TARRAN lanza la primera bicicleta de cola larga hiperintegrada

TARRAN, pionera en movilidad, lanza una nueva bicicleta: la Serie TARRAN L1

Diseñada para muchos, simplificada en una sola: la primera bicicleta de cola larga hiperintegrada.

DÜSSELDORF, Alemania, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La innovadora marca de bicicletas TARRAN lanza su último producto, la Serie TARRAN L1, compuesta por la L1m (manual) y la L1s (superior). Basada en los tres pilares de inteligencia, integración y seguridad, la Serie TARRAN L1 incorpora características como una pata de cabra automática pionera en el mercado y un sistema de control inteligente con alertas antirrobo y de seguridad activa. Guiada por la filosofía de mejorar la experiencia de conducción a través de la tecnología, esta "bicicleta inteligente" anticipa y se adapta a condiciones complejas, desde llevar niños y mascotas hasta desplazamientos diarios y aventuras de fin de semana, simplificando el manejo al integrar la complejidad en una experiencia de manejo única e intuitiva.

Características principales de la serie TARRAN L1: Conducción sin esfuerzo, seguridad activa y mucho más

Con el innovador SyncStand Auto y la tija telescópica E-Dropper integrada, la serie TARRAN L1 aborda el desafío habitual de mantener la estabilidad en una bicicleta de cola larga cargada. El estacionamiento con un solo clic y el ajuste instantáneo de la altura del sillín simplifican subir y bajar, pausar y cambiar de ciclista. En combinación con la transmisión automática Enviolo AUTOMATIQ Pro, ciclistas de todos los niveles pueden adaptarse rápidamente, lo que contribuye al objetivo de hacer del ciclismo una experiencia compartida y accesible.

Como segunda característica principal, TARRAN rediseña la seguridad ciclista mediante una filosofía de "Defensa Proactiva". La serie L1 presenta la Unidad de Visión TARRAN, que utiliza un radar de ondas milimétricas de grado automotriz para dotar a la bicicleta de un "cerebro" que identifica los riesgos con antelación. Esta inteligencia se complementa con un sistema de iluminación inteligente y una cámara infantil reforzada, que garantiza una protección integral para la familia.

La Serie L1 está diseñada para equilibrar la capacidad de carga con la maniobrabilidad diaria. Equipada con un motor central de 100 Nm y una batería de 693 Wh, la bicicleta soporta un peso bruto máximo de hasta 215 kg, manteniendo un chasis relativamente ligero de unos 35 kg*. Esta combinación le permite soportar cargas considerables sin comprometer la agilidad en entornos urbanos.

*Peso base aproximado: 34 kg (L1m) / 37,5 kg (L1s) sin batería, según la configuración. El peso final puede variar según las especificaciones y los accesorios opcionales.

Finalmente, la Serie L1 se basa en un ecosistema modular diseñado para integrar la tecnología de forma práctica y centrada en el usuario. Una red troncal de conectividad preinstalada sienta las bases para componentes inteligentes adicionales, que se pueden añadir según las necesidades individuales. Este enfoque permite a los usuarios adaptar el sistema a sus necesidades específicas, manteniendo la configuración general sencilla y fácil de gestionar.

Smart Hub: Integración con servicios de terceros

TARRAN transforma la Serie L1 en un sistema central mediante la sincronización con accesorios de terceros. Un ejemplo de ello es el ecosistema de señalización integrado: al activar los intermitentes de la bicicleta, se activa una sincronización inalámbrica con cascos inteligentes compatibles, como Lumos y UNIT 1. Esto crea una barrera de seguridad cohesiva que mantiene a los ciclistas visibles y al mando sin ninguna complejidad añadida.

*Modelos compatibles: Consultar el sitio web oficial para más información.

Lanzamiento oficial de la Serie TARRAN L1

La Serie TARRAN L1 se lanzará oficialmente el 12 de marzo de 2026. Tras el lanzamiento oficial, estarán disponibles los pedidos anticipados, lo que proporcionará a los clientes la oportunidad de reservar su dispositivo con anticipación en el sitio web oficial.

Ben Guo , fundador y consejero delegado de TARRAN, comentó: "Al diseñar la L1, buscamos ofrecer tecnología avanzada con humildad, asegurándonos de que la tecnología esté al servicio de la experiencia, y no al revés. El objetivo era crear una experiencia donde el rendimiento se potencia considerablemente, pero se siente intuitivamente fácil. Al hacer que lo complejo se sienta sin esfuerzo, esperamos inspirar a más personas a montar y a hacerlo mejor".

*Algunas características descritas solo están disponibles en L1s o pueden requerir accesorios adicionales. Consulte el sitio web oficial del producto para obtener más información.

Acerca de TARRANFundada en 2023, TARRAN se compromete a crear experiencias de movilidad más inteligentes y centradas en el ser humano, con energía verde y sistemas inteligentes, impulsando la transición hacia un futuro sostenible.

Provenientes de empresas tecnológicas líderes como DJI Innovation e Insta360, creemos y nos especializamos en el uso de la tecnología para resolver desafíos del mundo real, contribuyendo positivamente al mundo en el que vivimos.

TARRAN opera actualmente en tres ubicaciones: Düsseldorf, Hong Kong y Shenzhen. Nuestro centro de I+D y pruebas se encuentra en Shenzhen, mientras que nuestro centro de producción se encuentra en Europa y el Sudeste Asiático.

