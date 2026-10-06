Tabernas Acuerdo se coronan como el templo del aperitivo en Madrid tras ganar el Gilda Fest 2026

Gilda "La Campeona" Mejor Gilda de España en Taberna Acuerdo - Taberna Acuerdo Fuencarral

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 06 de octubre de 2026.- Tras lograr el premio a las Mejores Bravas de Madrid en 2025, el grupo hostelero suma ahora el reconocimiento a la Mejor Gilda de España con un rotundo 67% de los votos. Taberna Acuerdo, el referente hostelero que rinde homenaje a la taberna tradicional madrileña desde 1979, vuelve a hacer historia. Su nuevo espacio, Taberna Acuerdo Fuencarral, arrasó y se ha proclamado ganador del certamen Gilda Fest, celebrado en Autocine Madrid donde se eligió cuál es la mejor Gilda de España

Doble corona gastronómica en menos de un año

Este galardón consolida a la firma como una parada obligatoria para los amantes del tapeo de calidad en la capital. Hace apenas un año, en octubre de 2025, el grupo ya consiguió el premio Mahou Bravas Fest, posicionando a sus patatas bravas como las mejores de Madrid. Con este nuevo triunfo en el Gilda Fest 2026, Taberna Acuerdo logra un hito al ostentar simultáneamente los dos reconocimientos más codiciados del aperitivo madrileño: las mejores bravas y la mejor gilda.



Relevo generacional y expansión en Madrid

La tercera generación son los primos Santiago Álvarez y Sergio y Óscar Fernández, actuales regentes de la familia hostelera fundadora de la marca, que abrió sus puertas en 1979.



Taberna Acuerdo ha sabido evolucionar la taberna castiza hacia un modelo actual, sin perder la esencia de barrio. Actualmente, el grupo cuenta con dos ubicaciones clave en la capital:



• Taberna Acuerdo San Bernardo (Calle San Bernardo 98, Madrid): El espacio original y cuna de sus famosas bravas premiadas.







• Taberna Acuerdo Fuencarral (Calle Belvis 3, semiesquina con Calle Fuencarral, Madrid): La apertura más reciente en el distrito de Chamberí, que ya se ha convertido en el nuevo punto de encuentro gastronómico de la zona con su gran terraza en pleno Chamberí, ubicada entre la Glorieta de Quevedo y la Glorieta de Bilbao.







La Mejor Gilda de España se llama 'La Campeona' y según Santiago Álvarez, director del proyecto Taberna Acuerdo Fuencarral, está inspirada en la gilda original: anchoas de Santoña, boquerones en vinagre, piparras y guindillas suaves, aceitunas manzanilla y conservada en Aceite de Oliva Virgen Extra emulsionado con ingredientes secretos.



La mejor Gilda de Madrid y de España se sirve en Taberna Acuerdo Fuencarral, la disfrutan los vecinos y visitantes en su local de la calle Belvis (en el castizo barrio de Chamberí). Tiene una combinación de sabores en el paladar que arrasó en el certamen, donde Tabernas Acuerdo sirvió más de 2.000 Gildas Campeonas entre los asistentes. Otra de las versiones, 'La Ibérica', de Cecina y Queso también fue el deleite de los que pudieron asistir.



La carta deTaberna Acuerdo Fuencarral incluye también otras modalidades de gildas como: Boquerón, Anchoa, Matrimonio, Ahumados, Ibérica o Pulpo. Todas las opciones se elaboran a diario a partir de materias primas seleccionadas. Así como raciones (Torreznos, Pulpo, Ensaladilla Rusa con Ventresca, Tablas de Quesos y Jamón Ibérico de Bellota, Steak Tartar...), Tostas Grandes (Lomo de Orza, Salmón con Aguacate, Rulo de Cabra con Mermelada y Cebolla Caramelizada, etc.) y por supuesto las famosas Patatas Bravas, en una versión al estilo papa arrugá.



Sobre Taberna Acuerdo

Fundada en 1979, Taberna Acuerdo es un grupo hostelero familiar madrileño. Tras más de cuatro décadas de historia, su tercera generación combina la autenticidad del bar de siempre con una propuesta culinaria enfocada en el producto estrella, convirtiendo el aperitivo en una experiencia de autor.

Las dos Tabernas Acuerdo son el referente de la cocina típica madrileña y del tapeo por Madrid.



Nombre contacto: Santiago Álvarez

Descripción contacto: Taberna Acuerdo

Teléfono de contacto: +34 692 254 113

