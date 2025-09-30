Taiwantrade.com amplía portales sectoriales para fortalecer lazos comerciales con Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPEI, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Taiwantrade.com, el portal B2B oficial de Taiwán, ha lanzado seis nuevas vitrinas sectoriales en línea: autopartes (auto.taiwantrade.com), ferretería (fastener.taiwantrade.com), herramientas manuales (handtools.taiwantrade.com), fontanería (plumbing.taiwantrade.com), maquinaria (machinery.taiwantrade.com), y máquinas-herramienta (machinetools.taiwantrade.com).

En estos seis sectores, Taiwán destaca. Desde máquinas-herramienta CNC de vanguardia hasta herrajes de precisión, los fabricantes taiwaneses ofrecen una calidad excepcional, precios competitivos y décadas de experiencia, adaptadas a los estándares europeos. Cada vitrina presenta una amplia selección de proveedores y catálogos de productos taiwaneses, lo que facilita a los compradores explorar, comparar y contactar directamente con fabricantes y empresas comerciales.

Explore, consulte y conecte: los principales fabricantes de Taiwán están a un solo clic. No pierda esta oportunidad de impulsar su cadena de suministro con los mejores de Taiwán. Estas nuevas zonas refuerzan el papel de Taiwán como socio de abastecimiento fiable para las industrias europeas que buscan fiabilidad e innovación.),

Acerca de TaiwantradeTaiwantrade.com está organizado por la Administración de Comercio Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos (TITA) y operado por el Consejo de Desarrollo Comercial de Taiwán (TAITRA), la mayor organización sin fines de lucro de promoción comercial del país. Fundada en 2002, Taiwantrade.com es la plataforma de abastecimiento B2B más grande de Taiwán, que ofrece acceso gratuito a más de 660.000 productos de más de 72.000 proveedores taiwaneses verificados. La plataforma conecta a compradores globales con fabricantes de confianza. Para ayudar a los compradores a conectar con proveedores, Taiwantrade.com ofrece una gama de servicios de abastecimiento personalizados, incluyendo el programa "Conozca a un proveedor en línea". (Ad by TITA)

