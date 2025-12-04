Talento sénior y figuras de la cultura iluminan la presentación del Calendario GRANDES 2026 de ASISPA

Foto de familia de la Gala GRANDES 2026 de ASISPA. - ASISPA

Moda, cultura y sensibilidad social para luchar contra la soledad no deseada bajo el lema #SoledadCero. La gala de la presentación del Calendario GRANDES 2026 ha congregado a rostros conocidos que apoyan el compromiso de ASISPA con las personas mayores

Madrid, 4 de diciembre.- ASISPA ha reunido este martes en el auditorio de CaixaForum Madrid a numerosas personalidades del mundo de la cultura, la comunicación y la moda en la gala de presentación del Calendario Solidario GRANDES 2026, una emotiva iniciativa intergeneracional que combina arte, moda y compromiso social para visibilizar la soledad no deseada, uno de los grandes retos sociales que tiene España.



La gala, celebrada ante un auditorio repleto, ha contado con la actuación de Helena Bianco, un monólogo teatralizado por María Gracia basado en un texto de la periodista Pepa Chacón, y la entrega de los Premios GRANDES 2026, que reconocen la implicación y el apoyo de figuras comprometidas con la dignidad, el acompañamiento y la visibilización de las personas mayores.



Entre los asistentes y colaboradores del calendario han participado personalidades como Emma García, Marian Conde, Irma Soriano, Rappel, Mariló Montero, Andoni Ferreño, Concha Galán, Inmaculada Casal, Belinda Washington, José Ortega Cano, Agustín Bravo y Nieves Herrero, entre otros, quienes han querido apoyar, un año más, el movimiento impulsado por ASISPA bajo el lema #SoledadCero.



19 personas mayores crean moda y posan junto a rostros conocidos

El calendario presentado este martes es el resultado de nueve meses de talleres creativos, en los que 19 personas mayores usuarias de los servicios de ASISPA, algunas de ellas centenarias, han trabajado en diseño, patronaje y confección dirigidos por el diseñador de alta costura Manu Sánchez, embajador de la Fashion Week madrileña y director del proyecto GRANDES.



Las prendas creadas en esos talleres son las que lucen en las sesiones fotográficas del calendario, donde las personas mayores posan junto a reconocidas figuras de la cultura y la comunicación. El resultado son imágenes cargadas de fuerza, identidad, memoria y emoción, que dignifican la edad y demuestran el valor de las actividades intergeneracionales para combatir la soledad no deseada.



Tal como han destacado desde ASISPA, este calendario "es mucho más que una pieza artística: es una herramienta de sensibilización que invita a escuchar, acompañar, compartir y reconectar", y forma parte de las acciones que la organización desarrolla con motivo de su 45 aniversario.



Un acto para celebrar la edad, la creatividad y la unión entre generaciones

Durante la gala, ASISPA ha subrayado la importancia de promover iniciativas que pongan la edad en el centro del relato social desde una mirada positiva. El proyecto GRANDES reivindica la belleza de la experiencia, la elegancia sin edad y la sabiduría acumulada, defendiendo que las personas mayores no solo tienen un papel activo, sino imprescindible, en la construcción de una sociedad más justa y conectada.



El acto ha concluido con un llamamiento de ASISPA a unirse al movimiento #SoledadCero, invitando a la ciudadanía a sumarse a esta causa y a difundir el mensaje a través del calendario solidario.







