Tableau se compromete a capacitar a 10 millones de usuarios de datos (2)

La nueva iniciativa de Tableau tiene como objetivo convertir las habilidades de datos, a menudo un trabajo de unos pocos, en una habilidad para todos.

SEATTLE, 9 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Tableau, la plataforma de análisis líder en el mundo (NYSE: CRM), ha anunciado el compromiso de habilitar a 10 millones de aprendices de datos durante los próximos cinco años. La alfabetización de datos es cada vez más importante para las organizaciones modernas. Si bien el 83 por ciento de los consejero delegados1 espera que sus organizaciones estén más impulsadas por los datos, las personas a menudo carecen de habilidades esenciales de datos y solo el 33 por ciento de los empleados se sienten cómodos usando el análisis de datos para respaldar sus decisiones.

Para las organizaciones que se esfuerzan por estar impulsadas por los datos, contratar personas para trabajar, interpretar, analizar y tomar decisiones con datos es más importante que nunca. En 'The Great Data Literacy Gap: Demand For Data Skills Exceeds Supply'2, un estudio de investigación de Forrester encargado por Tableau, los reclutadores clasificaron la alfabetización de datos como la habilidad más demandada a los candidatos de nivel de entrada.

"Estamos en la era dorada de los datos y el análisis. Las organizaciones están experimentando una explosión sin precedentes en la disponibilidad y el acceso a los datos. Las empresas saben que deben aprovechar el poder de los datos para mantenerse ágiles y responder en este entorno que cambia rápidamente. En estos negocios, el éxito depende de la capacitación y de permitir que todos los miembros de su organización utilicen los datos para tomar mejores decisiones", dijo Mark Nelson, director general y consejero delegado de Tableau.

Dado que la demanda de habilidades de datos supera la oferta, las habilidades de datos ya no son exclusivamente esenciales para los científicos de datos o los roles técnicos: para construir organizaciones verdaderamente basadas en datos, los empleados de toda la empresa deben tener conocimientos de datos. Esto ayudará a las empresas a basarse en los datos y fortalecerá la economía de Tableau, un ecosistema de empresas, socios tecnológicos y personas en rápido crecimiento que lideran las transformaciones de datos del mundo.

Este compromiso acelera el compromiso a largo plazo de Tableau de cerrar la brecha de alfabetización de datos y ayudará a las personas a desarrollar negocios valiosos e inclusivos, tomar decisiones basadas en datos y desarrollar carreras con habilidades en demanda. La compañía estima que esto aumenta su compromiso actual de educación de datos en un 200 por ciento.

"Nuestro programa Tableau Academic, las asociaciones universitarias y el eLearning de alfabetización de datos ya han llegado a millones de personas, pero es solo el comienzo. Necesitamos hacer mucho más para cubrir la demanda mundial de habilidades de datos", dijo Nelson. "Con este compromiso, estamos dispuestos a apoyar a 10 millones de personas en el aprendizaje de habilidades esenciales para comenzar o hacer un cambio drástico en sus carreras".

Además, para ayudar a superar las barreras que persisten en los programas de desarrollo de habilidades, Tableau Foundation lanzará una nueva iniciativa de varios años de cinco millones de dólares para apoyar a organizaciones sin fines de lucro globales comprometidas con la igualdad de género. Las subvenciones apoyarán a las organizaciones que ayudan a las mujeres y las niñas a aprender habilidades de datos esenciales, con un enfoque en las comunidades que enfrentan barreras de alfabetización de datos.

Tableau presentará nuevas oportunidades de capacitación y educación y redoblará los programas existentes para ayudar a personas de todos los orígenes y países a desarrollar habilidades de datos esenciales, que incluyen:

Expandir los programas Tableau Academic para proporcionar licencias de software gratuitas, eLearning y plan de estudios para ayudar a los educadores de todo el mundo a enseñar análisis en las aulas. Este programa se basará e introducirá nuevas asociaciones para ayudar a los estudiantes a aprender habilidades de datos con Tableau. Desde 2011, los programas Tableau Academic han formado a casi dos millones de estudiantes y educadores.

para proporcionar licencias de software gratuitas, eLearning y plan de estudios para ayudar a los educadores de todo el mundo a enseñar análisis en las aulas. Este programa se basará e introducirá nuevas asociaciones para ayudar a los estudiantes a aprender habilidades de datos con Tableau. Desde 2011, los programas Tableau Academic han formado a casi dos millones de estudiantes y educadores. Presentar una nueva Ruta de alfabetización de datos de Salesforce , que ofrece oportunidades de aprendizaje de habilidades de datos impulsadas por Trailhead, la plataforma de aprendizaje en línea gratuita de Salesforce. Con Trailhead, los alumnos pueden adquirir habilidades de forma gratuita desde cualquier lugar y obtener credenciales reconocidas a nivel mundial para carreras en los ecosistemas de Salesforce y Tableau. Hasta la fecha, Trailhead ha ayudado a casi 3,5 millones de personas a aprender nuevas habilidades para el futuro del trabajo.

, que ofrece oportunidades de aprendizaje de habilidades de datos impulsadas por Trailhead, la plataforma de aprendizaje en línea gratuita de Salesforce. Con Trailhead, los alumnos pueden adquirir habilidades de forma gratuita desde cualquier lugar y obtener credenciales reconocidas a nivel mundial para carreras en los ecosistemas de Salesforce y Tableau. Hasta la fecha, Trailhead ha ayudado a casi 3,5 millones de personas a aprender nuevas habilidades para el futuro del trabajo. Presentar nuevos esfuerzos de capacitación de ONG y gobiernos para ofrecer capacitación y educación virtualmente a personas de todo el mundo. Unirse a organizaciones como la recientemente anunciada asociación de Tableau con el Consejo de Educación Técnica de la India (AICTE) es un ejemplo de cómo ayudar a las personas de todas las industrias a usar datos para resolver problemas y tomar decisiones.

para ofrecer capacitación y educación virtualmente a personas de todo el mundo. Unirse a organizaciones como la recientemente anunciada asociación de Tableau con el Consejo de Educación Técnica de la (AICTE) es un ejemplo de cómo ayudar a las personas de todas las industrias a usar datos para resolver problemas y tomar decisiones. Expandir la formación en datos a programas de aprendizaje asociándose con organizaciones de formación de liderazgo y transformación digital para desarrollar una nueva gama de cursos interactivos diseñados para ayudar a las organizaciones y a las personas a mejorar sus habilidades y a adquirir más conocimientos sobre datos.

asociándose con organizaciones de formación de liderazgo y transformación digital para desarrollar una nueva gama de cursos interactivos diseñados para ayudar a las organizaciones y a las personas a mejorar sus habilidades y a adquirir más conocimientos sobre datos. Ampliar el acceso a la certificación Tableau Desktop Specialist a través de capacitación en línea, programas de certificación y asociaciones que brindan capacitación en habilidades de datos y conectan a los candidatos con puestos de trabajo.

a través de capacitación en línea, programas de certificación y asociaciones que brindan capacitación en habilidades de datos y conectan a los candidatos con puestos de trabajo. Impulsar la conciencia de los socios de aprendizaje centrados en el acceso equitativo a la educación de datos, la tutoría y la conexión laboral , incluido Pathstream, un proveedor líder de programas profesionales de habilidades digitales que crean trayectorias profesionales más accesibles y efectivas hacia los trabajos en la economía moderna. Además de las habilidades técnicas, estos programas brindan asesoramiento profesional, apoyo para currículums y entrevistas, y presentan a los candidatos a los gerentes de contratación que ocupan puestos vacantes.

, incluido Pathstream, un proveedor líder de programas profesionales de habilidades digitales que crean trayectorias profesionales más accesibles y efectivas hacia los trabajos en la economía moderna. Además de las habilidades técnicas, estos programas brindan asesoramiento profesional, apoyo para currículums y entrevistas, y presentan a los candidatos a los gerentes de contratación que ocupan puestos vacantes. Expandir el programa Data Literacy for All de Tableau con contenido nuevo para ayudar a más personas a aprender a explorar, comprender y comunicarse con los datos.

Estos programas se basan y amplían el trabajo existente de Tableau con socios globales, incluidos Pathstream, Podium Education, All India Council for Technical Education (AICTE) y Fourthrev.

Para más detalles sobre el compromiso de Tableau, visite: https://www.tableau.com/about/data-skills-tableau-commitment.

