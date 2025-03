TalentHackers by Catenon ficha a Juan Carlos Cubeiro como Senior Advisor

(Información remitida por la empresa firmante)

TalentHackers, la filial de Catenon que está revolucionando la adquisición de talento tecnológico mediante la aplicación de modelos de inteligencia del dato y tecnología nodal, ha incorporado como Senior Advisor a Juan Carlos Cubeiro, una de las voces españolas más reconocidas internacionalmente en liderazgo y tendencias en la gestión del talento

Madrid, 6 de marzo de 2025.- Cubeiro aportará su visión estratégica sobre las nuevas arquitecturas laborales y organizativas que están emergiendo en las áreas tecnológicas de las empresas. Con esta incorporación, TalentHackers reafirma su posición como la empresa de referencia en la búsqueda y contratación de talento tecnológico, combinando la visión estratégica y disruptiva en la gestión del talento de Juan Carlos Cubeiro con la última tecnología en inteligencia del dato de TalentHackers.



"El mercado del talento tecnológico se está transformando a toda velocidad y requiere de modelos de contratación más flexibles y procesos de selección mucho más eficientes. Desde TalentHackers, queremos liderar esta transformación y compartir, junto a Juan Carlos Cubeiro, las claves y experiencias que ayudarán a las empresas a repensar la manera en la que atraen, contratan y desarrollan talento tecnológico en un contexto extraordinariamente competitivo de escasez estructural", señala Cristina Villanova, Managing Director de TalentHackers.



Cubeiro ha ocupado puestos clave en compañías líderes del sector de consultoría y gestión del talento. Es Presidente para Europa del instituto About My Brain y fue CEO de Right Management, una firma de la lista Fortune 500 con presencia en 82 países, Head of Talent en ManpowerGroup, donde lideró estrategias globales de identificación y desarrollo de talento. Además, ha sido Director Europeo de Gestión y Desarrollo del Talento en Hay Group y Presidente de Eurotalent, donde ha trabajado con más de mil compañías y ha impulsado equipos de alto rendimiento en las principales corporaciones.



Toda su experiencia ejecutiva y de asesoramiento, premiada con múltiples reconocimientos, la ha sabido combinar con una intensa actividad académica en universidades y escuelas de negocio. Ha sido mentor de más de 700 CEOs y líderes empresariales de diferentes países y ha dirigido proyectos de



transformación para las principales compañías del mercado. Además, es autor de 61 libros sobre liderazgo y gestión del talento, profesor en prestigiosas escuelas de negocio y conferenciante internacional.



Su profundo conocimiento del liderazgo y el talento, sumado a su capacidad de anticipar tendencias, será clave para impulsar la misión de TalentHackers en su propuesta de transformación del mercado de talento tecnológico.



Emisor: Catenon

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702