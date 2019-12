COMUNICADO: Tarun Chopra fue nombrado consejero delegado de Clements Worldwide

Publicado 18/12/2019 16:08:47 CET

WASHINGTON, 18 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Clements Worldwide, líder en seguros internacionales para expatriados y organizaciones, anunció que el presidente de la empresa Tarun Chopra ocupará el cargo de consejero delegado de la organización. El Sr. Chopra también continuará ocupando el cargo de presidente, mientras que Jon Clements continuará ejerciendo como presidente del Consejo de Administración de la empresa.

"Me emociona comunicarles el ascenso de Tarun Chopra a consejero delegado de Clements Worldwide", declaró el Sr. Clements. "Tarun le aporta a este cargo diferentes habilidades de liderazgo que ha ido perfeccionando a lo largo de muchos años como líder corporativo en otras empresas, así como durante sus nueve años como líder global de Clements. El futuro de la empresa no podría ser más prometedor bajo el liderazgo de Tarun y no tengo dudas de que llevará a Clements Worldwide incluso más lejos. Todo aquel que conoce a Tarun se da cuenta rápidamente de que es una persona apasionada y centrada, además de cálida y solícita con nuestros clientes, socios y empleados".

El Sr. Chopra aporta una gran experiencia al cargo de consejero delegado. Se incorporó a Clements en 2010 como director de Finanzas y ascendió a presidente en 2017. Su trayectoria profesional anterior a Clements incluía más de dos décadas en cargos de operaciones comerciales con organizaciones de renombre como Fannie Mae, Whirlpool, Boston Consulting Group y Ernst & Young.

Su experiencia también es polifacética: el Sr. Chopra ha trabajado en diferentes campos, como en planificación estratégica, operaciones, tecnología y finanzas.

Ahora, el Sr. Chopra utilizará su experiencia para ayudar a Clements Worldwide a cumplir la misión de contribuir a que las personas y las organizaciones gocen de la libertad necesaria para vivir y trabajar en cualquier parte del mundo. El Sr. Chopra se enfrenta de buena gana a este reto y valora la oportunidad de convertirse en el próximo consejero delegado de la empresa.

"Es un honor tener la oportunidad de dirigir Clements Worldwide, me siento profundamente honrado", afirmó el Sr. Chopra. "Le agradezco a Jon y al Consejo de Administración la confianza que han depositado en mí. La genuina cartera de productos, el excelente servicio de atención al cliente y el duro trabajo del equipo de Clements Worldwide me hacen estar seguro de que continuaremos creando un gran valor para nuestros clientes y accionistas en los años venideros. Clements continuará siendo la fuente de seguros de referencia de los expatriados".

ACERCA DE CLEMENTS WORLDWIDE

Robert Clements y la M. Juanita Guess-Clements fundaron Clements Worldwide en 1947 con la visión de ofrecer soluciones de seguros personalizadas para expatriados de todo el mundo. Clements es la primera empresa que ofrece seguros para expatriados a los empleados del Departamento de Estado de EE. UU., además de proporcionarles coberturas a los funcionarios del Servicio Exterior de EE. UU. mientras prestan sus servicios en el extranjero. Hoy en día, la firma ofrece una amplia gama de productos y servicios relacionados con los seguros para particulares y organizaciones que trabajan y viajan cruzando fronteras. Clements gestiona cinco oficinas en todo el mundo:

Washington, D. C., Londres, Bruselas, Ámsterdam y Dubái.

