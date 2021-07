Taffix® bloquea la variante Delta de SARS-CoV-2 además de las variantes Alpha y Beta

- Taffix® bloquea la variante Delta de SARS-CoV-2 además de la variante Alpha (Reino Unido) y Beta (Sudáfrica)

Nasus Pharma anuncia datos que demuestran la eficacia in vitro del aerosol antiviral intranasal Taffix contra la nueva variante Delta altamente infecciosa del SARS-CoV-2

TEL AVIV, Israel, 20 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Nasus Pharma , una compañía biofarmacéutica en etapa clínica privada que desarrolla una cartera de productos intranasales (PBI) en polvo para abordar afecciones médicas agudas y amenazas a la salud pública, anunció hoy datos de un estudio in vitro colaborativo con el Laboratorio Central de Virología del Ministerio de Salud, Servicios de Salud Pública, Centro Médico Sheba, Tel Hashomer, Ramat Gan, Israel, que demostró que la capa de gel producida por el polvo Taffix® después de la administración de una dosis infecciosa del virus en cultivo de tejidos, bloqueó efectivamente el 100% de los dos nuevas variantes Delta altamente infecciosas del virus del SARS-CoV-2 Delta. Esto se suma a la eficacia recientemente anunciada de Taffix en las mismas condiciones contra dos variantes adicionales: variantes alpha ("británica") y beta ("sudafricana"), como se demuestra mediante pruebas de PCR qt de células incubadas con Taffix inoculadas con los virus.

La variante Delta es ahora la cepa dominante de SARS-CoV 2 en más de 100 países. Se descubrió que era significativamente más infecciosa, transimible en las primeras fases de la enfermedad y se replica más rápidamente. La carga viral encontrada en pacientes con cepa Delta fue mil veces más alta que las primeras cepas identificadas en el brote de la pandemia1.

"Estos importantes resultados concuerdan con estudios in vitro previos realizados con Taffix donde el 99,99% de los virus del SARS-CoV-2 fueron bloqueados por Taffix2, el 100% de bloqueo de las variantes Alfa y Beta, así como otros virus que se sabe que causan infecciones de las vías respiratorias superiores. Estos resultados son consistentes con la experiencia clínica de la vida real con Taffix, donde el riesgo de contraer COVID se redujo en un 78% después de un "evento super esparcidor"3. Estos resultados consistentes en múltiples cepas de virus demuestran la robusta actividad no específica contra la transmisión de múltiples virus respiratorios ", dijo la doctora Dalia Megiddo, consejera delegada de Nasus Pharma." Los resultados del estudio reconfirman la versatilidad de nuestra tecnología contra varios virus respiratorios incluido el SARS-CoV-2 y sus nuevas variantes y el potencial de Taffix como una importante capa adicional de protección contra la infección".

Udi Gilboa, presidente de la Junta de Nasus Pharma, añadió: "A medida que las nuevas variantes están causando un renovado aumento de infecciones en todo el mundo, existe una necesidad urgente de soluciones que permitan reanudar las actividades económicas y sociales de manera segura. La dinámica cambiante del virus y la aparición continua de mutaciones adicionales presentan un desafío para la salud pública. Nuestros nuevos datos demuestran que Taffix puede ser útil para prevenir la propagación de estas nuevas variantes, además de todas las demás medidas de seguridad recomendadas. Con el creciente uso mundial de Taffix, hemos aprendido lo importante que es una capa adicional de protección para facilitar un retorno a una normalidad más segura".

Taffix®, que se vende actualmente en más de 25 países de Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio, se desarrolló para crear un microambiente ácido en la nariz que se ha demostrado que evita que los virus entren e infecten las células nasales. Ahora está bien establecido que la nariz es la principal puerta de entrada al cuerpo de la infección viral por gotitas en el aire, incluido el SARS-COV-2. El polvo Taffix® crea un gel acidificado fino único sobre la mucosa nasal que dura 5 horas, protegiendo significativamente las células nasales de los virus inhalados a través de la protección tanto mecánica como química. Como tal, Taffix® puede ser una nueva herramienta protectora importante, además de las múltiples medidas preventivas que se toman hoy para evitar que las nuevas variantes del SARS-COV-2 se propaguen aún más.

Acerca de Nasus Pharma:

Basándose en su tecnología de microesferas única, Nasus Pharma desarrolla varios productos de polvo intranasal destinados a ayudar a los pacientes en situaciones de emergencia severa y aguda, como sobredosis de opioides y shock anafiláctico.

La administración intranasal es más adecuada para esas situaciones en las que el despliegue de fármacos rápido es necesario, ofreciendo múltiples ventajas como el despliegue de fármacos rápido, facilidad de uso, ser no invasivo y seguridad. La cartera de Nasus está formada por varios programas: estudio central completado de Naloxona intranasal y Epinefrina intranasal (fase 2, completado) además de varios programas preclínicos POC.

www.Taffixprotect.com

1 https://virological.org/t/viral-infection-and-transmission-in-a-large-well-traced-outbreak-caused-by-the-delta-sars-cov-2-variant/724

2 Mann, Barbara J., et al. "TaffiX® Nasal Powder forms an Effective Barrier against SARS-CoV-2." Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 33.3 (2021): 25843-25845.

3 Klang Shmuel, Megiddo Dalia, Lapidot Tair & Naparstek Yaakov (2021) Low pH Hypromellose (Taffix) nasal powder spray could reduce SARS-CoV-2 infection rate post mass-gathering event at a highly endemic community: an observational prospective open label user survey, Expert Review of Anti-infective Therapy, DOI: 10.1080/14787210.2021.1908127

