Del talento invisible a la empresa social: 36 personas se unen en Valencia para cambiar su futuro

Emprendedores que crearon las empresas sociales - Incubadora CON VALORES

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto Emprende e Integra, impulsado por Incubadora CON VALORES y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus a través de CEPES, reúne a cientos de participantes y promueve una nueva forma de emprendimiento colectivo que combina inclusión social, sostenibilidad y desarrollo económico

Madrid, 5 de noviembre de 2026.- ¿Y si la mejor oportunidad para emprender no fuera hacerlo solo, sino unir fuerzas con otras personas que comparten las mismas ganas de salir adelante?



En Valencia, esta idea empieza a tomar forma. 36 personas participantes en el proyecto Emprende e Integra han decidido unir sus conocimientos, experiencias y capacidades para poner en marcha sus propias entidades de economía social, apostando por un modelo empresarial en el que el éxito no se mide únicamente en beneficios económicos, sino también en el impacto positivo que genera en la sociedad.



La iniciativa, impulsada por la Incubadora CON VALORES y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), en el marco del Programa ÉFESO, busca abrir nuevas oportunidades de inclusión sociolaboral a personas en situación de vulnerabilidad mediante el emprendimiento y la creación de organizaciones sostenibles.



Del "yo emprendo" al "nosotros transformamos"

En marzo de este año, Incubadora CON VALORES ya mostraba cómo el emprendimiento estaba ayudando a cientos de mujeres migrantes y personas vulnerables a construir nuevas oportunidades económicas en Valencia.



Ahora, el proyecto Emprende e Integra da un paso más: pasar del emprendimiento individual a la creación colectiva de empresas y organizaciones con propósito social, dice Melquiades Lozano, presidente y cofundador de Incubadora CON VALORES.



De los 189 participantes del programa, 36 han dado el paso de agruparse para desarrollar iniciativas conjuntas, combinando sus capacidades para construir proyectos que respondan a necesidades reales de su entorno.



Este modelo propone algo más que compartir responsabilidades. Busca que personas que individualmente encuentran dificultades para emprender puedan sumar conocimientos, recursos y oportunidades para desarrollar organizaciones más sólidas.



Porque, en ocasiones, la clave para salir adelante no está en tener más recursos, sino en encontrar a las personas adecuadas con quienes construir.



Empresas que no solo buscan beneficios, sino soluciones

El proyecto apuesta por la creación de entidades de economía social capaces de generar una triple contribución: económica, social y medioambiental.



Su objetivo es impulsar asociaciones que desarrollen actividades viables y que, al mismo tiempo, contribuyan a resolver necesidades sociales, generar oportunidades laborales y fortalecer el tejido económico local.



Además, Emprende e Integra presta especial atención a quienes ya cuentan con habilidades o desarrollan actividades económicas de manera informal, pero encuentran barreras para convertirlas en negocios sostenibles.



A través del acompañamiento profesional, el programa facilita su transición hacia la economía formal, proporcionándoles herramientas para estructurar sus iniciativas y avanzar hacia su consolidación.



Mucho más que formación: acompañamiento hasta poner en marcha la entidad

Una de las particularidades del proyecto es que no se limita a enseñar cómo emprender.



Emprende e Integra acompaña a los equipos promotores en los pasos necesarios para transformar una idea colectiva en una asociación con capacidad real de funcionamiento.



El proceso incluye la elaboración del plan de viabilidad, la definición de la propuesta de valor social y el asesoramiento en los trámites de constitución jurídica, como la redacción de estatutos, el acta fundacional y la inscripción en los registros públicos correspondientes.



El apoyo continúa durante la denominada fase semilla, una etapa decisiva en la que las nuevas entidades necesitan sentar las bases de su funcionamiento y sostenibilidad.



Para ello, el proyecto cuenta con profesionales voluntarios que comparten su experiencia en ámbitos fundamentales como la elaboración de memorias técnicas de proyectos, la participación en licitaciones públicas y la diversificación de fuentes de financiación.



El objetivo es que las nuevas asociaciones no dependan permanentemente del acompañamiento externo, sino que adquieran las competencias necesarias para desarrollar su actividad de manera autónoma y sostenible.

Contacto

Nombre contacto: Susana Renjel

Descripción contacto: Incubadora CON VALORES

Teléfono de contacto: 722192615



