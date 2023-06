Tata Communications adquiere Kaleyra (1)

From Left to Right: Troy Reynolds, Chief Legal & Compliance Officer, Tata Communications; Mysore Madhusudhan, EVP - Collaboration and Connected Solutions, Tata Communications; Tri Pham, Chief Strategy Officer, Tata Communications; Kathy Miller, Director B

- Tata Communications adquiere Kaleyra, líder mundial en plataformas CPaaS, en una operación totalmente en efectivo

La adquisición representa una prima significativa sobre el último precio de cierre de Kaleyra

NUEVA YORK y BOMBAY, La India, 29 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un facilitador de ecosistemas digitales globales, anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo a través de Tata Communications Limited para adquirir Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) con el fin de capacitar a las empresas globales para ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes. Kaleyra es un proveedor global de servicios integrados de comunicación omnicanal con un conjunto de plataformas propias, que ofrece personalización dirigida a través de mensajería, vídeo, notificaciones push, correo electrónico y servicios basados en voz, y chatbots.

Con esta transacción, Tata Communications obtendrá una plataforma probada en el sector con sólidas capacidades y escala. Kaleyra aporta una sólida posición en el mercado de las comunicaciones empresariales en los sectores de la banca y los servicios financieros, el comercio minorista y el comercio digital en todos los mercados mundiales, además de un sólido equipo con experiencia en tecnología, ingeniería e investigación y desarrollo. Tata Communications también se beneficiará de conexiones de operador de primer nivel en Estados Unidos, conectores listos para plataformas de terceros y servicios de vídeo sin necesidad de complementos de software adicionales.

El negocio resultante aprovechará la gran base de clientes empresariales de Tata Communications en todo el mundo, incluidas 300 de las empresas de la lista Fortune 500, las amplias conexiones de los operadores de redes móviles (ORM) y las oportunidades de expansión mundial. Se beneficiará del ecosistema digital global que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios.

Según los términos del acuerdo, Tata Communications ha acordado adquirir Kaleyra, Inc. en una transacción sólo en efectivo, a un precio por acción de 7,25 dólares estadounidenses por una contraprestación total para los accionistas de Kaleyra de aproximadamente 100 millones de dólares estadounidenses y la asunción de toda la deuda pendiente. Esta operación ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Tata Communications y Kaleyra. La consumación de la operación está sujeta a la aprobación de los accionistas de Kaleyra, a determinadas aprobaciones reglamentarias y a otras condiciones de cierre habituales. Tras el cierre de la transacción, previsto para dentro de seis a nueve meses, Kaleyra Inc. se convertirá en una filial de Tata Communications Limited. Para el año completo finalizado el 31 de diciembre de 2022, Kaleyra registró unos ingresos de 339,2 millones de dólares estadounidenses (353,3 millones de dólares estadounidenses en moneda constante), un aumento del 26,7% en comparación con el año completo 2021 (32,0% de aumento en moneda constante).

"Con esta inversión en Kaleyra, aceleraremos nuestra entrada en el mercado de plataformas de interacción con el cliente y reforzaremos nuestra posición mundial en CommTech", explicó A.S. Lakshminarayanan, director general y consejero delegado de Tata Communications. "Estamos entusiasmados con el notable talento de Kaleyra y sus capacidades demostradas en tecnologías de nueva generación. Con esta adquisición, seguiremos construyendo soluciones de comunicación multicanal inteligentes, intuitivas e innovadoras para desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento para nuestros clientes".

En relación con la adquisición, Mysore Madhusudhan, vicepresidente ejecutivo de Colaboración y Soluciones Conectadas de Tata Communications, añadió: "A medida que avanzamos en nuestra posición en el mundo de la industria 4.0, nos comprometemos a ofrecer soluciones de comunicaciones más específicas para las empresas y sus clientes. Confiamos en que nuestras fuerzas combinadas con Kaleyra forjarán el camino para la próxima ola de inteligencia en las comunicaciones empresariales a nivel mundial".

Dario Calogero, fundador y consejero delegado de Kaleyra, declaró: "Cuando lanzamos Kaleyra hace 24 años con mi cofundador Simone Fubini, difícilmente podía imaginar que nuestro viaje nos llevaría de una pequeña empresa italiana, a la expansión global, a una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, y ahora a trabajar junto a un gran líder tecnológico como Tata Communications. Es un gran día para Kaleyra, para nuestros accionistas y para nuestros empleados de todo el mundo".

El doctor Avi Katz, presidente del consejo de dirección de Kaleyra, comentó: "Estoy muy satisfecho con el resultado de hoy, fruto del trabajo dedicado y profesional del equipo de Kaleyra. Ha sido un privilegio formar parte del equipo de Kaleyra desde el inicio de su cotización en bolsa a finales de 2019, y a través de la importante financiación posterior de la empresa y sus significativas ampliaciones estratégicas a través de GigCapital. Esta transacción representa una prima significativa con respecto al último precio de cierre de las acciones y ofrece una creación de valor significativa para todas las partes interesadas de Kaleyra. Estamos entusiasmados con el próximo capítulo del viaje de Kaleyra, siendo una parte esencial de la empresa Tata Communications".

Asesores

Lazard Frères & Co. LLC actúa como asesor financiero de Tata Communications y Goodwin Procter LLP actúa como asesor jurídico de Tata Communications. Willkie Farr & Gallagher LLP actúa como asesor jurídico de Kaleyra.

Acerca de Kaleyra

Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) (NYSE American: KLR WS) es un grupo mundial que presta servicios de comunicación móvil a entidades financieras, actores del comercio electrónico, OTT, empresas de software, habilitadores logísticos, proveedores sanitarios, minoristas y otras grandes organizaciones de todo el mundo. A través de su plataforma patentada y sus sólidas API, Kaleyra gestiona servicios de comunicación integrados multicanal, que consisten en mensajería, mensajería enriquecida y mensajería instantánea, vídeo, notificaciones push, correo electrónico, servicios de voz y chatbots.

La tecnología de Kaleyra permite gestionar de forma segura miles de millones de mensajes al mes con más de 1.600 conexiones de operadores en más de 190 países, incluidos todos los operadores de primer nivel de Estados Unidos.

Acerca de Tata Communications

Como parte del Grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador global del ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube y soluciones de seguridad y servicios multimedia. 300 de las empresas de Fortune 500 son clientes suyos y la empresa conecta a las empresas con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Para más información, visite la página web www.tatacommunications.com

Información estatutaria de Kaleyra

Información adicional y dónde encontrarla

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores de Estados Unidos. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, sus desarrollos omnicanal y de otros productos y clientes globales, sus expectativas, creencias, intenciones, planes, perspectivas o estrategias en relación con los planes de negocio del equipo directivo de Kaleyra, Inc. ("Kaleyra"). Cualquier afirmación contenida en el presente documento que no sea un hecho histórico puede considerarse una afirmación prospectiva. Además, cualquier declaración que se refiera a proyecciones, previsiones u otras caracterizaciones de hechos o circunstancias futuros, incluyendo cualquier suposición subyacente, son declaraciones prospectivas. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretende", "puede", "podrá", "planear", "posible", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería", "haría" y expresiones similares pueden identificar las declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en ciertas suposiciones y análisis realizados por Kaleyra a la luz de su experiencia y percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y la evolución futura prevista y sus posibles efectos sobre Kaleyra, así como otros factores que consideran apropiados dadas las circunstancias. No puede garantizarse que los acontecimientos futuros que afecten a Kaleyra sean los previstos. Estas declaraciones prospectivas implican una serie de riesgos, incertidumbres (algunas de las cuales escapan al control de las partes) u otras suposiciones que pueden hacer que los resultados o el rendimiento reales sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas, incluida la capacidad de Kaleyra para volver a cumplir el Manual de empresas cotizadas de la NYSE, la combinación de servicios utilizados por los clientes de Kaleyra y las necesidades de dichos clientes en relación con estos servicios, incluyendo cualquier variabilidad por geografía, la aceptación del mercado de nuevas ofertas de servicios, la capacidad de Kaleyra para ampliar lo que hace para los clientes existentes, así como para añadir nuevos clientes, que Kaleyra tendrá suficiente capital para operar según lo previsto, y el impacto que los factores geopolíticos y macroeconómicos, como la guerra en Ucrania, pueden tener en las operaciones de Kaleyra, la demanda de productos de Kaleyra, las cadenas de suministro mundiales y la actividad económica en general. Otros factores de riesgo que pueden causar tal diferencia incluyen, entre otros: (i) la capacidad de las partes para consumar la transacción propuesta a tiempo o en absoluto; (ii) el cumplimiento (o la renuncia) de las condiciones de cierre para la consumación de la transacción propuesta; (iii) los retrasos potenciales en la consumación de la transacción propuesta; (iv) la capacidad de Kaleyra y Tata Communications para lograr a tiempo y con éxito los beneficios previstos de la transacción propuesta; (v) la aparición de cualquier acontecimiento, cambio u otra circunstancia o condición que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de fusión; (vi) costes de transacción significativos asociados a la transacción propuesta; (vii) posibles litigios relacionados con la transacción propuesta; (viii) el riesgo de que las perturbaciones derivadas de la transacción propuesta perjudiquen al negocio de Kaleyra, incluidos los planes y operaciones actuales; (ix) la capacidad de Kaleyra para retener y contratar a personal clave; (x) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales derivados del anuncio o la realización de la transacción propuesta; (xi) la evolución legislativa, reglamentaria y económica que afecte a la actividad de Kaleyra; (xii) la evolución y las condiciones generales de la economía y los mercados; (xiii) la evolución de los regímenes jurídicos, reglamentarios y fiscales en los que opera Kaleyra; y (xiv) la posible incertidumbre comercial, incluidos los cambios en las relaciones comerciales existentes, durante el período de pendencia de la fusión, que podría afectar a los resultados financieros de Kaleyra. Por lo tanto, no se debe confiar indebidamente en ninguna de estas afirmaciones y se debe actuar con cautela al confiar en las declaraciones prospectivas. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializaran o si alguna de las suposiciones realizadas resultara incorrecta, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados en estas declaraciones prospectivas. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros factores, salvo que así lo exija la legislación aplicable en materia de valores.

Declaraciones de futuro

Kaleyra tiene previsto presentar una declaración de representación (la "Declaración de Representación de la Transacción") ante la Securities and Exchange Commission (la "SEC") en relación con la solicitud de representaciones para aprobar la adquisición pendiente de Kaleyra (la "Transacción"), cuya versión definitiva se enviará o facilitará a los accionistas de Kaleyra. SE INSTA A LOS ACCIONISTAS A LEER DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE LA TRANSACCIÓN (INCLUIDA CUALQUIER ENMIENDA O SUPLEMENTO DE LA MISMA Y LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA A LA MISMA) Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE QUE KALEYRA HAYA PRESENTADO O VAYA A PRESENTAR ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE PORQUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS. Los accionistas pueden obtener gratuitamente en el sitio web de la SEC (http://www.sec.gov) las versiones preliminar y definitiva de la Declaración de Representación de la Transacción (cuando esté disponible), cualquier modificación o suplemento de la misma y cualquier otro documento pertinente presentado o que Kaleyra vaya a presentar ante la SEC en relación con la Transacción. Las copias de la Declaración de Representación definitiva de Kaleyra sobre la Transacción, cualquier enmienda o suplemento a la misma, y cualquier otro documento pertinente presentado por Kaleyra ante la SEC en relación con la Transacción también estarán disponibles, de forma gratuita, en el sitio web de relaciones con inversores de Kaleyra (investors.kaleyra.com) o poniéndose en contacto con Relaciones con Inversores de Kaleyra en KLR@mzgroup.us.

Participantes en la solicitud

Kaleyra, sus consejeros y determinados directivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes a los accionistas en relación con la Transacción. La información relativa a lo anterior también se puede encontrar en la declaración de representación definitiva de Kaleyra para su Junta Anual de Accionistas de 2022 (la "Declaración de Representación de 2022"), que se presentó ante la SEC el 22 de noviembre de 2022, y se incluirá en la Declaración de Representación de la Transacción. Se incluirá información adicional sobre dichos participantes, incluidos sus intereses directos o indirectos, que pueden ser diferentes de los de los accionistas de Kaleyra en general, en la Declaración de Representación de la Transacción y en otros documentos pertinentes presentados o que se presentarán ante la SEC en relación con la Transacción. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos utilizando las fuentes indicadas anteriormente.

Información estatutaria de Tata Communications

Declaraciones prospectivas y cautelares

Ciertas palabras y afirmaciones contenidas en este comunicado relativas a Tata Communications y sus perspectivas, así como otras afirmaciones, incluidas las relativas a la situación financiera prevista de Tata Communications, su estrategia empresarial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, constituyen afirmaciones de carácter prospectivo. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los financieros, normativos y medioambientales, así como los relacionados con el crecimiento del sector y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Tata Communications, o los resultados del sector, difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difirieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, el fracaso a la hora de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad para desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la incapacidad para completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información que respalden los nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la incapacidad para estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; la incapacidad para integrar las adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o normativas gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relativos a la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias de la India. Entre los factores adicionales que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, se incluyen, entre otros, los factores de riesgo analizados en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, y rechaza expresamente cualquier obligación en este sentido.

© 2023 Tata Communications Ltd. Todos los derechos reservados.

TATA COMMUNICATIONS y TATA son marcas comerciales o marcas registradas de Tata Sons Private Limited en la India y en determinados países.

