Syntax y Beyond Technologies cierran el acuerdo de adquisición y unen sus fuerzas

(Información remitida por la empresa firmante)

La combinación de sus ofertas da lugar a una amplia cartera de propuestas tecnológicas para el mundo industrial, refuerza la experiencia en SAP® y el talento en servicios profesionales, a la vez que amplía el alcance global y los recursos regionales disponibles

MADRID, 2 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Syntax Systems, proveedor líder mundial de soluciones y servicios tecnológicos para la implementación y gestión de aplicaciones en la nube, y Beyond Technologies, con sede en Montreal, han anunciado hoy la finalización con éxito de la operación de adquisición. El acuerdo, que se anunció el pasado 3 de octubre de 2023, incorpora a Beyond, firma de servicios profesionales especializada en la integración de soluciones SAP® y la optimización del rendimiento empresarial, a la familia Syntax.

La combinación de Syntax y Beyond crea un equipo de más de 2.800 expertos que atienden a más de 900 clientes de medianas y grandes empresas de todo el mundo, con 26 oficinas en América, Europa, África y Asia.

"La unión de los equipos de Syntax y Beyond se alinea perfectamente con nuestra fortaleza a la hora de ofrecer capacidades pioneras en la industria. Vemos una gran oportunidad en la creación de mayor valor para los clientes combinando nuestra experiencia en fabricación, recursos naturales, construcción, comercio minorista, industrias de consumo, ciencias humanas y sector público", señala Christian Primeau, CEO Global de Syntax. "Nuestra estrecha relación con SAP, y el hecho de compartir culturas y valores empresariales muy similares nos permitirán integrarnos en un equipo global rápidamente y obtener un retorno más rápido de la inversión". Primeau continuará liderando Syntax como CEO Global.

"Como líder de un negocio tecnológico, debes preguntarte continuamente, ¿cómo puedo atender a los intereses de mis clientes tanto ahora como en el futuro?", apunta Luc Dubois, Socio y CEO, de Beyond Technologies. "Formar parte de la familia Syntax nos abre ese camino hacia el futuro gracias a un mayor alcance geográfico y experiencia profesional y más soluciones para clientes en áreas como seguridad, datos e IoT. Con Syntax como socio, tenemos la ventaja de mantener nuestra naturaleza de empresa local, con el apoyo necesario para ampliar nuestro alcance".

El valor conjunto de Syntax y Beyond Technologies

Soluciones centradas en la industria: especialización en medianas y grandes empresas, incluyendo fabricación, construcción, recursos naturales, venta al por menor, ciencias humanas, industrias de consumo y sector público. Esta especialización permitirá a Syntax y Beyond asumir las complejidades a las que estas industrias se enfrentan cada día.

especialización en medianas y grandes empresas, incluyendo fabricación, construcción, recursos naturales, venta al por menor, ciencias humanas, industrias de consumo y sector público. Esta especialización permitirá a Syntax y Beyond asumir las complejidades a las que estas industrias se enfrentan cada día. Experiencia global y compromiso local: juntos, Syntax y Beyond tendrán una presencia global para dar servicio a clientes en 26 localizaciones en América, Europa, África y Asia . Esta unión de fuerzas supone que los clientes se beneficiarán de un conjunto globalizado y flexible de recursos para servir a los mercados locales.

juntos, Syntax y Beyond tendrán una presencia global para dar servicio a clientes en 26 localizaciones en América, Europa, África y . Esta unión de fuerzas supone que los clientes se beneficiarán de un conjunto globalizado y flexible de recursos para servir a los mercados locales. Consultoría de transformación empresarial: la combinación de ambas organizaciones aprovecha su experiencia previa en el ecosistema de aplicaciones empresariales de SAP. En junio de 2021, Syntax adquirió la consultora de integración y gestión Illumiti, integrada ya como empresa de Syntax. Esta transacción posicionó a Syntax como líder del mercado norteamericano en soluciones SAP y servicios profesionales. Beyond amplía este compromiso con una experiencia aún más amplia en SAP.

la combinación de ambas organizaciones aprovecha su experiencia previa en el ecosistema de aplicaciones empresariales de SAP. En junio de 2021, Syntax adquirió la consultora de integración y gestión Illumiti, integrada ya como empresa de Syntax. Esta transacción posicionó a Syntax como líder del mercado norteamericano en soluciones SAP y servicios profesionales. Beyond amplía este compromiso con una experiencia aún más amplia en SAP. Culturas empresariales complementarias y basadas en valores: previamente a la transacción, ambas organizaciones ponían un énfasis similar en la creación de culturas empresariales que fomenten el espíritu emprendedor y la orientación al cliente a través de los valores corporativos.

"El entorno empresarial actual está en un proceso de transformación constante. Ahora más que nunca, las empresas de todos los tamaños necesitan un socio tecnológico para desbloquear sus estrategias de transformación y obtener resultados empresariales", afirmó Pascal Tremblay, presidente y CEO, Socio director de Novacap. "La adquisición de Beyond Technologies por parte de Syntax representa el compromiso continuo con el éxito del cliente, con la colaboración con el ecosistema, con la buena ciudadanía corporativa y con ser un empleador de referencia para el talento tecnológico. Como equipo conjunto, somos muy optimistas respecto al potencial de creación de valor para las diversas partes interesadas".

Syntax forma parte de la cartera de Novacap TMT, una empresa de capital riesgo con sede en Montreal.

Sobre SyntaxSyntax ofrece soluciones tecnológicas completas y servicios profesionales, de asesoría y de gestión de aplicaciones que potencian las aplicaciones empresariales de misión crítica en la nube. Con más de 50 años de experiencia y más de 800 clientes en el mundo, Syntax tiene un profundo conocimiento en la implantación y gestión de despliegues ERP múltiples en entornos públicos, privados e híbridos seguros. Syntax tiene acuerdos con SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft y otros grandes líderes tecnológicos globales para asegurar que las aplicaciones de sus clientes no tengan fisuras, sean seguras y estén a la vanguardia de la innovación tecnológica para empresas. Más información sobre Syntax en https://www.syntax.com/es-es/

Sobre Beyond TechnologiesFundada en 2005, Beyond Technologies ha crecido de 100 a más de 400 profesionales en los últimos cinco años, y hoy da soporte a más de 150 organizaciones a través de sus siete oficinas en Canadá, Estados Unidos, Francia, Marruecos y Sudáfrica. Beyond Technologies se especializa en proporcionar a las organizaciones conocimientos, herramientas y soluciones SAP para transformar digitalmente sus negocios. Beyond Technologies está reconocida como una de las 20 Best Workplaces™ de Canadá y una de las empresas mejor gestionadas de Canadá, y su oferta de servicios abarca todo el ciclo de transformación, desde la consultoría empresarial funcional y técnica intersectorial hasta la experiencia del cliente, la gestión de proyectos, la inteligencia empresarial, así como la mejora continua del negocio y el rendimiento. Para más información, visite https://www.beyondtechnologies.com.

Sobre NovacapFundada en 1981, Novacap es una firma norteamericana líder de capital riesgo con más de 8.000 millones de dólares canadienses de capital acumulado, inversiones en más de 100 plataformas de empresas y más de 150 adquisiciones complementarias. Aplicando su enfoque centrado en sectores desde 2007 en Industrias, TMT, Servicios Financieros e Infraestructura Digital, la dilatada experiencia sectorial de Novacap puede acelerar el crecimiento de las empresas y crear valor a largo plazo. Con equipos de inversión y operaciones experimentados y dedicados, así como un importante capital, Novacap cuenta con los recursos y conocimientos necesarios para ayudar a construir negocios de primer nivel. Novacap tiene oficinas en Montreal, Toronto, y Nueva York.Más información en www.novacap.ca.

Contacto para prensaGraylingElena Pastorsyntax@grayling.com647586360

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2237121/4377379/Syntax_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/syntax-y-beyond-technologies-cierran-el-acuerdo-de-adquisicion-y-unen-sus-fuerzas-301975402.html