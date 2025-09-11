Taiwán fortalece sus lazos educativos con Europa en la EAIE 2025 en Gotemburgo

(Información remitida por la empresa firmante)

GOTEMBURGO, Suecia, 11 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- La 35ª Conferencia y Exposición de la EAIE se celebró del 9 al 12 de septiembre de 2025 en Gotemburgo, Suecia. Este año, 19 instituciones académicas taiwanesas estuvieron representadas por casi 50 delegados, coordinados por la Fundación para la Cooperación Internacional en Educación Superior de Taiwán (FICHET), con el objetivo de fortalecer las alianzas académicas entre Taiwán y Europa y profundizar la colaboración global en educación superior.

La presidenta de FICHET, la profesora Tsai-Yen Li, afirmó que la conferencia de la EAIE constituye una plataforma crucial para que las universidades taiwanesas interactúen con instituciones europeas en temas como el intercambio de estudiantes, la cooperación en investigación y el establecimiento de alianzas académicas. El representante de la Misión de Taipéi en Suecia, el Dr. Klement Ruey-sheng GU, junto con el director de la División de Educación, Robin Lu, y el secretario Jack Huang, también asistieron al evento para apoyar la expansión de las redes de educación superior entre Taiwán y Europa.

En los últimos cinco años, más de 27.000 estudiantes europeos han estudiado en Taiwán, de los cuales más del 80% provienen de Estados miembros de la UE. Durante el mismo período, más de 50.000 estudiantes taiwaneses han estudiado en Europa, lo que demuestra un crecimiento estable en los intercambios educativos bilaterales. El presidente Li destacó además que la relación de Taiwán con la Unión Europea se caracteriza por una estrecha cooperación en los ámbitos comercial, cultural y educativo, siendo la educación un elemento central de la relación bilateral.

Desde 2006, el Ministerio de Educación de Taiwán ha ofrecido becas de hasta 16.000 dólares estadounidenses (aproximadamente 13.700 euros) anuales a estudiantes taiwaneses en la lista de reserva del programa de Máster Conjunto Erasmus+ Mundus que no hayan obtenido una beca de la UE, beneficiando a 131 personas hasta la fecha. Además, desde 2022, el Programa de Formación Corta en Semiconductores Taiwán-Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores ha traído a Taiwán a 348 estudiantes y profesionales europeos para realizar prácticas cortas.

Para fomentar aún más la interacción, FICHET organizó la cena de networking "Noche de Taiwán" la noche del 10 de septiembre. Entre los casi 100 asistentes se encontraban representantes de 19 instituciones académicas taiwanesas, junto con sus instituciones asociadas y hermanas. El evento brindó una plataforma para intercambios significativos, ampliando el potencial de colaboración futura.

De cara al futuro, FICHET seguirá participando en estos intercambios internacionales, tendiendo puentes entre las universidades taiwanesas y las instituciones líderes mundiales. La fundación busca profundizar los vínculos académicos de Taiwán con las universidades europeas y fomentar un ciclo sostenible de desarrollo de talento e innovación, impulsando así la influencia global de Taiwán en el sector de la educación superior internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770844/FICHET.jpg

