De Taradell al SEMA Show: el taller español que está revolucionando los restomods

Pradell Automotive SL, liderado por Carles Pradell, se ha consolidado como uno de los talleres más destacados y valientes del país en restauraciones y restomods de vehículos clásicos. Desde Taradell (Barcelona), el equipo afronta proyectos de alta complejidad sin límites, un enfoque que ha impulsado su reconocimiento y les ha llevado a preparar su primera participación en el SEMA Show, el evento de customización más importante del mundo

Barcelona, 20 de noviembre.- En un sector donde pocos se atreven con proyectos complejos, Pradell Automotive SL, dirigido por Carles Pradell, se ha posicionado como uno de los talleres más inquietos, creativos y valientes del país. Su especialidad: transformar vehículos clásicos en piezas únicas con ingeniería moderna, precisión artesanal y una visión de diseño que los distingue en toda España.



En los últimos meses, la actividad del taller ha sido imparable. Restauraciones integrales, restomods de alto nivel, chasis modificados, swaps exigentes y reconstrucciones completas que no admiten improvisación. "Nos atrevemos con todo" se ha convertido en el sello de identidad de la empresa. Y no es solo una frase: lo demuestran con cada proyecto que sale del taller.



La demanda ha crecido de forma tan sólida que Pradell Automotive SL trabaja actualmente con una lista de espera que ya alcanza 2028. Clientes de toda España acuden al taller buscando un resultado diferente: vehículos hechos a mano, con carácter propio y una ejecución cuidada hasta el último detalle.



El reconocimiento no llega solo de los clientes. La proyección internacional del taller está dando un salto decisivo. Pradell Automotive SL ya está desarrollando un proyecto especial para presentarlo en el SEMA Show, el evento de customización más importante del mundo, donde buscan demostrar que el talento europeo puede competir con los mejores constructores internacionales.



Además, el próximo año la empresa estará presente en el Essen Motor Show, uno de los eventos más influyentes de Europa, donde exhibirá varios proyectos que actualmente se encuentran en fase de desarrollo.



Pradell Automotive SL es un taller especializado en restauración total, restomods y proyectos personalizados de vehículos clásicos. Su filosofía se basa en la combinación de artesanía, tecnología actual y una constante voluntad de superar límites. Cada proyecto se construye desde cero para convertirse en un vehículo único.



