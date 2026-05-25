El Taller Emocional, psicólogos en Madrid con más de 20 años de experiencia acompañando a personas - El Taller Emocional: psicólogos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de mayo 2026.- Hay momentos en la vida en los que las emociones pesan demasiado para cargarlas en solitario. La ansiedad que no cede, el duelo que no avanza, las relaciones que duelen o el simple pero urgente deseo de entenderse mejor a uno mismo. Para estas situaciones, y para muchas otras, existe El Taller Emocional, un centro de psicología ubicado en el barrio de Retiro, en Madrid, que lleva más de dos décadas acompañando a personas en sus procesos de cambio. Un equipo de psicólogos y psicólogas con formación sólida y experiencia clínica real que trabaja desde un enfoque individualizado, sin soluciones genéricas ni fórmulas de talla única.

Un centro de psicología con enfoque integral y terapias breves

El Taller Emocional trabaja con adultos, niños y adolescentes, tanto en formato presencial como en modalidad online. La consulta se encuentra en la calle Cavanilles 31, tercero derecha, en el madrileño barrio de Retiro, y atiende de lunes a viernes en horario de 10:00 a 21:00 horas.

El equipo está formado por nueve profesionales especializados en diferentes áreas de la psicología clínica. Entre las terapias disponibles se encuentran la psicoterapia para adultos, la psicoterapia infantil y adolescente, la evaluación neuropsicológica y la psicología online. El modelo de trabajo se basa en técnicas avaladas científicamente, con procesos terapéuticos de duración media de entre 12 y 20 sesiones, lo que permite resultados concretos en plazos razonables. Cada paciente recibe un tratamiento personalizado desde la primera sesión, en la que se realiza una valoración inicial y se diseña una propuesta de trabajo adaptada a sus necesidades reales.

Talleres grupales y un espacio pensado para el bienestar

Además de la terapia individual y de pareja, El Taller Emocional ofrece talleres grupales que amplían el alcance de su propuesta terapéutica. El Taller de Padres en Acción es un espacio teórico-práctico pensado para familias que quieren mejorar su forma de relacionarse con sus hijos e hijas, entender sus necesidades y fortalecer el vínculo. Por otro lado, el Taller de Psicodrama trabaja los conflictos internos y externos a través de la acción y la representación en grupo, una metodología que permite observar y sanar dinámicas de una forma vivencial y profunda.

La propuesta de El Taller Emocional no se limita a la consulta: el blog del centro publica regularmente contenidos divulgativos sobre salud mental escritos por los propios profesionales, una forma de acercar el conocimiento psicológico al día a día de las personas. Para quienes deseen conocer más o pedir información sin compromiso, el equipo responde en menos de 24 horas a través de los canales de contacto disponibles en www.eltalleremocional.es.

El Taller Emocional parte de una convicción simple pero poderosa: pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino el primer paso real hacia el cambio. Y ese paso, cuando se da acompañado de buenos profesionales, marca una diferencia durade



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