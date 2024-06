Tata Communications anuncia un acuerdo de servicios de transmisión de cinco años con World Athletics (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Tata Communications proporcionará servicios de transmisión de eventos globales para cubrir la Serie Mundial de Atletismo, incluido el Campeonato Mundial en Tokio en 2025, y respaldará la visión de World Athletics de fomentar el deporte a través de iniciativas estratégicas en toda la India

MUMBAI, India, 12 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications anunció hoy un acuerdo de cinco años para servicios de transmisión global de la Serie Mundial de Atletismo. A partir de 2025, Tata Communications será un proveedor estratégico clave para World Athletics, con el objetivo de elevar la innovación y la participación de la audiencia a nuevas alturas.

La colaboración arranca en otro gran año para el deporte, en el que 2025 incluirá el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta en Nanjing en marzo, los Relevos Mundiales de Atletismo en Cantón en mayo y el Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta en San Diego en septiembre, así como el emblemático Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio.

El Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebrará del 13 al 21 de septiembre de 2025, es un evento que atrae regularmente a una audiencia global de mil millones de personas.

Tata Communications permitirá a World Athletics cautivar a una base de seguidores global y forjar conexiones duraderas con el deporte amplificando la emoción y el dramatismo de las competiciones mundiales de atletismo en directo.

La empresa ofrecerá contenido en vivo personalizado y de primera clase a las emisoras de todos los continentes, para garantizar que la acción llegue a los aficionados en cada rincón del mundo. Como emisora anfitriona, asumirá el papel fundamental de crear una cobertura inmersiva para los eventos de World Athletics a nivel mundial. Además, Tata Communications permitirá a las emisoras mejorar la experiencia del espectador y crear una base de aficionados conectados a través de transmisiones regionales localizadas.

El acuerdo con World Athletics se beneficia de la plataforma de medios global de Tata Communications respaldada por una plataforma de borde nativa de video y una pila de aplicaciones, que ofrece un soporte confiable de extremo a extremo que satisface las demandas de cobertura del calendario de eventos internacionales repleto de acción del deporte. La plataforma tecnológica mejorada permitirá a World Athletics ofrecer una experiencia de transmisión superior para los aficionados de todo el mundo.

World Athletics se compromete a aumentar el alcance del deporte en todo el mundo. Tata Communications comparte esta visión con World Athletics y los apoyará en este esfuerzo, con un énfasis centrado en apoyar iniciativas dentro de la India.

Tata Communications también trabajará con Worth Athletics para utilizar el poder de la tecnología para mejorar y hacer avanzar los esfuerzos de sostenibilidad de World Athletics, que es fundamental para su estrategia futura.

Dhaval Ponda, director global de negocios de medios y entretenimiento de Tata Communications, dijo: "Es un momento emocionante de nuevo contenido y demandas cambiantes de los espectadores. Tata Communications está en una posición ideal como proveedor de conectividad global para ayudar a World Athletics a cumplir su ambición de llevar el atletismo y las historias inspiradoras a los aficionados de todo el mundo. Ofrecemos la huella global y las soluciones escalables y resilientes necesarias para llevar estas historias desde los estadios directamente a los espectadores, ya sea de Reino Unido, Tokio, EE.UU. o más allá. A medida que llevamos la vitalidad del atletismo global a las pantallas, estoy ansioso por ver esas historias inspirar a la próxima generación de excelencia deportiva india."

Acerca de World Athletics

World Athletics es el organismo rector internacional del atletismo (pruebas de atletismo y carreras). Nuestra visión es utilizar el poder y la accesibilidad del atletismo y de nuestros atletas para crear un mundo más sano y en forma. World Athletics presta servicios a una serie de partes interesadas: atletas de élite, sus entrenadores y sus agentes, y las 214 federaciones nacionales de atletismo que conforman la organización, socios comerciales y emisoras. Trabajamos en estrecha colaboración con las federaciones nacionales para desarrollar el deporte en todo el mundo y con los comités organizadores locales para organizar los mayores eventos internacionales de atletismo, entusiasmando y comprometiendo a los aficionados de todas las edades.

Acerca de Tata Communications

Como parte del Grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador global del ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube y soluciones de seguridad y servicios multimedia. 300 de las empresas de Fortune 500 son clientes suyos y la empresa conecta a las empresas con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Para más información, visite www.tatacommunications.com.

