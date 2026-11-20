(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo mercado internacional conectará a los creadores de contenido con compradores, distribuidores y socios de coproducción.

TASHKENT, Uzbekistán, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La edición inaugural del Tashkent Content Market (TCM 2027) tendrá lugar los días 4 y 5 de febrero de 2027 en el Uzexpocentre, reuniendo a productores de contenido audiovisual y compradores internacionales para explorar oportunidades de concesión de licencias, distribución y coproducción.

El evento está organizado por el Centro para la Producción de Contenidos para los Medios de Comunicación, dependiente de la Administración del Presidente de la República de Uzbekistán, en colaboración con organizaciones asociadas internacionales y regionales.

Los organizadores prevén la asistencia de más de 3.000 participantes de más de 50 países, con más de 100 puestos de exposición distribuidos en dos pabellones que abarcan 5.500 metros cuadrados. Entre los participantes se incluirán productores, cadenas de radiodifusión, distribuidores, plataformas de streaming, titulares de derechos, inversores y empresas tecnológicas.

Bajo el lema "De la Ruta de la Seda al mercado global de contenidos", TCM 2027 tiene como objetivo ampliar las oportunidades internacionales para la industria de contenidos de Uzbekistán y apoyar el desarrollo de Taskent como un centro mediático regional. Entre sus prioridades se encuentran la promoción de la exportación de contenidos, la conexión de productores locales con compradores internacionales, el fomento de las coproducciones y la atracción de inversiones en proyectos de medios y tecnología.

El programa, de dos días de duración, combinará una feria internacional con reuniones de negocios (B2B) programadas, debates del sector, proyecciones profesionales, clases magistrales y actividades de networking. Los productores y titulares de derechos presentarán catálogos, nuevos proyectos y ofertas de licencias que abarcan largometrajes, documentales, series de televisión, animación, formatos televisivos y contenidos digitales.

Una plataforma en línea exclusiva para los participantes permitirá a las empresas identificar posibles socios, concertar reuniones con antelación y gestionar sus agendas personales. El proceso de inscripción estará disponible en cuatro idiomas.

Las sesiones sectoriales abordarán temas como la monetización de contenidos, el uso de la inteligencia artificial en la producción y distribución, y la concesión de licencias internacionales. Por su parte, las proyecciones y clases magistrales servirán para presentar proyectos ante un público profesional y ofrecerán la oportunidad de intercambiar experiencias con expertos del sector.

El mercado también servirá de marco para negociar y firmar acuerdos de licencias, distribución y coproducción, mientras que las actividades de networking pondrán en contacto a profesionales consolidados con creadores emergentes.

Encontrará más información sobre la participación y el programa del evento en: www.tcm.uz.

Acerca de Tashkent Content Market

Tashkent Content Market es una plataforma internacional para exhibir, comprar, vender y licenciar contenido audiovisual, desarrollar alianzas de distribución y apoyar proyectos de coproducción.

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