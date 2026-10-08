Tarjetas de crédito 2026; Jhon Jairo Bustos analiza la tasa de usura en Colombia - Jhon Jairo Bustos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de octubre.- El asesor financiero y tributario Jhon Jairo Bustos, analiza la primera reducción del año en el techo de intereses y lo que significa para los hogares que financian su día a día con tarjeta.

Por primera vez en 2026, la tasa de usura en Colombia bajó. La Superintendencia Financiera la certificó en 29,24 ?ectivo anual para septiembre, 0,42 puntos menos que en agosto. Para millones de colombianos que pagan mercado, servicios y gastos corrientes con tarjeta de crédito, la noticia suena a alivio. Pero, según el asesor financiero y tributario Jhon Jairo Bustos, conviene leerla con cuidado.

"La usura es un techo, no un precio. Que baje el límite no obliga a ningún banco a bajar la tasa de su tarjeta. Solo se beneficia de inmediato quien tiene un plástico que cobra justo en el tope legal", explica Bustos.

El tema no es nuevo para él. En una entrevista con Noticias Caracol, Jhon Jairo Bustos analizó el efecto para la economía y para el bolsillo de los hogares cuando Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá y Banco de Occidente anunciaron que bajarían del 46 % al 25 % la tasa de sus tarjetas de bajo cupo, una medida que alcanzó a cerca de 1,3 millones de colombianos: www.youtube.com/watch?v=hf9_jpSJ220

En este video, el asesor Jhon Jairo Bustos explica en Noticias Caracol el impacto de la reducción de tasas en tarjetas de crédito para los hogares colombianos.

Un contexto distinto, un problema parecido

Hoy el escenario ha cambiado. El techo legal está muy por debajo de los niveles de entonces, pero el costo de vida sigue presionando. El Banco de la República mantiene su tasa de interés en 12 %, y los analistas esperan que la inflación cierre el año cerca del 7 %.

"Los intereses son más bajos que hace unos años, pero los ingresos de las familias tampoco han crecido al ritmo de los precios. El riesgo es el mismo: usar la tarjeta para cubrir gastos corrientes y terminar financiando el mercado a 36 cuotas", advierte Bustos.

El asesor recuerda además que no todas las modalidades tienen el mismo límite. El crédito de consumo de bajo monto, dirigido a personas con acceso limitado al sistema financiero, tiene una tasa de usura de 66,87 % en septiembre, más del doble que la de una tarjeta tradicional.

Lo que viene: la decisión del 30 de septiembre

La Junta del Banco de la República se reúne este 30 de septiembre, y la mayoría del mercado espera que mantenga la tasa en 12 %. Algunas firmas, sin embargo, no descartan un aumento.

"Si el Emisor sube tasas, la usura dejaría de bajar en los próximos meses. Por eso este es el momento de ordenar las deudas, no de tomar nuevas", señala Jhon Jairo Bustos.

Cuatro recomendaciones de Jhon Jairo Bustos

Revisar la tasa real de cada tarjeta, no la usura. Está en el extracto, y muchos bancos cobran por debajo del tope.

Negociar o trasladar la deuda. Una compra de cartera a una tasa menor puede significar un ahorro considerable en deudas grandes.

Diferir a una cuota las compras corrientes. Mercado, gasolina y servicios no deberían financiarse a largo plazo.

Priorizar el pago de la deuda más cara, empezando por créditos de bajo monto y avances en efectivo.

"La tarjeta es una herramienta de liquidez, no de ingreso. Quien la usa así puede aprovechar la baja de tasas; quien no, sigue pagando el costo de vida con intereses", concluye.

Jhon Jairo Bustos es asesor financiero y tributario, abogado especialista en derecho tributario

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