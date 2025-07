Tap to Pay en iPhone ya está disponible para los clientes en España con SumUp

(Información remitida por la empresa firmante)

Usando Tap to Pay en iPhone, los comercios de SumUp ahora pueden aceptar pagos sin contacto fácilmente

Madrid, 1 de julio de 2025.- Tap to Pay en iPhone ya está disponible para los clientes de SumUp en España. Usando Tap to Pay en iPhone, los comercios de SumUp de más de 25 mercados de todo el mundo ahora pueden aceptar pagos sin contacto fácilmente, incluidos pagos con tarjeta de débito y de crédito, Apple Pay y otros monederos digitales, usando tan solo un iPhone y la aplicación SumUp para iOS gratuita, sin dispositivos adicionales.



La disponibilidad para los clientes de SumUp significa que los comercios, incluso los más pequeños y los que están empezando, pueden aceptar pagos sin contacto en cualquier lugar, siempre que tengan un iPhone compatible y la aplicación SumUp para iOS. Tap to Pay en iPhone puede ser un trampolín para los pequeños comercios que desean ampliar su negocio y consideran la posibilidad de usar soluciones de pago junto a otras herramientas comerciales.



Tap to Pay en iPhone también puede complementar y ampliar los sistemas de punto de venta existentes, por ejemplo, los que usa el personal de los restaurantes. El servicio es un paso importante para democratizar los pagos digitales, algo que SumUp lleva impulsando y liderando desde hace más de una década.



Marc-Alexander Christ, cofundador de SumUp, explicó: "En SumUp estamos emocionados con el lanzamiento de Tap to Pay en iPhone para los comercios de España y una lista cada vez más larga de mercados de toda Europa. Esta novedad está en consonancia con el compromiso de simplificar las operaciones comerciales para los comercios, y refuerza nuestro apoyo a las pymes y los negocios de diferentes tamaños para que reciban sus pagos de forma eficiente. El lanzamiento de Tap to Pay en iPhone es un paso importante para ofrecer a los comercios una solución de pagos sencilla, segura y privada. La excepcional funcionalidad de este producto es motivo de orgullo, que no solo mejora la facilidad de uso, sino que también reduce las barreras de entrada, lo que en última instancia fomenta el emprendimiento y el crecimiento comercial".



La tecnología de Tap to Pay en iPhone de Apple usa las funciones integradas de iPhone para mantener privados y protegidos los datos de los negocios y los clientes. Cuando se procesa un pago, Apple no almacena ni el número de la tarjeta ni la información de la transacción en los servidores de Apple*.



Los comercios de SumUp podrán activar Tap to Pay en iPhone directamente desde los ajustes de la aplicación. El servicio está disponible en cuestión de minutos para iPhone XS o versiones posteriores con la última versión de iOS.



SumUp siempre ha defendido a los negocios de todos los tamaños. Con una cartera de soluciones que van desde los datáfonos hasta la facturación y desde el creador de tiendas en línea hasta el software TPV, SumUp hace que a los comercios les resulte más sencillo cobrar haciendo lo que les gusta. Puesto que las necesidades y las exigencias de los negocios han evolucionado desde la fundación de la empresa en 2012, SumUp ha diversificado su oferta de productos y ha ampliado su ecosistema de soluciones.



*Los números de tarjeta encriptados se almacenan temporalmente solo en el iPhone para las transacciones realizadas en modo "Store and Forward" (almacenar y reenviar).



Acerca de SumUp

SumUp es una empresa global líder en tecnología financiera que nace con el propósito de nivelar la cancha para los pequeños negocios. Fundada en 2012, SumUp presta apoyo a más de 4 millones de pequeños comercios en más de 36 países en todo el mundo, ayudándolos a iniciar, administrar y hacer crecer su negocio. Con el afán de aprovechar su éxito para hacer del mundo un lugar mejor, SumUp se ha comprometido a donar el 1 % de sus ingresos para apoyar causas medioambientales y diversos proyectos educativos y empresariales alrededor del mundo. En 2023, SumUp fue reconocido como uno de los Mejores Empleadores Globales para la comunidad LGBTQ+ por el Índice de Igualdad en el Lugar de Trabajo de Stonewall.



Para más información, visitar su página web sumup.es







