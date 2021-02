T2EVOLVE:Alianza revolucionaria impulsa a Europa al frente de la inmunoterapia del cáncer

LA HAYA, Países Bajos, 3 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- T2EVOLVE es una nueva alianza revolucionaria de líderes académicos e industriales en inmunoterapia del cáncer bajo la Innovative Medicines Initiative (IMI) de la Unión Europea. El objetivo clave de T2EVOLVE es agilizar el desarrollo y aumentar la concienciación y acceso de pacientes con cáncer a la inmunoterapia con células immunes que hospedan un receptor de célula T diseñado genéticamente (TCR) o receptor de antígeno quimérico sintético (CAR). Simultáneamente, T2EVOLVE busca ofrecer directrices en integración sostenible de este tratamiento al sistema sanitario de la UE.

El desarrollo clínico de tratamientos de célula T diseñados está avanzando y la UE ya ha aprobado esta terapia para el tratamiento de la leucemia. A pesar de su potencial para curar muchos tipos de cánceres y otras enfermedades infecciosas o autoinmunes, la traducción a ensayos clínicos y entrada en el mercado de la UE es baja y rezagada a otras regiones. Hay una falta de (1) modelos de predicción de seguridad y eficacia estandarizados, (2) estrategias para acondicionado óptimo de pacientes, y (3) fabricación personalizada, liberación y planes de control.

Objetivos del consorcio de T2EVOLVE

1. Optimizar modelos preclínicos para predicción de seguridad y eficacia 2. Definir métodos de control de pacientes estándar gold 3. Seleccionar regimenes de linfoeliminación para mejorar la recepción de la terapia 4. Produir guía de práctica médica y establecer perfiles de producto estándares 5. Integrar representantes de pacientes y mejorar la experiencia del paciente 6. Expandir el acceso al paciente

Miembros de T2EVOLVE

T2EVOLVE incluye a innovadores y pioneros en el campo de la inmunoterapia de nueve países y está coordinada por la Universitätsklinikum Würzburg, Alemania, y Servier, Francia. Visite esta página [https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A...] para ver la lista completa de socios.

Como miembro, la Asociación Europea de Hematología (EHA) apoya el desarrollo de terapias de células T avanzadas, seguras, efectivas y accesibles. La EHA será responsable de la diseminación de información para ayudar a la implementación de materiales dedicadas a formar a pacientes y a sus familias así como un amplio rango de recursos de profesionales de cuidados médicos. Finalmente, la EHA formará parte de un comité técnico que trabaja hacia los estándares analíticos y respaldos de métodos científicos.

Más información sobre el proyecto estará disponible en el sitio web www.t2evolve.eu

El proyecto T2EVOLVE tendrá su primera aparición pública en el EHA-EBMT 3(rd) European CAR-T Cell Meeting [https://ehaweb.org/meetings/3rd-european-car-t-cell-meeting/] (Virtual, del 4 al 6 de febrero de 2021) con un taller el 5 de febrero a las 7:00PM CET titulado 'How to rapidly move new CAR-Ts forward from bench to bedside? Key questions and answers!'.

Este proyecto recibe financiación de la Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking bajo el acuerdo de subvención No 945393. Este Joint Undertaking recibe apoyo del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea y EFPIA.

