Los talleres ‘We Are Family’ arrancan este viernes en el centro comercial Miramar con actividades en inglés y juegos creativos - Centro Comercial Miramar

Impulsados por Bioparc y la academia Kids & Us, los talleres se desarrollarán en el espacio ‘Family Zone’, ubicado junto a la ludoteca Miramar Kids, en la terraza del complejo malagueño

El acceso a estas jornadas semanales será gratuito y por orden de reserva de plazas, con posibilidad de incorporar participantes sin cita hasta completar aforo

(Información remitida por la empresa firmante)

Fuengirola (Málaga), 19 de febrero de 2026.- Los talleres infantiles ‘We Are Family Workshop’, impulsados por la academia de inglés Kids & Us y el zoológico Bioparc, arrancarán este viernes en el centro comercial Miramar con el objetivo de ofrecer experiencias de ocio educativo a los más pequeños. Actividades en inglés, obras de teatro o juegos creativos serán algunas de las propuestas que se desarrollarán bajo el marco de estos talleres en el espacio ‘Family Zone’, ubicado junto a la ludoteca Miramar Kids, en la terraza del complejo malagueño.

Según han explicado desde Miramar, el proyecto nace del compromiso del centro con la comunidad, con el objetivo de que padres e hijos disfruten juntos del ocio, el aprendizaje y la diversión. Los talleres serán de acceso gratuito, por orden de reserva de plazas, y se impartirán semanalmente y de forma indefinida.

Las sesiones contarán con temáticas variadas para ofrecer una mayor diversidad de opciones al público. De la mano de Kids & Us, se incluirán jornadas específicamente dedicadas al aprendizaje del inglés de forma divertida, mientras que Bioparc acercará actividades relacionadas con la naturaleza y el reino animal. A ello se unirá el desarrollo de una serie de espectáculos y obras de teatro familiares que fomentarán el talento artístico de los más pequeños.

Los participantes podrán inscribirse a través de la sección habilitada para ello en la app Miramar para asegurar su plaza, si bien los talleres podrán incorporar a usuarios sin cita hasta completar aforo. Tanto en la propia aplicación móvil como en las redes sociales del centro se publicarán los horarios de las actividades designadas para cada semana, las cuales variarán su aforo para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas.

Para la directora de marketing del complejo malagueño, Sandra Iglesias, “actividades como estos talleres infantiles son el resultado de nuestro esfuerzo por crear sinergias con otras empresas con presencia en la provincia que beneficien directamente a nuestros clientes”. “Con este proyecto ampliamos nuestra programación lúdica, apostando especialmente por el entretenimiento educativo para los más pequeños”.

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

Contacto prensa:

Leopoldo Eduardo Alonso Llofriu- 600 90 56 25

leopoldoalonso@europapress.es

Sandra Delgado- 600 90 50 85

sandradelgado@europapress.es

Virginia García- 679 17 79 45