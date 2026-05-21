(Información remitida por la empresa firmante)

-Synergis Software lanza Adept Cloud, una plataforma de gestión de documentos de ingeniería nativa de la nube diseñada para industrias con uso intensivo de activos.

La galardonada plataforma Adept, ahora disponible como una solución SaaS totalmente gestionada, incorpora capacidades de IA

QUAKERTOWN, Pa., 21 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Synergis Software anunció la disponibilidad general de Adept Cloud, una plataforma SaaS nativa en la nube para la gestión de documentos de ingeniería, diseñada para organizaciones de los sectores de fabricación, servicios públicos, petróleo y gas, productos químicos, farmacéuticos y minería, donde la precisión de la documentación de ingeniería es fundamental para la seguridad operativa, el cumplimiento normativo y el éxito de los proyectos. Adept Cloud ofrece todas las funcionalidades de la galardonada plataforma Adept en un entorno basado en navegador, alojado, mantenido y actualizado continuamente por Synergis, sin necesidad de infraestructura local, VPN ni costes adicionales de TI.

"Creamos Adept Cloud porque nuestros clientes nos indicaron sus necesidades, y nos comprometimos a ayudarles a alcanzarlas. Lo que hemos creado no es solo una versión en la nube de Adept, sino una plataforma moderna y nativa de la nube, diseñada para ofrecer la seguridad, la fiabilidad y la escalabilidad que las organizaciones con gran cantidad de activos requieren para la próxima década. Adept Cloud es también donde seguiremos innovando: la IA está integrada, y pronto habrá más novedades. A medida que esta plataforma evolucione, servirá también como base para implementaciones locales, garantizando que todos los clientes de Adept tengan acceso a las mismas capacidades, independientemente de cómo elijan implementarla. Esto es lo que significa para nosotros llegar a este punto: un hito para Synergis, y nuestros clientes obtienen una plataforma con la que podrán crecer durante muchos años".

— Kristen Tomasic, presidente de Synergis Software

Más información sobre Adept Cloud.

Diseñado para organizaciones que no pueden permitirse errores

En industrias con gran cantidad de activos, una revisión incorrecta de documentos no es solo un inconveniente, sino un riesgo para la seguridad, un incumplimiento normativo, una costosa modificación del contrato y un retraso en el proyecto. Adept Cloud está diseñado para entornos donde la precisión es fundamental, ofreciendo acceso rápido a los documentos correctos, integración CAD, protección de la propiedad intelectual y trazabilidad en cada decisión.

"La pregunta más frecuente que nos hacían las organizaciones de ingeniería era si un sistema de gestión electrónica de documentos (EDMS) en la nube podía realmente manejar la complejidad de su trabajo: las relaciones con los archivos CAD, los flujos de trabajo controlados, los requisitos de auditoría y la escala. Adept Cloud se diseñó para responder a esa pregunta con seguridad. La respuesta es sí".

— Todd Cummings, vicepresidente de estrategia de productos de Synergis Software

Usuarios ilimitados. Sin costes por usuario.

Todos los planes de Adept Cloud —Essentials, Professional y Enterprise— incluyen usuarios ilimitados. Sin costes por usuario y sin límites de acceso al sistema, desde ingenieros en sus oficinas hasta equipos en campo o en planta.

Synergis organizará un seminario web para clientes Adept Cloud el 4 de junio y un seminario web introductorio Adept Cloud abierto a todas las organizaciones interesadas el 17 de junio.

Adept AI: Inteligencia donde residen sus datos de ingeniería

Adept AI está diseñado para la plataforma Adept Cloud: capacidades de inteligencia artificial que ayudan a las organizaciones de ingeniería a obtener información más rápidamente, agilizar el trabajo con gran cantidad de documentos y extraer más valor de los datos de ingeniería que ya se encuentran en su sistema.

"La información de ingeniería es uno de los activos más valiosos y subutilizados en cualquier organización industrial: un contexto crítico enterrado entre decenas o cientos de miles de documentos, en gran medida inaccesibles. Adept AI cambia eso al poner la inteligencia a trabajar en la capa de la plataforma, dentro del sistema donde ya residen los datos, con la gobernanza y la seguridad que requieren las industrias con uso intensivo de activos".

— Scott Lamond, vicepresidente de marketing de Synergis Software

Primeros pasos con Adept Cloud

Adept Cloud está disponible hoy. Los nuevos clientes trabajan con su gestor de éxito del cliente asignado a través de un plan de incorporación que se alinea con su Plan Adept Cloud y agiliza la obtención de valor. Los clientes actuales de Adept pueden migrar a Adept Cloud mediante un plan personalizado diseñado para minimizar las interrupciones y maximizar la continuidad.

Reconocimiento y confianza del cliente

Synergis Adept fue galardonada con el premio G2 al Mejor Software 2026 como la plataforma de gestión de documentos de ingeniería mejor valorada. La plataforma cuenta con distinciones de G2 por Mejor Soporte, Mejor Relación con el Cliente y Mayor Adopción por parte de los Usuarios. El 95% de las reseñas verificadas de G2 tienen una calificación de cuatro o cinco estrellas.

Acerca de Synergis Software

Synergis Software es el creador de Adept, una plataforma líder de gestión de documentos de ingeniería en la que confían organizaciones globales como Dow, Con Edison, Merck y General Mills, y que fue galardonada en los premios G2 Best Software Awards 2026 como la plataforma de gestión de documentos de ingeniería mejor valorada. Durante más de 35 años, Synergis ha ayudado a industrias con uso intensivo de activos —incluidas fabricación, química, servicios públicos, petróleo y gas, ciencias de la vida y minería— a centralizar, gestionar y aprovechar la información de ingeniería para acelerar proyectos, fortalecer el cumplimiento normativo y reducir el riesgo operativo. Adept está disponible tanto como plataforma SaaS totalmente gestionada como solución local.

Si desea más información visite SynergisSoftware.com.

CONTACTO PARA MEDIOSScott LamondVicepresidente de marketing de Synergis Softwarescott.lamond@synergis.com

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