Tagworks Pharmaceuticals inicia la tercera dosis del ensayo clínico de fase 1 de TGW101

- Tagworks Pharmaceuticals anuncia el inicio de la tercera dosis del ensayo clínico de fase 1 de TGW101 para el tratamiento de tumores sólidos

TGW101 es un ADC de última generación, el primero en su clase, dirigido a TAG-72 con una carga útil MMAE, desarrollado con base en la química de enlace Click-to-Release, propiedad de Tagworks. TGW101 es el primer ADC bioortogonal activado in vivo mediante química de clic, que permite un control superior de la actividad de la carga útil tumoral.

Se espera compartir los datos preliminares del ensayo a principios o mediados de 2026.

NIJMEGEN, Países Bajos y BOSTON, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tagworks Pharmaceuticals BV ("Tagworks"), una empresa de oncología de precisión en fase clínica que utiliza su plataforma de tratamiento patentada Click-to-Release para desarrollar un nuevo estándar de atención para pacientes que padecen tumores sólidos, anunció hoy que se ha iniciado el tercer nivel de dosis en el ensayo clínico de fase 1 en curso que evalúa TGW101, un conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) de primera clase dirigido a la glucoproteína 72 asociada a tumores (TAG-72) con una carga útil de monometil auristatina E (MMAE), en pacientes con tumores sólidos avanzados.

"Nos complace informar del continuo progreso en nuestro ensayo clínico de fase 1 de TGW101, lo que refleja nuestra sólida ejecución operativa y nuestro compromiso con el avance de nuestra tecnología pionera de liberación rápida (Click-to-Release)", destacó Ken Mills, consejero delegado de Tagworks. "La decisión del Comité de Supervisión de Seguridad de proceder a la tercera dosis destaca el favorable perfil de seguridad de TGW101 hasta la fecha. Nos alienta el potencial del perfil altamente diferenciado de TGW101 para abordar importantes necesidades no cubiertas en el tratamiento de tumores sólidos avanzados, a la vez que supera las limitaciones observadas con otras terapias con ADC. Esperamos compartir los datos preliminares del estudio, incluyendo la seguridad, la farmacocinética y los posibles primeros signos de actividad clínica, entre principios y mediados de 2026".

El ensayo de fase 1 en curso es un estudio multicéntrico, abierto y de escalada de dosis, diseñado para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la actividad antitumoral preliminar de TGW101 en pacientes con tumores sólidos en recaída o refractarios. Los objetivos principales son determinar la dosis máxima tolerada (DMT), la dosis recomendada para la fase 2 (DRP2) y la pauta posológica para la expansión de la cohorte.

Hasta la fecha, el ensayo ha iniciado tres niveles de dosis tras las evaluaciones de seguridad favorables del Comité de Supervisión de Seguridad (SOC). Actualmente se planean hasta siete niveles de dosis, y la dosis máxima a evaluar podría actualizarse según la evolución de los datos de seguridad clínica y farmacocinética. El estudio pretende inscribir hasta 50 pacientes en diferentes centros de Estados Unidos, con la posibilidad de expandirse a otras regiones.

Tagworks espera compartir datos preliminares de seguridad y farmacocinética, junto con cualquier señal temprana de eficacia, a principios o mediados de 2026.

Acerca de TGW101

TGW101 es un conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) dirigido a TAG-72, un marcador no internalizante presente en la superficie de numerosas células tumorales sólidas. TGW101 consiste en un diacuerpo que se une a TAG-72 conjugado con la toxina monometil auristatina E (MMAE). TGW101 se administra primero por vía intravenosa (IV) y se deja que se una a TAG-72 en el tumor. A continuación, se administra IV una pequeña molécula desencadenante, lo que produce la escisión química selectiva del ligador del TGW101 unido al tumor, la liberación de la MMAE en el microambiente tumoral extracelular y su difusión a las células tumorales circundantes. TGW101 se está estudiando en un ensayo clínico abierto, multicéntrico, de fase 1 con escalada de dosis, diseñado para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la eficacia preliminar en pacientes con tumores sólidos avanzados.

Acerca de Tagworks Pharmaceuticals

Tagworks Pharmaceuticals es una compañía de oncología de precisión en fase clínica que utiliza su plataforma patentada de tratamiento Click-to-Release para desarrollar un nuevo estándar de atención para pacientes con tumores sólidos, centrándose en marcadores tumorales clínicamente validados que hasta ahora han permanecido fuera del alcance de las terapias actuales. Su programa principal, TGW101, es un conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) dirigido a TAG-72, un marcador no internalizante presente en la superficie de muchas células tumorales sólidas. Tagworks está desarrollando una cartera de nuevos tratamientos contra el cáncer aprovechando su tecnología Click-to-Release en diversas modalidades terapéuticas, incluyendo ADC y radioterapias dirigidas. La compañía tiene su sede en los Países Bajos y opera en Estados Unidos. Para más información, visite www.tagworkspharma.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2669116/Tagworks_Logo.jpg

