TAT lanza la campaña "Your Dream of Thailand Academy", bajo el llamativo lema Thai'd Up This Summer

(Información remitida por la empresa firmante)

La iniciativa pone en valor diversas rutas turísticas, con un enfoque especial en los "Tesoros Escondidos" del país

Madrid, 18 de agosto de 2025.-

Para celebrar el Gran Año del Turismo y el Deporte 2025, la Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) lanza con orgullo la campaña "Your Dream of Thailand Academy", bajo el llamativo lema Thai'd Up This Summer. Esta iniciativa pone en valor diversas rutas turísticas, con un enfoque especial en los "Tesoros Escondidos" del país: destinos fascinantes que ofrecen experiencias auténticas, únicas e inolvidables.



Este mes de agosto, cuatro jóvenes afortunados (entre 18 y 25 años) de toda Europa podrán vivir una aventura estival inolvidable en Tailandia, acompañados cada uno por su mejor amigo o amiga. Una oportunidad única para sumergirse en un auténtico campamento de verano al estilo tailandés, diseñado para mostrar la riqueza cultural, la belleza natural y el inconfundible encanto del país.



Los participantes disfrutarán de vivencias transformadoras: desde el contacto directo con comunidades locales hasta el descubrimiento práctico de las tradiciones y la cultura tailandesa, todo ello envuelto en la célebre hospitalidad que convierte a Tailandia en un destino verdaderamente Amazing.



La campaña responde al compromiso de TAT por promover nuevas rutas regionales y enriquecer la experiencia del viajero con creatividad, diversidad e inclusión.



¿Quieres participar? Solo tienes que escribir, en 100 palabras o menos, por qué tú y tu acompañante merecéis ganar este viaje soñado a Tailandia. Envía tu propuesta a través de la plataforma oficial del concurso en AXN Asia.



No hay que dejar pasar esta oportunidad extraordinaria de descubrir por qué Tailandia es un destino incomparable.



"Te esperamos con los brazos abiertos — Sawasdee y hasta pronto".



"Grandes Privilegios de Amazing Thailand para Familias en Viaje – Agosto a Septiembre de 2025"



"Ofertas Especiales a Nivel Nacional para Celebrar la Campaña "Thai’d Up This Summer".



Más detalles, incluidos términos y condiciones y la duración exacta, estarán disponibles en: www.tourismthailand.org/amazinggrandprivileges a partir del 1 de agosto de 2025.







Contacto

Nombre contacto: Warunee Promnon (Pom)

Descripción contacto: IS PROMPT CO., LTD.

Teléfono de contacto: +66 974289 549





Emisor: TAT