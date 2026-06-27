Taiwán avanza a toda velocidad hacia EUROBIKE 2026 con las innovaciones y los logros en sostenibilidad de CHC

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 27 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la celebración de EUROBIKE 2026, el Centro de I+D de la Industria de Tecnología para el Ciclismo y la Salud (CHC), con el apoyo del Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA), ha llevado a cabo la presentación de las innovaciones y los logros de Taiwán en materia de sostenibilidad, demostrando su compromiso con la movilidad inteligente y baja en carbono.

Una de las piezas más importantes de esta edición es la bicicleta con IA del CHC, que incorpora tecnología de visión artificial y amortiguación dinámica, desarrollada bajo la supervisión del Departamento de Tecnología Industrial (DOIT, MOEA). Este sistema utiliza visión artificial para detectar las condiciones de la carretera, proporcionar alertas de seguridad en tiempo real y ajustar automáticamente la asistencia eléctrica para una experiencia de conducción más segura e inteligente.

Basándose en el protocolo de comunicación Cycling Common Protocol Alliance (CCPA), permite la conectividad entre el motor, el controlador, la batería y la horquilla de suspensión electrónica. Gracias a la comunicación en tiempo real entre estos componentes, el sistema ofrece control de asistencia adaptativo, cambio de marchas automático y respuestas coordinadas del vehículo que mejoran el rendimiento. La bicicleta eléctrica también incorpora un avanzado sistema de suspensión electrónica con conmutación automática entre los modos ocio y deportivo, ajustando dinámicamente la amortiguación para optimizar la comodidad, la estabilidad y el manejo en diferentes situaciones de conducción.

Además de las innovaciones en movilidad inteligente, CHC presenta el progreso del Programa de Promoción de Emisiones Netas Cero de Carbono de la Industria de la Bicicleta de Taiwán, una iniciativa impulsada por la Administración de Desarrollo Industrial (IDA, MOEA). El programa apoya la transición de la industria de la bicicleta hacia las emisiones netas cero mediante la implementación de inventarios de gases de efecto invernadero, la evaluación de la huella de carbono, la optimización de los procesos de fabricación, las estrategias de reducción de materiales y el desarrollo de la fuerza laboral.

Con el fin de impulsar la transición de la industria de la bicicleta hacia la sostenibilidad, CHC y la Alianza para la Sostenibilidad del Ciclismo (BAS) han desarrollado hojas de ruta para lograr emisiones netas cero y guías prácticas de descarbonización adaptadas a los fabricantes de bicicletas. La BAS actualmente reúne a 76 empresas miembro y está comprometida con el avance de la sostenibilidad en toda la cadena de suministro de bicicletas, consiguiendo con ello una tasa de implementación del 89% para los inventarios de gases de efecto invernadero (GEI). A través de iniciativas como los Foros de la Iniciativa Global ESG, las actividades de intercambio de casos de reducción de carbono, la publicación de un libro blanco de la industria y las Reglas de Categoría de Producto (PCR), la iniciativa continúa fortaleciendo la posición de Taiwán en la economía verde global.

CHC presenta además su plataforma de pasaporte de baterías para bicicletas eléctricas, desarrollada para facilitar el cumplimiento del Reglamento de Baterías de la UE y los próximos requisitos del Pasaporte Digital de Baterías. La plataforma permite la gestión estandarizada de los datos del ciclo de vida de las baterías y ayuda a los fabricantes a prepararse para las futuras exigencias del mercado internacional.

Combinando tecnologías ciclistas avanzadas con iniciativas industriales orientadas a la sostenibilidad, CHC demuestra la capacidad de Taiwán para liderar la próxima generación de movilidad inteligente y baja en carbono, y para consolidarse como socio de confianza en la industria ciclista mundial.

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