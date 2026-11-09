TAG Software Group, de Valsoft, entra en el mercado de operaciones de contenido con la adquisición de Chalco

TAG Software Group entra en mercado de operaciones de contenido - Valsoft Corporation

(Información remitida por la empresa firmante)

Valsoft Corporation Inc. ("Valsoft"), empresa canadiense especializada en la adquisición y el desarrollo a largo plazo de compañías de software para mercados verticales, ha anunciado hoy la adquisición del 100 % de Chalco, una plataforma de software para gestionar todo el ciclo de vida del contenido y la información de los productos, perteneciente a Hyphen-Group

Madrid, 9 de noviembre de 2026.-La operación marca la entrada de Valsoft en el mercado de operaciones de contenido, un sector de rápido crecimiento que adquiere una importancia cada vez mayor para el desarrollo de las organizaciones en la era de la inteligencia artificial, y eleva a más de 20 el número de sectores en los que opera Valsoft.



La adquisición ha sido completada por TAG Software Group a través de Chalco Technologies Srl ("Chalco Technologies"), una empresa de nueva creación propiedad al 100 % de Valsoft.



Chalco fue desarrollada dentro de Hyphen-Group, una empresa italiana con más de 25 años de actividad en el mercado de operaciones de contenido, con oficinas en Affi (Verona), Milán y Lugano (Suiza), y una cartera de clientes que incluye algunas de las principales marcas mundiales de lujo y comercio minorista.



La plataforma centraliza, organiza y distribuye contenidos e información de productos mediante un conjunto integrado de soluciones diseñadas para diferentes equipos empresariales, desde el desarrollo de productos hasta las ventas B2B y B2C, el marketing, el comercio electrónico y el archivo histórico digital.



Hyphen-Group, que ahora pasa a denominarse Hyphen-Integration, seguirá siendo el socio exclusivo para la distribución, consultoría e implementación de Chalco en Italia y Suiza.



Como parte de la operación, Stefano Righetti, anteriormente al frente de Hyphen-Group, asume el cargo de consejero delegado de Chalco Technologies y dirigirá su desarrollo y expansión internacional.



"El equipo de Hyphen ha desarrollado con Chalco un producto sólido en el ámbito de las operaciones de contenido y ha consolidado una cartera de clientes fieles en Italia y Suiza dentro de los sectores del lujo y el comercio minorista. Es exactamente el tipo de equipo y tecnología que elegimos apoyar con una perspectiva a largo plazo, poniendo a su disposición nuestros recursos y nuestra red internacional para acelerar su crecimiento", afirmó Aidin Mohsenin, socio de Inversiones de TAG Software Group.



"Comienza una nueva etapa de crecimiento para Chalco. Las operaciones de contenido desempeñan un papel cada vez más importante en la actividad de las organizaciones, y la llegada de la inteligencia artificial no hace más que acelerar esta tendencia. Para afrontar esta nueva etapa, necesitábamos el socio adecuado. En Valsoft encontramos la especialización y la red internacional que buscábamos, pero, sobre todo, la misma visión de crecimiento a largo plazo que siempre ha guiado el desarrollo de la plataforma", afirmó Stefano Righetti, consejero delegado de Chalco Technologies.



Chalco Technologies conservará el equipo y la cultura emprendedora que han impulsado su crecimiento durante los últimos 25 años.



Como parte del ecosistema de Valsoft, la compañía se integrará en TAG Software Group, una de las entidades operativas descentralizadas de Valsoft, y se beneficiará de conocimientos especializados compartidos, apoyo operativo y una perspectiva de inversión a largo plazo.



Valsoft contó con la representación interna de David Felicissimo (asesor jurídico general), Oliver Gray (asesor jurídico general adjunto de fusiones y adquisiciones internacionales) y Elisa Marcon (asistente jurídica corporativa sénior), así como con el asesoramiento externo de Chiomenti. Hyphen-Group contó con la asistencia de Madison Corporate Finance y Studio Legale Giacopuzzi. Loomish actuó como asesor personal de Stefano Righetti.



Acerca de Chalco Technologies

Con sede en Milán y Affi (Verona), Chalco Technologies es la empresa, propiedad al 100 % de Valsoft, que desarrolla y distribuye Chalco a nivel internacional.



Chalco es una plataforma de software propia que integra flujos de trabajo, contenidos e información de productos en un ecosistema empresarial coherente e interoperable para la centralización, gestión y distribución de la Identidad Digital del Producto (Digital Product Identity), es decir, la versión digital más completa y actualizada del producto físico, a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta el archivo histórico.



Para obtener más información, visitar: www.chalco.tech



Acerca de TAG Software Group

TAG Software Group adquiere, mejora y desarrolla empresas de software esenciales para las operaciones de sus clientes.



Como parte de Valsoft Corporation, TAG ofrece un entorno permanente para las empresas de software especializadas en mercados verticales, estableciendo colaboraciones a largo plazo que protegen el legado de sus fundadores, empleados y clientes.



Mediante su modelo descentralizado y su experiencia interna en fusiones y adquisiciones, tecnología, inteligencia artificial, marketing y operaciones, TAG ayuda a las empresas a impulsar nuevas oportunidades de crecimiento, acceder a nuevos mercados y atender a sus clientes de manera más eficaz y a mayor escala.



Para obtener más información, visitar: www.tagsoftwaregroup.com



Acerca de Valsoft

Valsoft adquiere y desarrolla empresas de software para mercados verticales que ofrecen soluciones esenciales para las operaciones de sus respectivos sectores especializados.



La estrategia de Valsoft consiste en invertir a largo plazo, permitiendo que las empresas se beneficien de conocimientos especializados a nivel mundial, buenas prácticas compartidas y una estructura descentralizada que les permite conservar su espíritu emprendedor mientras alcanzan un crecimiento sostenible.



Para obtener más información, visitar: www.valsoftcorp.com

Contacto

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