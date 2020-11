Tanla registra récord en el trimestre impulsado por CPaaS e ingresos digitales (1)

HYDERABAD, India, 2 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Tanla Platforms Limited (NSE: TANLA) , el mayor proveedor CPaaS, anunció hoy los resultados para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2020 comparándolo con el mismo trimestre del año financiero anterior.

-- Ingresos de ?583,2 Cr y un aumento del 20% -- EBITDA de ?97,5 Cr y un aumento del 210% -- PAT de ?81,5 Cr y un aumento del 273% -- EPS de ?5,85 y un aumento del 279% -- ROCE en 47,5% y un aumento del 177% -- EBIDTA a la conversión de efectivo se mantuvo en el 82%

https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo... [https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo...]

"Estoy encantado de reportar los ingresos más altos de la historia, EBITDA & EPS en el segundo trimestre del año fiscal 21. Nuestra posición de mercado pionera y dominante en CPaaS, en esta fase catártica en lo digital, impulsó el aumento de los ingresos", comentó Uday Reddy, presidente y consejero delegado de Tanla.

Uday Reddy también comentó, "En el futuro, nuestro enfoque inquebrantable y las inversiones en plataformas y productos, marca, éxito del cliente y talento, impulsarán el crecimiento futuro."

Lo más destacado del negocio

· 89.203 empresas, 6.339 televendedores están registrados en la plataforma DLT.

· En el primer mes de vida comercial de septiembre de 2020, Tanla'sTrubloq manejó el 70% del tráfico total de DLT que es 35.000 millones.

· 83 nuevas oportunidades de clientes de las principales verticales (Banca, Servicios Financieros, Comercio Electrónico, Juegos, OTT, etc.) La inclusión de marcas establecidas en startups de alto potencial se inscribieron durante el segundo trimestre del año fiscal 21, con un ingreso potencial anual de 76 Cr

El capital social pagado por Tanla fue de 13,60,36,450 acciones de equidad de ?1/ cada una el 30 de septiembre de 2020 después de una recompra de acciones de 1,66,92,752 acciones de Re.1 cada una y asignación de 4,71,645 acciones de equidad de Re.1 bajo el Employee Stock Purchase Plan, 2016.

La Compañía ha pagado un dividendo provisional de Re.1 por acción a los Accionistas a la fecha de Registro el 18 de septiembre de 2020 agregando ?13,57,87,600/-.

Apoyo durante la COVID-19

Durante estos períodos difíciles, nos centramos en garantizar la seguridad de nuestros empleados, y los alentamos a trabajar desde casa y minimizar la interacción en lugares públicos proporcionándoles la infraestructura requerida y un Fondo Covid para ayudarlos a satisfacer las necesidades médicas de la familia inmediata y de sí mismos. También hemos logrado proporcionar el apoyo necesario a nuestros clientes y socios y nos hemos asegurado de que lograran proporcionar su mejor trabajo mientras operaban de forma remota.

Acerca de Tanla

Tanla es una empresa con sede en Hyderabad, India, establecida en 1999. Es un mayor proveedor de CPaaS, manejando más de 250.000 millones de comunicaciones comerciales al año con una cuota de mercado de 70%. Tanla está innovando en la forma en que el mundo se comunica, elevando continuamente el listón a través de la velocidad mejorada, la facilidad y la simplicidad de las soluciones de comunicación en la nube, adoptando tecnologías de vanguardia como blockchain, inteligencia artificial, aprendizaje con máquinas para satisfacer las necesidades más exigentes de una clientela diversa, desde empresas hasta transportistas en todas las geografías. Tanla está trabajando con las principales Telcos en la India creando la primera red de Blockchain de telecomunicaciones de la India. Tanla es una sociedad anónima que cotiza en las principales bolsas de valores indias (NSE: TANLA)

Avido legal

Este comunicado puede contener "declaraciones prospectivas" que se basan en nuestras expectativas actuales, suposiciones, estimaciones y proyecciones sobre Tanla Platforms Limited (la "Compañía"), nuestra industria, las condiciones económicas en los mercados en los que operamos, y otros asuntos. Esas declaraciones incluyen, entre otras cosas, las discusiones de nuestra estrategia de negocio y las expectativas relativas a nuestra posición de mercado, operaciones futuras, márgenes, rentabilidad, liquidez y recursos de capital. Estas declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos y dependen de eventos y circunstancias futuras. Dichas declaraciones no garantizan resultados o desarrollo futuros y los resultados o resultados reales pueden diferir materialmente de los implícitos en las declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres relacionados con estas declaraciones incluyen, entre otros, riesgos e incertidumbres con respecto a las fluctuaciones de los ingresos, las fluctuaciones en los tipos de cambio, nuestra capacidad para gestionar el crecimiento, la intensa competencia en los servicios prestados por la Compañía, incluidos los factores que pueden afectar nuestra ventaja de costes, aumentos salariales, nuestra capacidad para atraer y retener profesionales altamente cualificados, sobrecostes de tiempo y coste en contratos de precio fijo, plazo fijo, concentración de clientes, restricciones a la inmigración, concentración de segmentos de la industria, nuestra capacidad para gestionar nuestras operaciones internacionales, demanda reducida de tecnología en nuestras áreas de enfoque clave, interrupciones en las redes de telecomunicaciones o fallos en el sistema, nuestra capacidad de completar con éxito e integrar posibles adquisiciones, responsabilidad por daños en nuestros contratos de servicios , el éxito de las empresas en las que la Compañía ha realizado inversiones estratégicas, retiro o expiración de incentivos fiscales gubernamentales, inestabilidad política y conflictos regionales, cambios regulatorios, restricciones legales para recaudar capital o adquirir empresas fuera de la India, y el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual y las condiciones económicas generales que afectan a nuestra industria. A la luz de estas y otras incertidumbres, no debe concluir que se lograrán los resultados mencionados en ninguna de las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible para nosotros en la fecha del presente documento, y no nos comprometemos a actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias futuras a menos que así lo exija la ley.

Para más información escriba a: investorhelp@tanla.com[mailto:investorhelp@tanla.com]

(CONTINUA)