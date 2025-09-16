Syntax lanza GenAI Starter Pack para una adopción segura y ágil de la IA generativa

(Información remitida por la empresa firmante)

Solución completa y preconfigurada que permite a las organizaciones avanzar con un enfoque de bajo riesgo y bajo coste, aportando valor estratégico en semanas

MONTREAL, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Syntax Systems, proveedor global de referencia en soluciones y servicios tecnológicos para la implantación y gestión de aplicaciones en la nube, ha presentado hoy su Syntax GenAI Starter Pack: una solución completa y preconfigurada que permite a las empresas incorporar la IA generativa (GenAI) de forma ágil y segura. La última incorporación a la cartera de productos GenAI de Syntax, el GenAI Starter Pack, permite a las empresas aprovechar el potencial transformador de la IA generativa con un riesgo y un coste mínimos, obteniendo resultados concretos y valor en cuestión de semanas, no de meses.

"Syntax GenAI Starter Pack está diseñado para acelerar el camino hacia la IA generativa, eliminando los obstáculos que dificultan su adopción", afirma Marcelo Tamassia, director global de tecnología de Syntax. "Ofrecemos una base segura, flexible y de bajo riesgo que permite a las empresas convertir el potencial de la IA en resultados medibles. Lo más importante es que nuestra solución garantiza a los clientes el control total sobre sus datos, sus decisiones tecnológicas y su estrategia de innovación."

Adopción de GenAI sencilla, segura y acelerada

Para muchas empresas, la adopción de GenAI puede resultar abrumadora, ante la incertidumbre sobre por dónde empezar o qué tecnologías priorizar. Esto suele provocar retrasos, mientras los empleados recurren a herramientas de IA no seguras, lo que genera riesgos para la seguridad y dificulta un despliegue estructurado y estratégico.

GenAI Starter Pack de Syntax está diseñado específicamente para superar estos retos, abordando no solo la complejidad del despliegue, sino también barreras clave como el coste, la resistencia al cambio dentro de la organización y los riesgos derivados de un uso inadecuado de datos sensibles en modelos de IA.

Con un enfoque en la simplicidad, la rapidez y la seguridad, Syntax GenAI Starter Pack impulsa el camino hacia la IA generativa con el acompañamiento de expertos y herramientas listas para usar. Mediante sesiones estratégicas, un taller centrado en casos de uso, la implantación de la plataforma y la configuración de agentes de IA, Syntax facilita una transición fluida de la idea a la ejecución de soluciones a medida.

"El GenAI Starter Pack workshop fue clave para nosotros en BH SENS", afirma Leonard Sinast, director de planta en BH SENS, líder global en sistemas de monitorización de presión de neumáticos (TPMS). "Nos ayudó a tomar perspectiva y definir los pasos clave para integrar la IA en operaciones críticas de nuestros sistemas TPMS. Las sesiones sobre casos de uso y capacidades nos dieron una visión clara de lo que realmente es viable, aportando ideas de valor para desarrollar agentes de IA a medida que optimicen nuestros flujos de trabajo y mejoren la eficiencia del equipo."

Syntax GenAI Starter Pack ofrece:

Rápida implementación: pase de cero aplicaciones o aplicaciones aisladas a implementaciones de GenAI completamente gestionadas en su empresa en cuestión de semanas.

pase de cero aplicaciones o aplicaciones aisladas a implementaciones de GenAI completamente gestionadas en su empresa en cuestión de semanas. Gobernanza y seguridad integradas: benefíciese de sólidos controles de acceso y marcos de cumplimiento que garantizan una experimentación segura.

benefíciese de sólidos controles de acceso y marcos de cumplimiento que garantizan una experimentación segura. Opciones tecnológicas flexibles: libertad para elegir el proveedor de nube y los modelos de lenguaje (LLM) que mejor se adapten a sus necesidades, sin depender de un único proveedor.

libertad para elegir el proveedor de nube y los modelos de lenguaje (LLM) que mejor se adapten a sus necesidades, sin depender de un único proveedor. Exploración de la IA sin riesgos: disfrute de un periodo de prueba de seis meses para experimentar con IA, sin compromiso de permanencia.

disfrute de un periodo de prueba de seis meses para experimentar con IA, sin compromiso de permanencia. Costes optimizados: inicie su recorrido en IA sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Para obtener más información sobre el Syntax GenAI Starter Pack:

Descargue el folleto Syntax GenAI Starter Pack

Más información sobre las soluciones GenAI de Syntax

Descubra cómo MITER Brands aceleró su transformación digital con las soluciones GenAI de Syntax.

Acerca de SyntaxEn Syntax combinamos tecnología puntera, servicios profesionales de confianza, un asesoramiento experto y servicios de gestión de aplicaciones ya contrastados, para que sus aplicaciones en la nube más críticas funcionen siempre con el máximo rendimiento, fiabilidad y visión de futuro. Con más de 50 años de experiencia y la confianza de más de 900 clientes en todo el mundo, Syntax aporta un profundo know-how en la implementación y gestión de instalaciones ERP múltiples, ya sea en entornos privados, públicos, híbridos o multicloud. En Syntax colaboramos estrechamente con SAP, Oracle, AWS, Microsoft y otros líderes tecnológicos para garantizar que que sus aplicaciones funcionen de forma fluida y segura, creando una base sólida para impulsar la innovación en toda la empresa. Más información sobre Syntax en www.syntax.com .

