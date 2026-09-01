TANK 5 Pro de 8849 incorpora imágenes térmicas ultraanchas y proyección 2K a un robusto dispositivo insignia

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El nuevo TANK 5 Pro combina imágenes térmicas ultraanchas, un proyector DLP 2K integrado y un rendimiento de gama alta, todo ello dentro de un smartphone resistente diseñado para entornos exteriores y profesionales exigentes.

Imágenes térmicas FLIR Lepton 3.1R - 95 ° Ultra ancho

Equipada con un sensor FLIR Lepton 3.1R con resolución de 160 120, su amplio campo de visión sirve para permitir a los usuarios identificar fuentes de calor y anomalías de temperatura dentro de un área mayor de forma simultánea, lo que la hace útil para la exploración al aire libre, la revisión de equipos, las inspecciones estructurales, las operaciones de búsqueda y rescate y la navegación nocturna.

Proyector DLP 2K de 220 lúmenes con enfoque automático

Proporciona imágenes proyectadas nítidas en 2K con 220 lúmenes. El enfoque automático integrado sirve para ajustarse con rapidez a diferentes distancias. Abarcando desde la visualización de datos térmicos en el campo hasta la difusión de presentaciones, mapas, vídeos y otros contenidos, el proyector integrado añade una segunda herramienta visual sin necesidad de tener que disponer de equipo adicional.

Dimensity 9400e 5G, WiFi 7 y Android 16

Equipado con el chipset MediaTek Dimensity 9400e 5G de 4 nm con soporte para Wi-Fi 7, TANK 5 Pro está diseñado para su uso en aplicaciones exigentes, conectividad de alta velocidad, juegos y multitarea. Contando con Android 16, el dispositivo proporciona una experiencia de software moderna y optimizada.

Pantalla AMOLED 3K de 6,73" a 3.000 nits

Gracias a su brillo máximo de hasta 3.000 nits, la pantalla AMOLED 3K de 6,73 pulgadas está diseñada para mantener una elevada visibilidad en condiciones exteriores luminosas, por lo que se convierte en ideal para su uso en navegación, contenido multimedia y uso en exteriores.

17.600 mAh + carga de 120 W

La batería de 17.600 mAh se ha diseñado para un uso prolongado en situaciones donde el acceso a la energía puede ser limitado. Combinada con la carga rápida de 120 W, todo ello ayuda a reducir el tiempo de inactividad cuando la batería necesita recargarse.

18 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento ROM

Con 18 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, TANK 5 Pro proporciona una amplia capacidad para la multitarea, archivos grandes, juegos, datos de imágenes térmicas y vídeo de alta resolución.

Conectividad global eSIM

Gracias a su compatibilidad con eSIM, los usuarios pueden cambiar de planes móviles compatibles sin depender únicamente de una tarjeta SIM física, lo que añade flexibilidad para viajes y uso internacional.

Disponibilidad

TANK 5 Pro ya está disponible para pre-pedido en 8849tech.com. Manténgase atento si desea recibir más actualizaciones.

Acerca de 8849

8849 se dedica al desarrollo de dispositivos móviles robustos e innovadores que combinan durabilidad, rendimiento y resistencia, lo que permite a los usuarios mantenerse conectados y productivos en cualquier entorno.

Información de contacto

Página web: 8849tech.comE-mail: support@8849tech.comTeléfono: +86 18676755187

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