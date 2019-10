COMUNICADO: Taller Global University de Ontology: 20.000 razones para participar

Publicado 25/10/2019 23:56:48 CET

SINGAPUR, 25 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Como líder en el ámbito de blockchain (cadena de bloques), Ontology es consciente de la responsabilidad que conlleva impulsar el futuro de la tecnología blockchain. Tanto en el área de infraestructura como de educación, Ontology quiere ser un contribuyente importante en el desarrollo del sector. El 19 de octubre, el equipo de Ontology empezó su anticipada gira del Taller Global University (universidad global), el evento más importante de su clase. La primera parada será la Universidad Nacional de Seúl y después la gira visitará 81 de las más destacadas universidades del mundo, incluyendo paradas en los EE. UU., Rusia, Europa y Japón.

Gracias a su proyecto público de alto rendimiento de tecnología blockchain y a su plataforma de colaboración distribuida, la estructura de blockchain de Ontology proporciona apoyo para los sistemas de blockchain públicos y permite la personalización de las cadenas de bloques públicas para las aplicaciones. Al ser una actividad sin fines de lucro, es importante que las personas interesadas en el desarrollo de aplicaciones entiendan una serie de temas.

En resumen, los talleres de Global University de Ontology le ayudarán a:

1. Empezar su bloque de génesis 2. Prepárese con Ontology, aprenda acerca del desarrollo de blockchain de los principales expertos en el campo, como los expertos superiores de arquitectura, Ning Hu y Edmond Cong 3. Conecte con desarrolladores globales y tenga la oportunidad de formar su propio equipo

Apúntese hoy mismo y cambiemos el mundo juntos.

Además de toda la valiosa información y experiencia que los desarrolladores obtendrán durante el transcurso del Taller Global, Ontology celebrará el Reto de la botella Klein con más de 20.000 USD disponibles para cada universidad. Este proyecto ayudará tanto a los nuevos usuarios de blockchain como a los desarrolladores expertos a convertir sus ideas en realidad en la plataforma de Ontology.

Las recompensas incluyen Nova, Comet y Satellite, por un valor en ONG que asciende a 20.000 USD. Para recibir las recompensas, los proyectos presentados deben:

-- incluir por lo menos un miembro del equipo que haya participado en un Taller de Global University -- cumplir los requisitos para conectarse en vivo en Ontology MainNet -- contar con un número constante de usuarios activos

El taller consiste de componentes offline y online. La parte offline incluye temas como Final Web, Blockchain and its Business Application (Final Web, blockchain y su aplicación comercial), An Overview of Ontology (Guía sobre Ontology), Migrate to Ontology: Multi-VM for Smart Contracts (Migración a Ontology: multiples máquinas virtuales para contratos inteligentes) y Develop on Blockchain: ONT ID + DDXF few core parts (Desarrollo en blockchain: ONT ID + DDXF pocas piezas esenciales). Para el aspecto online, visite la página Medium de Ontology para encontrar todos los documentos detallados para los desarrolladores.

SI usted es un desarrollador o está interesado en presentar un taller, puede escribirnos a: contact@ont.io[mailto:contact@ont.io].

