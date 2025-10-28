El Talentón Comercio 2025 consolida a Tenerife como referente de innovación empresarial - El Talentón

Tenerife, 28 de octubre.- El Auditorio Adán Martín acogió los días 15 y 16 de octubre la primera edición de El Talentón Comercio Tenerife, un encuentro que marcó un hito en el impulso al talento, la innovación y el emprendimiento comercial en Tenerife.

Con 425 acreditaciones —entre público, personal técnico y entradas VIP— y 73 participantes en el Hackathon, la cita superó las expectativas y se consolida como un evento anual de referencia para el sector.

Durante dos jornadas, el recinto se convirtió en un espacio de ideas, creatividad, música y colaboración. El programa combinó charlas inspiradoras, talleres de innovación, espacios de networking, el Hackathon Comercial y la iniciativa “Talentón en Escena: Música & Emprendimiento”, que unió talento artístico y espíritu empresarial con las actuaciones de Gabri, Gara Alemán, Davinia & Diego y Los Salvapantallas, junto a la participación del conferenciante y presentador Miguel de Lucas, quien aportó un enfoque motivacional y de conexión con el público.

“El Talentón ha conseguido algo esencial: impulsar el relevo generacional en el sector comercial y demostrar que la innovación puede integrarse en los negocios tradicionales sin perder su identidad”, afirmó David Mille Pomposo, director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. “Canarias necesita que los jóvenes aporten nuevas ideas, tecnología y visión estratégica, pero siempre respetando la esencia del comercio local, ese trato cercano y humano que nos distingue. Este formato es un ejemplo de cómo el futuro y la tradición pueden avanzar de la mano para fortalecer el tejido comercial.”

Una experiencia que inspira y conecta

El encuentro reunió a destacados líderes empresariales y agentes de cambio que ofrecieron perspectivas complementarias sobre la evolución del comercio, el talento emergente y la dimensión humana de la empresa.

Yaiza Canosa, fundadora y CEO de Boudica Canosa, compartió su trayectoria como ejemplo de reinvención, visión global y liderazgo femenino, subrayando la importancia de proyectar el talento local con ambición y arraigo.

Alexis Amaya, CEO de Dormitorum, centró su intervención en el liderazgo basado en el propósito, mostrando cómo una empresa canaria puede crecer de forma sostenible manteniendo su compromiso con el territorio, la innovación y la cercanía al cliente.

El conferenciante y coach Antoni Fernández desarrolló una sesión motivacional enfocada en el desarrollo personal y profesional, orientada a activar el talento, conectar con el potencial individual y alinear valores y negocio.

“El Talentón demuestra que Tenerife cuenta con la creatividad, el liderazgo y la visión de futuro que necesita el sector comercial”, señaló Krysten Martin, consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa del Cabildo de Tenerife. “La isla avanza hacia un modelo que apuesta por su talento emergente, integrando innovación en el comercio tradicional sin perder su esencia, y generando empleo, competitividad y nuevas oportunidades para todos.”

El Hackathon: talento en acción

El momento culminante de esta primera edición fue el Hackathon Comercial, en el que más de 70 participantes se organizaron en equipos multidisciplinares para desarrollar propuestas innovadoras aplicables al comercio real.

El equipo compuesto por Claudia Rodríguez, Yadel García, Nerea Delgado, Mafer León, Juliana Meneses, Carlos Urbin, Javier Rodríguez y Carlotta Ladaustra, alumnado de la Universidad Europea de Canarias, resultó ganador con el proyecto “ROT8”, centrado en la formación e inserción laboral para jóvenes. La propuesta destacó por su creatividad, viabilidad y enfoque tecnológico.

El grupo ganador recibirá un programa de mentorías personalizadas desarrolladas por especialistas en emprendimiento e innovación, que permitirá profundizar en la evolución del proyecto y su viabilidad en el mercado. Además, dos integrantes del equipo podrán optar a un viaje formativo a Milán, en el marco de una misión comercial internacional, cuyo sorteo se realizará ante notario entre los miembros del grupo premiado.

“Santa Cruz es una ciudad emprendedora por naturaleza”, señaló Carmen Pérez, concejala de Empleo, Comercio y Turismo y responsable de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. “Ver a decenas de jóvenes y profesionales colaborando para modernizar el comercio local demuestra que la capital respira innovación, creatividad y un firme espíritu emprendedor.”

Una edición que marca el comienzo de una nueva etapa

El cierre de El Talentón Comercio 2025 estuvo marcado por un ambiente de entusiasmo y satisfacción general entre asistentes, ponentes y participantes.

“Más de 400 personas compartiendo ilusión, aprendizaje y acción. Se han presentado proyectos brillantes, jóvenes comprometidos y empresas dispuestas a colaborar”, valoraron Estefanía Castro y Juan Vera, Co-CEO y Co-Founders de El Talentón. “Tenerife cuenta con el talento y la energía necesarios para liderar un cambio real. Esta primera edición representa solo el inicio de una historia que continuará creciendo en los próximos años.”

Un modelo de futuro para el comercio en Canarias

El Talentón Comercio nace con la vocación de consolidarse como una plataforma estable para la activación del talento y la modernización del comercio canario. Su finalidad es promover la formación práctica, la innovación empresarial, el trabajo colaborativo y la conexión entre instituciones, empresas y jóvenes.

El éxito de esta primera edición confirma la necesidad de espacios que impulsen el encuentro entre talento, innovación y cultura, y en los que el comercio de Canarias avance hacia un modelo más competitivo, sostenible y humano, integrando la creatividad, la música y el emprendimiento como motores de transformación.

