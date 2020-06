COMUNICADO: La TAICCA presenta lo mejor del cine de Taiwán en el Online Marché du Film del Festival de Cannes

TAIPEI, 29 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Debido a la pandemia, el 73 Festival de Cine de Cannes ha transformado su ampliamente esperado mercado de cine al Marché du Film online, abarcando del 22 al 26 de junio. Ponderando la oportunidad de presentar al mundo la industria del contenido de Taiwán, la Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) ha establecido un Taiwan Cinema Pavilion virtual para unirse a la sesión de emparejamiento de editor y productor y anticipar el programa Cannes XR.

El Taiwan Cinema Pavilion mostrará más de 80 películas de Taiwán en el Marché du Film online, llevando a cabo su debut en el mercado de cine internacional. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen "My Missing Valentine", de Yu-Hsun CHEN, y una comedia de zombies en la que se muestra el Parlamento de Taiwán, "Get The Hell Out", del nuevo director I-Fan WANG.

Se muestran además dos películas que representan diferentes tipos de innovaciones: "I WeirDo", del director nominado en el Far East Film Festival, Ming-Yi LIAO, siendo la primera película de Taiwán grabada con un iPhone; además de"Acting Out of Love", dirigida por el actor cómico taiwanés Ken LIN, debutando por primera vez en el mercado de cine de la página web oficial del Marché du Film.

De forma adicional, la TAICCA se muestra ilusionada al tomar los trabajos publicados desde Taiwan al Festival de Cannes "Shoot the Book!", una iniciativa internacional para adaptaciones de cine de libres que se lleva a cabo por primera vez. La TAICCA ha seleccionado varios trabajos de los libros recomendados este año de libros de Taiwán para su traduccion con el fin de mostrarlos durante el evento en red, incluyendo el nuevo trabajo del autor Kevin CHEN "Ghost of a Place". Al participar en estos eventos en red, la TAICCA espera construir una presencia mundial destacada para contenido de Taiwán y abrir más oportunidades para la co-producción audiovisual internacional.

En los últimos años, Taiwán ha emergido como desarrollador clave en contenido VR, y se ha mostrado emocionada al asociarse con el XR Day Program del Festival de Cannes. Más detalles disponibles el 22 de junio en la serie de eventos que destacan el contenido integrado de Taiwán.

Marché du Film: https://www.marchedufilm.com/ [https://www.marchedufilm.com/]Festival de Cannes