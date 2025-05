Tandem refuerza su compromiso con la digitalización ofreciendo ordenadores gratis a través del Kit Digital

(Información remitida por la empresa firmante)

La agencia Tandem Marketing Digital, reconocida como una de las mejores agencias de marketing digital en Valencia, impulsa la digitalización de pymes con soluciones subvencionadas a través del Kit Digital. Como agente digitalizador del Kit Digital en Valencia, incorpora entre sus servicios el "puesto de trabajo seguro", que permite a las empresas obtener un ordenador gratis con el Kit Digital en Valencia

València, 27 de mayo de 2025.- Tandem Marketing Digital se ha consolidado en los últimos años como una de las mejores agencias de marketing digital en Valencia, gracias a su capacidad para acompañar a empresas en su crecimiento online mediante estrategias a medida, cercanía en el trato y resultados medibles. Su especialización como agente digitalizador del Kit Digital en Valencia les permite ofrecer soluciones completas de digitalización subvencionadas por los fondos europeos Next Generation EU.



Una de las novedades más destacadas de esta etapa es la incorporación del servicio de "puesto de trabajo seguro", una solución incluida en el programa del Kit Digital que permite a las empresas acceder a un ordenador gratis con el Kit Digital en Valencia, con sistema operativo, antivirus, herramientas ofimáticas y configuración personalizada. Este servicio se ha convertido en una de las opciones más demandadas por parte de las pymes, especialmente aquellas que necesitan renovar sus equipos o incorporar nuevas herramientas para el trabajo en remoto. El "puesto de trabajo seguro" no solo permite acceder a un ordenador, sino que garantiza la seguridad en el entorno de trabajo digital, cumpliendo con los requisitos establecidos.



Además de este servicio, Tandem ofrece otras soluciones subvencionables a través del programa, entre ellas:



• Creación de sitios web



• Posicionamiento SEO



• Gestión de redes sociales



• Comercio electrónico



Todas estas soluciones están pensadas para acompañar a las pymes en su proceso de transformación digital y mejorar su competitividad en el entorno online. Como agente digitalizador del Kit Digital en Valencia, Tandem Marketing Digital adapta cada servicio a las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo una atención personalizada y un seguimiento constante.



Uno de los puntos diferenciales de Tandem es su capacidad para simplificar los procesos administrativos y técnicos relacionados con el Kit Digital. La agencia se encarga de gestionar toda la documentación, asegurar la correcta asignación del bono y acompañar a la empresa en cada etapa, evitando errores o retrasos que podrían comprometer la subvención. Esta gestión integral es una de las razones por las que muchas pymes consideran a Tandem una de las mejores agencias de marketing digital en Valencia.



Actualmente, el Kit Digital sigue abierto para empresas de menos de 50 empleados, y muchas de ellas están aprovechando esta última etapa para digitalizarse sin coste. Tandem recuerda que el plazo para solicitar estas ayudas finaliza en octubre, por lo que anima a todas las empresas interesadas a iniciar el proceso cuanto antes. El tiempo es limitado, pero las oportunidades siguen vigentes.



La solución del ordenador gratis con el Kit Digital es una excelente puerta de entrada para aquellas empresas que todavía no han dado el paso. No solo supone un ahorro directo, sino que facilita la modernización del entorno de trabajo y refuerza la seguridad digital, dos aspectos clave para cualquier negocio.



Tandem Marketing Digital sigue apostando por un modelo de agencia cercana y transparente. Cada proyecto es una oportunidad para acompañar a las pymes en su crecimiento y ayudarlas a adaptarse al entorno digital.







