públicos, petróleo y gas, ciencias de la vida y minería— a centralizar, gestionar y aprovechar la información de ingeniería para acelerar proyectos, fortalecer el cumplimiento normativo y reducir el riesgo operativo. Adept está disponible tanto como plataforma SaaS totalmente gestionada como solución local.

Para más información, visite SynergisSoftware.com .

CONTACTO PARA MEDIOSScott LamondVicepresidente de Marketing, Synergis Software scott.lamond@synergis.com

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