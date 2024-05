Tata Communications CloudLyte abre nuevas perspectivas para Edge Computing

La plataforma perimetral totalmente automatizada implementa y gestiona aplicaciones en varios países, abarcando todo el mundo.

MUMBAI, India, 8 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications , el actor global de tecnología de comunicaciones, presentó hoy Tata Communications CloudLyte, una plataforma informática de borde totalmente automatizada, diseñada para capacitar a las empresas preparadas para el futuro para prosperar en un mundo impulsado por los datos.

A medida que las empresas se vuelven hiperconectadas y las tecnologías emergentes como 5G e IoT ganan cada vez más fuerza, la necesidad de procesamiento de datos en tiempo real, aplicaciones de baja latencia y toma de decisiones inteligente es vital. Tata Communications CloudLyte está a la vanguardia de edge computing y satisface hábilmente las necesidades de las empresas globales a través de su arquitectura independiente de infraestructura, nube y acceso múltiple.

A través de su enfoque único de 'solución en una caja', Tata Communications CloudLyte proporciona a las empresas la plataforma, la infraestructura, la red, los servicios administrados y el caso de uso, como una oferta unificada integral. La 'solución en una caja' permite a las empresas una implementación rápida (en cuestión de minutos) y un escalamiento sin esfuerzo según sea necesario, preparando así las inversiones para el futuro.

Con inferencia en tiempo real y escalado automático, la plataforma extiende sin problemas las capacidades de la nube hasta el borde, aportando la agilidad y flexibilidad de la nube. Tata Communications CloudLyte también administra los recursos de borde de manera centralizada para una experiencia perfecta y tiene seguridad incorporada con características como arquitectura de confianza cero y defensas en capas, lo que simplifica las operaciones empresariales, maximiza la eficiencia e impulsa el crecimiento empresarial.

Neelakantan Venkataraman, vicepresidente y director global - Cloud y Edge Business, Tata Communications, dijo, "En un mundo hiperconectado, las empresas dependen cada vez más de capacidades informáticas de vanguardia resilientes, eficaces y seguras. Estos son esenciales para gestionar los inmensos volúmenes de datos sin procesar generados y procesarlos de manera rápida y eficiente para permitir una rápida toma de decisiones y fomentar una transformación empresarial acelerada. Al llevar la experiencia de la nube al límite, Tata Communications CloudLyte permite a las empresas globales aprovechar todo el potencial de la nube a través de un tejido de nube bien integrado. Con Tata Communications CloudLyte, no solo estamos construyendo el futuro, sino que lo estamos redefiniendo. Desde el mantenimiento predictivo impulsado por IA hasta el análisis minorista, el potencial es ilimitado."

Kerem Arsal, analista senior principal, Omdia, comentó, "Tata Communications CloudLyte llena un vacío significativo en el mercado de borde con su enfoque informático independiente de la infraestructura y la nube, y su capacidad para admitir una amplia gama de redes de acceso para conectividad, como SD-WAN, 5G privado y Wi-Fi. Atravesando los silos de TI y OT, unifica eficazmente la gestión, el aprovisionamiento y la orquestación de recursos y aplicaciones en entornos de múltiples nubes. Sin embargo, también es modular para proporcionar a los clientes la flexibilidad de diseñar sus propias soluciones en función de sus configuraciones existentes y los resultados deseados. Como plataforma elegante y holística que fusiona conectividad e informática, Tata Communications CloudLyte reduce significativamente la complejidad de las implementaciones de borde para muchos casos de uso innovadores."

Acerca de Tata Communications

Como parte del Grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador global del ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube y soluciones de seguridad y servicios multimedia. 300 de las empresas de Fortune 500 son clientes suyos y la empresa conecta a las empresas con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Para más información, visite www.tatacommunications.com .

